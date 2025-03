Grivalia: Νέα project στο πλάνο ανάπτυξης – Τριπλό χτύπημα σε Πεταλιούς, Μύκονο, Πελοπόννησο

Εχοντας ήδη κλείσει έναν πρώτο κύκλο επενδύσεων με έξι υπερ-πολυτελή ξενοδοχεία σε διάφορα σημεία της Ελλάδας με 450 ξενοδοχειακά «κλειδιά» και 25 επώνυμες κατοικίες, η Grivalia Hospitality έχει πλέον στο νέο πλάνο ανάπτυξης τρία ακόμη έργα που θα προσθέσουν εντός της επόμενης πενταετίας περί τα 150 νέα ξενοδοχειακά κλειδιά και επιπλέον 50 επώνυμες κατοικίες.Στο νέο πλάνο ανάπτυξης της εταιρείας, μετά και την έγκριση προ ημέρων από τη Διυπουργική Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσεων του νέου project ύψους 224 εκατ. ευρώ που σχεδιάζει η εταιρεία στη Μεγαλόνησο του νησιωτικού συμπλέγματος των Πεταλιών Ευβοίας, αναφέρθηκε προχθές από το βήμα της Prodexpo North για την κτηματαγορά της Θεσσαλονίκης η Ναταλία Στράφτη, διευθύνουσα σύμβουλος της Grivalia Hospitality: «Εχουμε ολοκληρώσει έναν αξιοσημείωτο πρώτο κύκλο ανάπτυξης και σε μια περίοδο 7 ετών έχουμε πραγματοποιήσει 9 εξαγορές ξενοδοχειακών ακινήτων, έχουμε ολοκληρώσει 4 μεγάλα έργα ανάπτυξης κόστους 350 εκατ. ευρώ, έχουμε συνεργασίες με αλυσίδες διεθνούς κύρους αλλά και σημαντικά εγχώρια ονόματα (Aman, One & Only, Six Senses, Domes Resorts κ.τ.λ.) και τα τελευταία δύο χρόνια έχουμε κάνει σημαντικά ανοίγματα ξενοδοχείων. Εχουμε λοιπόν σε λειτουργία έξι υπερπολυτελή ξενοδοχεία ανά την Ελλάδα με 450 ξενοδοχειακά κλειδιά και 25 επώνυμες (branded) κατοικίες και τρία νέα έργα ανάπτυξης με 150 κλειδιά και 50 επώνυμες κατοικίες στα επόμενα χρόνια».Διαβάστε περισσότερα στο www.newmoney.gr