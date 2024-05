Μελίνα Τραυλού: Η ναυτιλία είναι σύνδεση, οικουμενική, πανανθρώπινη για το κοινό καλό

Διαβάστε περισσότερα στο

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών , στο πλαίσιο της διεθνούς ναυτιλιακής έκθεσης, την Πέμπτη 30 Μαΐου 2024,στον εμβληματικό χώρο της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων στον Πειραιά. Την εκδήλωση τίμησε με την παρουσία της η Α.Ε. η Πρόεδρος της ΔημοκρατίαςΜε υψηλή προσέλευση και παρουσία της πολιτικής ηγεσίας, μελών της Κυβέρνησης και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, της Εκκλησίας, επικεφαλής των ξένων κρατών στην Ελλάδα, της Ηγεσίας των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, καθώς και εκπροσώπων της Ναυτιλίας των Ελλήνων παρουσιάστηκε ειδική έρευνα για τη δυναμική και τον αντίκτυπο της ναυτιλίας στην καθημερινότητα των πολιτών του κόσμου.Η έρευνα είναι αποτέλεσμα της συντονισμένης συνεργασίας τριών διεθνών οργανισμών και πιο συγκεκριμένα του World Maritime University, με την εποπτεία του καθηγητή Γεώργιου Θεοχαρίδη, Καθηγητή Ναυτικού Δικαίου και Ναυτιλιακής Πολιτικής,του United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), με τη συμβολήτουDr. Jan Hoffmann, HeadTradeand Logistics Branch, καθώς και της WorldBank με τον Maximilian Weidenhammer, Consultant in Decarbonising Maritime Transport και την Simona Sulikova, Consultant in Decarbonising MaritimeTransport.