Η τσάντα με το πιο απαλό δέρμα στον κόσμο

Σχεδιασμένη από τη Silvia Venturini Fendi, η τσάντα αυτή επαναπροσδιόρισε την έννοια της διακριτικής πολυτέλειας πολύ πριν ο όρος «quiet luxury» γίνει τάση. Ως υπεύθυνη για τις τσάντες και τα αξεσουάρ του οίκου, έχει δημιουργήσει εμβληματικά κομμάτια, όπως η φημισμένη «Fendi Baguette», που έγινε διάσημη από τη σειρά «Sex and the City» και βρέθηκε στο επίκεντρο των ’90s, της εποχής όπου τα logos είχαν περίοπτη θέση στις προτιμήσεις των καταναλωτών. Η Peekaboo δημιουργήθηκε κόντρα σε αυτή την πεποίθηση και ήταν αναμφισβήτητα πιο διακριτική, χωρίς εμφανή λογότυπο και με κομψό, σχεδόν αρχιτεκτονικό σχεδιασμό.Εμφανίστηκε για πρώτη φορά στην πασαρέλα για τη σεζόν Άνοιξη/Καλοκαίρι 2009, πλάι στη ready-to-wear συλλογή του Karl Lagerfeld, ο οποίος ξεκίνησε στον οίκο το 1965 και παρέμεινε συνολικά 54 χρόνια στη θέση του καλλιτεχνικού διευθυντή. Το όνομα Peekaboo προήλθε από το γνωστό παιδικό παιχνίδι και αντικατέστησε την αρχική ονομασία «Hide and Seek», εκφράζοντας καλύτερα τη δυναμική του σχεδίου. Η δομή της, εμπνευσμένη από τις τσάντες στα μέσα του 20ού αιώνα, έχει μια αυστηρή γεωμετρία που αποκτά ρευστότητα χάρη στον έξυπνο «μηχανισμό» της: μια απλή περιστροφή του μεταλλικού κλειδώματος δημιουργεί ένα ελεγχόμενο άνοιγμα, ή αλλιώς, ένα «χαμόγελο» που αποκαλύπτει το εσωτερικό της. Εκεί το εσωτερικό παρουσιάζει μια βεντάλια επιλογών, όπως η αντίθεση χρωμάτων, τα πολυτελή υλικά ή ακόμα και τα παιχνιδιάρικα στοιχεία, όπως λόγου χάρη τα διαπεραστικά μάτια της σειράς «Monster» του 2013.