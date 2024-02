Η V+O προχωρά σε συμφωνία με τον διεθνή όμιλο επικοινωνίας SEC Newgate

Οι ιδρυτές της V+O, Θωμάς Βαρβιτσιώτης και Γιάννης Ολύμπιος και ο Fiorenzo Tagliabue, Global CEO της SEC Newgate

Σε στρατηγική συμφωνία με έναν από τους μεγαλύτερους και ταχύτερα αναπτυσσόμενους ομίλους επικοινωνίας διεθνώς, τη SEC Newgate,προχωρά η V+O για έναν νέο, ακόμα πιο δυναμικό, κύκλο ανάπτυξης, επέκτασης και δημιουργίας. Στο πλαίσιο της συμφωνίας,ενώ ταυτόχρονα η V+O διατηρεί το brand name της και την οργανωτική και διοικητική της αυτοτέλεια.Παράλληλα, η παρουσία του Global CEO της SEC Newgate Fiorenzo Tagliabue στο Διοικητικό Συμβούλιο της V+O έρχεται να ενισχύσει περαιτέρω την υπάρχουσα διοικητική ομάδα, υπό τους Θωμά Βαρβιτσιώτη και Γιάννη Ολύμπιο, η οποία παραμένει προσηλωμένη στην ανάπτυξη της V+O, των πελατών και των εργαζομένων του Ομίλου., αναφερόμενοι στη συμφωνία δήλωσαν: «Η V+O, από την ίδρυσή της, είναι κάτι πολύ περισσότερο από δύο αρχικά. Είναι ένας όμιλος ευκαιριών, ανάπτυξης και διαρκούς εξέλιξης. Και η σημερινή συμφωνία έρχεται να επιβεβαιώσει ακριβώς αυτή μας τη φιλοσοφία. Είναι η αρχή για νέες διαδρομές ανάπτυξης, επέκτασης, μεγέθυνσης προς όφελος των ανθρώπων μας και των πελατών μας. Η συμφωνία μας με την SEC Newgate, έναν παγκόσμιο leader του κλάδου της επικοινωνίας, μας διασφαλίζει, διατηρώντας την αυτονομία που έχουμε συνηθίσει και χρειαζόμαστε, να πετύχουμε συνέργειες, να διευρύνουμε τις δυνατότητές μας και τους ορίζοντες μας, να μεγαλώσουμε ακόμα περισσότερο. Ταυτόχρονα, είναι μια μεγάλη επιτυχία της έμπειρης και πολυτάλαντης ομάδας των 180 ανθρώπων μας, αλλά και της αφοσιωμένης και δυναμικής διοικητικής μας ομάδας που είναι μαζί μας από την ίδρυσή μας».«Γνωρίζω τον Θωμά και τον Γιάννη και συνεργαζόμαστε με τις ομάδες του Ομίλου εδώ και αρκετά χρόνια και χαίρομαι που μοιραζόμαστε κοινές αξίες και κουλτούρα στον τρόπο που κάνουμε τη δουλειά μας, με εστίαση στην επίτευξη αποτελεσμάτων για τους πελάτες», ανέφερε ο Fiorenzo Tagliabue, Global CEO της SEC Newgate. Και συνέχισε λέγοντας «καλωσορίζουμε τους νέους συναδέλφους του V+O Group, με τους οποίους ανυπομονούμε να συνεργαστούμε στενά στους επόμενους μήνες και χρόνια. Το ισχυρό αποτύπωμα του Ομίλου της V+O στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και η εξαιρετική δουλειά και τεχνογνωσία των ομάδων σε θέματα advocacy και στρατηγικής επικοινωνίας ήταν εξαρχής ιδιαίτερα ελκυστικά και ήδη προσβλέπουμε στις συνέργειες που μπορούμε να αναπτύξουμε μαζί»., συγκαταλέγεταικαι εξειδικεύεται σε υπηρεσίες στρατηγικής επικοινωνίας, public affairs και advocacy με εστίαση στην έρευνα και ανάλυση δεδομένων. Διαθέτει παρουσία σε 5 ηπείρους (Ευρώπη, Ασία, Αυστραλία, Αμερική, Κίνα) ένα δίκτυο 53 γραφείων και 1.200 εργαζομένους σε όλο τον κόσμο και αποτελεί ένα από τα ταχύτερα αναπτυσσόμενα δίκτυα επικοινωνίας διεθνώς. Το 2023, η SEC Newgate βραβεύθηκε ως Global Agency of the Year σε Public Affairs και Corporate Communication στα Global SABRE Awards της PRοvoke στην Ουάσιγκτον.Μέσα από τη συμφωνία αυτή, η V+O δημιουργεί ακόμα πιο ισχυρές προοπτικές ανάπτυξης, με περαιτέρω διεθνοποίηση της παρουσίας του Ομίλου, διεύρυνση και ενίσχυση των υπηρεσιών που ήδη παρέχει, αλλά και περαιτέρω επέκταση του αποτυπώματος του Ομίλου της V+O σε νέους κλάδους, αγορές, γεωγραφίες, ενώ παράλληλα αναδεικνύεται σε ισχυρό βραχίονα για τον Όμιλο της SEC Newgate στην περιοχή ΕΜΕΑ.Ξεκινώντας ως εγχείρημα μίας μικρής ομάδας στελεχών, η V+O πέτυχε να ισχυροποιήσει την παρουσία της στην ελληνική αγορά ήδη από τα πρώτα χρόνια δραστηριοποίησής της. Σήμερα, έχει εξελιχθεί σε έναν Όμιλο 13 εταιρειών, με δραστηριότητα σε 7 χώρες στη Νοτιοανατολική Ευρώπημια ισχυρή ομάδα 180 στελεχών και αποτελεί σύμβουλο επικοινωνίας για περισσότερες από 250 ελληνικές και πολυεθνικές εταιρείες που πρωταγωνιστούν στην ευρύτερη περιοχή.Με μια πορεία 24 ετών, υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης ύψους 27% σε επίπεδο εσόδων κατά μέσο όρο την τελευταία τριετία καιη V+O έχει πετύχει να αποτελεί σήμερα εταιρεία αναφοράς για θέματα στρατηγικής επικοινωνίας, διαθέτοντας ένα ισχυρό track record στην υλοποίηση πολύ σημαντικών τοπικών και υπερεθνικών έργων στην ευρύτερη γεωγραφική περιοχή. Παράλληλα, χάρη στις ισχυρές επιδόσεις της, η V+O αποτελεί τον μοναδικό ελληνικό Όμιλο συμβούλων επικοινωνίας, με σταθερή παρουσία τα τελευταία 4 χρόνια στην παγκόσμια κατάταξη των 120 Κορυφαίων PR Agencies (Global Top 120 PR Agency Ranking).Η SEC Newgate είναι ένας παγκόσμιος ομιλος στρατηγικής επικοινωνίας και advocacy, με εστίαση στην έρευνα και ανάλυση δεδομένων. Αλληλοεπιδρώντας με την επιχειρηματική και πολιτική κοινότητα, ομάδες ενδιαφέροντος και μέσα ενημέρωσης στις χώρες δραστηριοποίησης, προσφέρει υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας σε έναν συνδεδεμένο κόσμο, όπου οι εταιρείες χρειάζονται ολοένα και περισσότερο συνεργάτες επικοινωνίας με ισχυρές τοπικές ρίζες, παγκόσμια εμβέλεια και αληθινό επιχειρηματικό πνεύμα, που καθοδηγούνται από ταλαντούχους ανθρώπους.