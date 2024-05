Χρηματιστήριο Αθηνών: Πρώτη απώλεια εντός του Μαΐου - Φρένο στο τετραήμερο ράλι

Κλείσιμο

Σε λελογισμένο profit taking προχώρησαν σήμερα (13/5) οι επενδυτές στο, σε μία κίνηση αποφόρτισης λόγω των κερδών που είχαν συσσωρευθεί από τα διαδοχικά «σπασίματα» του ρεκόρ 13ετίας.Με τους πωλητές να επικρατούν μεν καθ’ όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης, αλλά ελεγχόμενα και χωρίς υπερβολές, οέκλεισε πτωτικά κατά 7,94 μονάδες ή -0,53% στις 1.476,12 μονάδες. Κινήθηκε σε ένα εύρος περίπου 15 μονάδων και συγκεκριμένα μεταξύ των 1.471,01 (χαμηλό ημέρας) και των 1.486,12 μονάδων (υψηλό ημέρας). Οι 1.487,76 μονάδες (κλείσιμο 14ης Απριλίου 2011) παραμένουν το τελευταίο σημείο αντίστασης πριν από το ιστορικό ορόσημο των 1.500 μονάδων.Η Λεωφόρος Αθηνών προερχόταν από ένα 4ήμερο ράλι συνολικού ποσοστού +2,46%, αγνοώντας το αρνητικό πρόσημο εντός του τρέχοντος μήνα, όπου ο ΓΔ έκανε διαδοχικές υπερβάσεις από τις 1.450 στις 1.470 κι από εκεί στις 1.480 μονάδες. Βέβαια, παρά τις απώλειες, η απόδοση από τις αρχές του έτους παραμένει εντυπωσιακή και «αγγίζει» το +14,15%.Η σημερινή πτώση ήταν τεχνικής φύσεως, σύμφωνα με τους αναλυτές, και οι πωλητές εστίασαν στους τραπεζικούς τίτλους και στον κλάδο της ενέργειας. Οι τοποθετήσεις κατοχύρωσης αφορούσαν κυρίως μετοχές, οι οποίες διαπραγματεύονταν σε πολυετή ή ιστορικά υψηλά, επομένως υπήρχε χώρος εκεί για ρευστοποιήσεις.Έντονες πιέσεις δέχθηκαν, μεταξύ άλλων, ο ΟΤΕ, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, η Σαράντης, η Mytilineos και η Alpha Bank. Στον αντίποδα, η Quest Holdings, η HELLENiQ ENERGY και η Ελλάκτωρ έστησαν «αναχώματα» σε μία ενδεχόμενη ευρύτερη πτώση του Χ.Α., με την τελευταία να λαμβάνει ώθηση από την πρόταση για επιστροφή κεφαλαίου (0,5 ευρώ ανά μετοχή) για πρώτη φορά μετά από 13 χρόνια.Ξεχωριστής αναφοράς χρήζει η πορεία της Foodlink, η οποία «κλείδωσε» στο limit up, στον απόηχο της διακίνησης τεσσάρων πακέτων για το 5% της εισηγμένης. Η μετοχή της εταιρείας, που διαπραγματεύεται στην Εναλλακτική Αγορά του Χ.Α., ενισχύθηκε κατά +29,74% στα 0,506 ευρώ.Παρά το επιφυλακτικό κλίμα που επικρατεί στη Wall Street, με τις ήπιες μεταβολές των βασικών δεικτών, ο Dow Jones παρέμεινε σε ανοδικό έδαφος για 8η διαδοχική συνεδρίαση, στο καλύτερο σερί του από τον περασμένο Δεκέμβριο. Ο S&P 500 πλησίασε εκ νέου τα ιστορικά υψηλά του, ενώ σε εβδομαδιαία βάση τα κέρδη της αμερικανικής αγοράς ξεπέρασαν το +1%. Σε ανοδική τροχιά διατηρείται και σήμερα η Wall Street εν αναμονή των στοιχείων για τον πληθωρισμό.Από ρεκόρ σε ρεκόρ βαίνουν τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, με τους «ταύρους» να έχουν… κατακλύσει τους μεγάλους δείκτες. Σε νέα ιστορικά υψηλά ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600, ο γερμανικός DAX, ο γαλλικός CAC 40 και ο βρετανικός FTSE 100, με τον τελευταίο να «γιορτάζει» την έξοδο της τοπικής οικονομίας από την ύφεση. Η πρόθεση των κεντρικών τραπεζιτών για έναρξη της νομισματικής χαλάρωσης σε Ευρώπη (ΕΚΤ) και Βρετανία (BoE) αποτελεί το βασικό «μοχλό» ανόδου. Μεικτά πρόσημα σήμερα στην Ασία, ενώ στην Ευρώπη οι αγορές σημειώνουν ανεπαίσθητη πτώση.Για αύριο (14/5) έχει προγραμματιστεί η ανακοίνωση σχετικά με την τριμηνιαία αναδιάρθρωση των δεικτών της Morgan Stanley (MSCI Semi-Annual Index Review). Σήμερα ο δείκτης MSCI Greece Standard Index αποτελείται από 10 μετοχές, οι οποίες έχουν ως εξής: ΟΤΕ, ΟΠΑΠ, Jumbo, ΔΕΗ, Eurobank, Alpha Bank, Εθνική, Πειραιώς, Mytilineos και Motor Oil. Σε περίπτωση που υπάρξουν αλλαγές, θα τεθούν σε ισχύ στις 3 Ιουνίου (effective date η 31η Μαΐου).Παράλληλα, στις 24 Μαΐου θα ανακοινωθούν οι αλλαγές στους δείκτες FTSE (All World Quarterly Index Review) και θα τεθούν σε ισχύ τη Δευτέρα 24 Ιουνίου (το rebalancing θα γίνει στις 21 Ιουνίου). Για την Παρασκευή 31 Μαΐου είναι προγραμματισμένη, επίσης, η αξιολόγηση από τον αμερικανικό οίκο Fitch Ratings, ο οποίος έδωσε στην Ελλάδα την επενδυτική βαθμίδα (BBB- και σταθερό outlook) τον περασμένο Δεκέμβριο.Στο πεδίο των εταιρικών αποτελεσμάτων, πριν την έναρξη της συνεδρίασης της Τρίτης (14/5), θα ανακοινωθούν οι οικονομικές επιδόσεις του ΟΤΕ για το α’ τρίμηνο της φετινής χρονιάς. Ακολουθούν την Πέμπτη (16/5) η Alpha Bank, η Eurobank και η HELLENiQ ENERGY. Έπειτα, σειρά έχουν η ΔΕΗ (20/5), η Fourlis (21/5), η Quest Συμμετοχών (22/5) και η Ideal Holdings (23/5). Για την τελευταία εβδομάδα του Μαΐου είναι προγραμματισμένες οι σχετικές ανακοινώσεις από την ΕΧΑΕ (27/5), τον ΟΠΑΠ, την Cenergy (αμφότερες στις 29/5) και την Austriacard (31/5).Διαβάστε περισσότερα οικονομικά νέα στο Newmoney.gr