Κινέζος πρέσβης Xiao Junzheng: «Κίνα και Ελλάδα κρατούν σφιχτά στα χέρια τους τις δύο άκρες του Δρόμου του Μεταξιού»

Διαβάστε περισσότερα στο

Η μελωδία από το παραδοσιακό κινεζικό όργανο γκου ζενγκ, και το μπουζούκι του πολυτραγουδισμένου διεθνώς άσματος τα “Παιδιά του Πειραιά” να πλημμύριζε την αίθουσα, πραγματοποιήθηκε, χθες, σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας το συνέδριο “ The Conversations between Greece and China”.Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του, το Guangdong Culture Europe (Africa) Tour, έκανε μία νέα κίνηση για την ανταλλαγή και την αμοιβαία μάθηση του κινεζικού και του ελληνικού πολιτισμού, καθώς και την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών και την από κοινού κατασκευή της “του Δρόμου του Μεταξιού”. Ομιλητές από την Κίνα και την Ελλάδα μέσα από συναρπαστικές ιστορίες που ξεπερνούσαν τα εθνικά σύνορα και τους πολιτισμούς, ξεκίνησαν έναν διάλογο ανταλλαγής μεταξύ των δύο αρχαίων πολιτισμών.Ο Κινέζος Πρέσβης στην Ελλάδα Xiao Junzheng, ανέφερε στην ομιλία του: “Η Κίνα και η Ελλάδα, σαν αλληλένδετα κυπαρίσσια, κρατούν σφιχτά στα χέρια τους τις δύο άκρες του Δρόμου του Μεταξιού. Κατά την επίσκεψη του Προέδρου Xi Jinping στην Ελλάδα το 2019, επεσήμανε ότι ο κινεζικός και ο ελληνικός πολιτισμός αλληλοσυμπληρώνονται, με μακρά ιστορία φιλικών ανταλλαγών. Ως αρχαίοι πολιτισμοί, τόσο η Κίνα όσο και η Ελλάδα υποστηρίζουν τις πολιτιστικές ανταλλαγές και τον διάλογο, προωθώντας την αρμονική συνύπαρξη μεταξύ διαφορετικών πολιτισμών”.