Τα Τέμπη και οι δημοσκοπήσεις, οι σεισμολόγοι… ψιλομαδιούνται, οι πράσινοι γενναίοι του Μπρανκαλεόνε, ο Γεραπετρίτης αντιπρόεδρος

-Η Τράπεζα Πειραιώς θα επιδιώξει να κάνει χρήση των διατάξεων του Danish Compromise, αλλά οι αμφιβολίες είναι πολλές και για αυτό δεν βασίζονται σε αυτό. Υπολογίζουν λοιπόν την επίπτωση στον κεφαλαιακό δείκτη CET 1 περίπου στη 1,5 ποσοστιαία μονάδα, που σημαίνει ότι θα υποχωρήσει στην περιοχή του 13,5%, δηλαδή 3,5 μονάδες πάνω από το ελάχιστο όριο. Στην τράπεζα αποτίμησαν την Εθνική Ασφαλιστική στα 670 εκατ., που είναι 8,5 φορές τα κέρδη, ενώ ο μέσος τέτοιων συναλλαγών είναι μεταξύ 10 και 12. Η προσφορά είναι 1,5 το book value της Ασφαλιστικής και η απόδοση του κεφαλαίου που επενδύει η Τρ. Πειραιώς υπολογίζεται στο 12%. Το πιο ευχάριστο με την εξαγορά είναι ότι η Τράπεζα Πειραιώς αποκτά πρόσβαση και στο επενδυτικό χαρτοφυλάκιο της Εθνικής Ασφαλιστικής,. Η αξία σήμερα του επενδυτικού χαρτοφυλακίου είναι 3,4 δισ. ευρώ, από τα οποία 2,24 είναι ομόλογα, 472 εκατ. ευρώ σε Αμοιβαία Κεφάλαια, 614 εκατ. ευρώ είναι Unit Linked προϊόντα και περίπου 29 εκατ. σε μετοχές.Ο Τσέχος που θέλει τις ελληνικές μαρίνες-Ο γνωστός από την επένδυσή του στον ΟΠΑΠ Τσέχος επιχειρηματίας Γίρι Σμετς εμφανίζεται να ενδιαφέρεται για τη διεύρυνση της παρουσίας του στις ελληνικές μαρίνες. Η Emma Capital, μέσω της θυγατρικής MARINA 21 Group, έχει ήδη αποκτήσει ποσοστό στις μαρίνες του Πόρτο Χελίου και της Ερμιόνης, έπειτα από συμφωνία με την Tethys, συμφερόντων του Νίκου Βαρδινογιάννη. Στην Ερμιόνη δρομολογείται ήδη επένδυση 20 εκατ. ευρώ για την αναβάθμιση της μαρίνας και της δημιουργίας σύγχρονων υποδομών, καταλυμάτων, εμπορικών χώρων κ.ά. Σημειώνεται πως ο Σμετς έχει επίσης εξαγοράσει στη χώρα μας τη ΠΡΟΦΑΡΜ και άλλες εταιρείες στο χονδρικό εμπόριο φαρμάκου, ενώ ελέγχει και την Box Now που αποτελεί τον μεγαλύτερο παίκτη στην εγχώρια αγορά των smart lockers, στην οποία μειοψηφικό ποσοστό (12,5%) έχει αποκτήσει και η PCP, ο επενδυτικός βραχίονας του Ομίλου Olympia. Η επένδυση για την Box Now έχει ήδη ξεπεράσει τα 42 εκατ. ευρώ και η εταιρεία έως σήμερα έχει εγκαταστήσει περίπου 2.400 αυτόματα μηχανήματα παραλαβής δεμάτων (loockers), με πάνω από 120.000 θυρίδες. Το επενδυτικό της πλάνο προβλέπει για το 2025 επέκταση του δικτύου της σε δέκα νησιά, σε Β. Αιγαίο, Δωδεκάνησα, Κυκλάδες και Ιόνιο.Η ΔΕΗ σε νέα κορυφή-Δύο σημαντικά ορόσημα κατάφερε να πετύχει η Λεωφόρος Αθηνών, η οποία επανήλθε σε τροχιά κατάκτησης νέων κορυφών, καθώς πλησίασε εκ νέου το ρεκόρ 14ετίας των 1.550 μονάδων. Με «άλμα» 3,7% η Coca Cola έφτασε στα 35,5 ευρώ, τιμή που συνιστά νέο ιστορικό υψηλό. Υπενθυμίζεται ότι το προηγούμενο ρεκόρ για τη μετοχή ήταν τα 35,09 ευρώ της 3ης Ιουλίου 2019. Σε ανάλογο μοτίβο κινήθηκε η ΔΕΗ, κερδίζοντας 3,5% και κλείνοντας στα 13,35 ευρώ. Πρόκειται για την υψηλότερη τιμή κλεισίματος εδώ και σχεδόν 15 χρόνια. Ενδοσυνεδριακά ο τίτλος βρέθηκε έως και τα 13,44 ευρώ την προηγούμενη Παρασκευή 31/1, ενώ επόμενο στοίχημα αποτελούν τα 13,46 ευρώ της 18ης Αυγούστου 2010.Μια κάποια ψυχρολουσία-Έλαμψε η ΔΕΗ χθες στο χρηματιστηριακό ταμπλό, αλλά την ίδια ώρα τα αποτελέσματα της Κωτσόβολος προκάλεσαν μια κάποια ψυχρολουσία. Ελαφρά κάμψη στις πωλήσεις (711,07 εκατ. στη χρήση 1/5/2023 με 30/4/2024 έναντι 742,23 εκατ. ευρώ ένα χρόνο πριν) αλλά καταβαράθρωση στα κέρδη καθώς τα προ φόρων μειώθηκαν 72%, φτάνοντας τα 3,79 εκατ. ευρώ, ενώ τα κέρδη μετά από φόρους υποχώρησαν 80,5%, στα 2,04 εκατ. Πιθανόν ευθύνονται οι αναταξινομήσεις σειράς κονδυλίων που έκανε η Κωτσόβολος, η απουσία κρατικής επιδότησης προς τα νοικοκυριά για την αντικατάσταση συσκευών, ίσως και η εξόφληση δανείου 40 εκατ. στην Curry’s ή και τα μερίσματα που δόθηκαν. Αν και η μετάβαση της Κωτσόβολος στον όμιλο της ΔΕΗ δεν έγινε με το δεξί, η διοίκηση Στάσση αισιοδοξεί και σημειώνει πως ξεκινούν οι πρώτες συνέργειες. Τα δύο πρόστιμα συνολικού ύψους 2,7 εκατ. που επέβαλε στον Κωτσόβολο η ΔΙΜΕΑ εκτιμάται ότι δεν θα έχουν ουσιώδη επίδραση στα αποτελέσματα, αλλά μέχρι να εκδικαστούν από το ταμείο της Κωτσόβολος βγήκαν 1,16 εκατ. ευρώ.Το Χρηματιστήριο πανηγύρισε-Στις εποχές που ζούμε, οι αγορές κινούνται με στόχο την επόμενη μέρα. Μέρα με τη μέρα, βδομάδα με τη βδομάδα. Στην Αθήνα χθες, το Χρηματιστήριο έμοιαζε να βρίσκει τον βηματισμό του, με την Piraeus να ανεβαίνει στα 4,4 ευρώ (+3,8%) με φόντο την Εθνική Ασφαλιστική, την Coca Cola (+3,74% στα 35,5€) να παίρνει θάρρος από τη μείωση των επιτοκίων στη Βρετανία και την άνοδο του FTSE στο Λονδίνο, τον ΤΙΤΑΝα (+3,46% στα 44,9 ευρώ) να γιορτάζει την επιτυχία της θεαματικής υπερκάλυψης της δημόσιας εγγραφής της θυγατρικής του στις ΗΠΑ και τα υπόλοιπα blue chips να ακολουθούν με ηγέτη τη ΔΕΗ ( +3,49% στα 13,3 ευρώ) η οποία φαίνεται πως έχει σταθερό αγοραστή με χοντρό πορτοφόλι (5η από πλευράς τζίρου χθες στο Χρηματιστήριο). Οι υπόλοιπες τραπεζικές μετοχές συμμετείχαν στη χαρά της Piraeus, αφού η Eurobank έκλεισε με κέρδη +2,28% στα 2,37 ευρώ η Alpha (+2,38%) στα 1,745€ και η Εθνική είχε μικρή σχετικά άνοδο (+0,98%) αλλά μεγάλη συναλλακτική δραστηριότητα που ξεπέρασε τα 33 εκατ. ευρώ. Μ’ αυτά και μ’ αυτά ο Γενικός Δείκτης ξεπέρασε τους φόβους της προηγούμενης συνεδρίασης κι έκλεισε με κέρδη +1,79%, στο υψηλό ημέρας των 1.544,49 μονάδων. Η αξία συναλλαγών ανέβηκε στα 149,24 εκατ. ευρώ, 24 εκατ. σε πακέτα. Η Ενέργεια είχε επίσης χθες την τιμητική της αφού εκτός από τη ΔΕΗ και ο ΑΔΜΗΕ εντυπωσίασε (+3,49%) στα 2,82 ευρώ αλλά και η Metlen έδειξε διάθεση να καλύψει τις απώλειες των προηγούμενων ημερών (+0,72% στα 33,4€), με τη Motor Oil να κερδίζει +0,58% στα 20,92 ευρώ.Η πλατφόρμα... που φτιάχνει χαρτοφυλάκια-Ό,τι πιο σύγχρονο τεχνολογικά υπάρχει διεθνώς στην εξυπηρέτηση των πελατών private banking έφερε στην ελληνική αγορά το Private Banking της Τρ. Πειραιώς, που «τρέχει» ο Αχιλλέας Κοντογούρης. Πρόκειται για μια πλατφόρμα με εξαιρετικά ισχυρή υπολογιστική ικανότητα που μπορεί να διαχειριστεί πολύ γρήγορα τεράστιο όγκο δεδομένων και να βγάλει πολύ προσωποποιημένες προτάσεις για ένα επενδυτικό χαρτοφυλάκιο. Ο πελάτης, με τη βοήθεια του private banker, τροφοδοτεί την πλατφόρμα με τα «θέλω» του και αυτή του βγάζει άμεσα τις λύσεις που προτείνει. Το Piraeus WealthAdvisor, όπως ονομάζεται η υπηρεσία, μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο για την αρχική διαμόρφωση ενός χαρτοφυλακίου, όσο και για την τροποποίησή του στη συνέχεια, ανάλογα με την πορεία των αγορών και τους στόχους του πελάτη.Νέος Κώδικας Δεοντολογίας (με πρόστιμα) για τα σούπερ μάρκετ-Μέσα στις αμέσως επόμενες μέρες ο υπουργός Ανάπτυξης και οι διοικήσεις των αλυσίδων σούπερ μάρκετ θα συνυπογράψουν τον νέο Κώδικα Δεοντολογίας, για την προστασία των καταναλωτών από παραπλανητικές προσφορές και εκπτώσεις. Ο νέος Κώδικας θα τεθεί σε εφαρμογή από την 1η Μαρτίου και θα περιέχει σαφή παραδείγματα με κανόνες για το τι δεν μπορεί να γίνεται στην τιμολόγηση των προϊόντων. Στο εξής, οποιαδήποτε προωθητική ενέργεια στο σούπερ μάρκετ θα υπολογίζεται με βάση τη χαμηλότερη τιμή που πωλήθηκε το εκάστοτε προϊόν στο συγκεκριμένο κατάστημα, τις τελευταίες 30 ημέρες και όχι με την «επίσημη έκπτωση» που δίνει ο προμηθευτής. Στις περιβόητες πολυσυσκευασίες («1+1 δώρο» ή «2+1 δώρο» κ.λπ.) , το προϊόν θα πρέπει υποχρεωτικά να διατίθεται και μεμονωμένα στο ράφι, για να μπορεί ο καταναλωτής να συγκρίνει αμέσως τις τιμές. Όπως κάθε σωστός Κώδικας Δεοντολογίας, έτσι κι αυτός, θα προβλέπει αυστηρές ποινές και πρόστιμα που θα φτάνουν το 1,5 εκατ. ευρώ για κάθε μία περίπτωση, ανάλογα με τη σοβαρότητα της παράβασης, ενώ σε περίπτωση υποτροπής το πρόστιμο μπορεί να αγγίξει ακόμα και τα 3 εκατ. ευρώ ανά παράβαση. Οι διοικήσεις των σούπερ μάρκετ συμφωνούν, αλλά ζητούν μια δίμηνη περίοδο προσαρμογής προτού ξεκινήσει η επιβολή των προστίμων.Ο νέος Αμερικανός ΥπΟικ προσπαθεί να αποφύγει τα λάθη του Νίξον-Όλοι θυμόμαστε τον Πρόεδρο Τραμπ τις πρώτες μέρες που ανέλαβε καθήκοντα να διακηρύσσει ότι «θα απαιτήσει να μειωθούν αμέσως τα επιτόκια», με τη λογική ότι η Αμερική θα παράγει περισσότερο πετρέλαιο, θα ρίξει τις τιμές και έτσι θα μειώσει τον πληθωρισμό. Ήρθε όμως ο διορισμένος από τον Τραμπ νέος υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ, εμπειρότατος σε θέματα αγορών και κεφαλαίων, να μας δηλώνει ξαφνικά ότι ο Πρόεδρος Tραμπ «δεν ζητά από τη Fed να μειώσει τα επιτόκια». Είδαμε και την Ομοσπονδιακή Κεντρική Τράπεζα να αγνοεί τις παραινέσεις του Προέδρου και να κρατά τα επιτόκια του δολαρίου στο επίπεδο του 4,25% με 4,5%, χωρίς διάθεση για περαιτέρω μειώσεις. Ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών Μπέσεντ γνωρίζει πολύ καλά πόσο καταστροφική υπήρξε για τις ΗΠΑ η επιμονή του Προέδρου Νίξον να ρίξει τα επιτόκια χωρίς να λαμβάνει υπ’ όψιν τις αντιρρήσεις της Κεντρικής Τράπεζας. Τότε, Πρόεδρος της Fed ήταν ο Άρθουρ Μπερνς, διορισμένος από τον Νίξον. Ο Μπερνς υπέκυψε στις έντονες προεδρικές πιέσεις να διατηρήσει χαλαρή νομισματική πολιτική κατά τη διάρκεια του εκλογικού κύκλου του 1972. Ο Νίξον τότε ήθελε να αυξήσει το ΑΕΠ μέσω δημοσιονομικών και νομισματικών κινήτρων κατά τη διάρκεια του έτους των εκλογών, να εφαρμόσει ελέγχους μισθών-τιμών για να καλύψει τον αναπόφευκτο πληθωρισμό και στη συνέχεια να αντιμετωπίσει τις οικονομικές επιπτώσεις μετά την εξασφάλιση της επανεκλογής. Έτσι όμως οδήγησε την Αμερική σε μια μεγάλη πληθωριστική περίοδο, με ακρίβεια και ανεργία. Η ανεξαρτησία της Κεντρικής Τράπεζας, από τις πολιτικές επιλογές, υπάρχει για κάποιους συγκεκριμένους λόγους…Ο Τραμπ εγκαινιάζει το δικό του Αμοιβαίο Κεφάλαιο σε bitcoin-Τελικά η επιστροφή της ισοτιμίας του bitcoin σε εξαψήφια επίπεδα είχε, όπως φαίνεται, την εξήγησή της. Νωρίς χθες το πρωί (ώρα Νέας Υόρκης), το Trump Media Group του Προέδρου Τραμπ ανακοίνωσε ότι πρόκειται να ξεκινήσει πολλά ETF Bitcoin. Πρόκειται για Αμοιβαία Κεφάλαια, διαπραγματεύσιμα στη Wall Street, αποτιμημένα στο κρυπτονόμισμα bitcoin. Η απόφαση αυτή καθιστά τον Τραμπ πρώτο Πρόεδρο των ΗΠΑ στην Ιστορία που ξεκίνησε ένα νέο διαπραγματεύσιμο Αμοιβαίο Κεφάλαιο, πόσο μάλλον ένα Bitcoin ETF.Πηγή: newmoney.gr