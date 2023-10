Με όχημα την μπύρα και οδηγό τη βιωσιμότητα

Sponsored ContentΣτις σύγχρονες επιχειρήσεις η σημασία της βιωσιμότητας, των ηθικών πρακτικών και της υπεύθυνης λήψης αποφάσεων αποτελεί βασικό άξονα της ανάπτυξής τους. Στην πραγματικότητα της νέας εποχής, η ESG στρατηγική της Ολυμπιακής Ζυθοποιίας, ακολουθεί τους στόχους που έχουν τεθεί από τον όμιλο Carlsberg, στο πλαίσιο του προγράμματος «Together Towards ZERO and Beyond». Το πρόγραμμα επεκτάθηκε σε σχέση με το 2021, υιοθετώντας νέους πυλώνες δράσης, και αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι τόσο της εταιρικής όσο και της...Περισσότερα στο NEWMONEY.GR