Σταθεροποιητικές τάσεις στη Wall Street - Μεικτά πρόσημα στους δείκτες

Αν και αρνητικός πρωταγωνιστής με απώλειες άνω του 4,5% αποδείχτηκε η Tesla, επιβεβαιώνοντας όσους υποστηρίζουν πως θα πρέπει να εκδιωχθεί από την επίλεκτη ομάδα των «Υπέροχων Επτά». Μάλιστα για την αυτοκινητοβιομηχανία του Έλον Μασκ ήταν το κατώτερο κλείσιμο της μετοχής της από το Μάιο του 2023 μετά την υποβάθμιση της από την Wells Fargo.Έντονους τριγμούς δέχτηκε και η μετοχή της US Steel μετά από δημοσίευμα των Financial Times που υποστήριζε ότι ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν πρόκειται να εκδώσει ανακοίνωση στην οποία θα εκφράζει έντονες επιφυλάξεις για τη δρομολογούμενη συγχώνευση της με τον ιαπωνικό κολοσσό της Nippon Steel Corp. ρισκάροντας έτσι και τη διατάραξη των διμερών σχέσεων με μια χώρα-σύμμαχο.Στον αντίποδα το συνεχιζόμενο ράλι του Bitcoin έδωσε νέα… φτερά στις μετοχές των εταιρειών του κλάδου των crypto, όπως η CoinBase, η MicroStrategy και η CleanSpark, ενώ οι δρομολογούμενες αξιολογήσεις της Goldman Sachs για τις εταιρείες κρουαζιέρας έδωσαν ώθηση στις μετοχές του κλάδου, όπως της Carnival και της Royal Caribbean.Στις κερδισμένες επίσης οι μετοχές της Texas Roadhouse μετά την αναβάθμιση της από την Baird και της Moelis & Co μετά την αναβάθμιση της από την Goldman Sachs.