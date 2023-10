Νευρικό κλίμα στη Wall Street – Μεικτά πρόσημα στους δείκτες

Κλείσιμο

Με μεικτά πρόσημα «έκλεισε» η Wall Street , καθώς οι δείκτες προσπάθησαν αλλά δεν κατάφεραν στο σύνολο τους να αντισταθούν στις πιέσεις που προκάλεσε το νέο ράλι στις αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων, καθώς αναζωπυρώθηκαν οι ανησυχίες για τα επόμενα βήματα της Fed. Παράλληλα και οι τελευταίες εξελίξεις από το μέτωπο του πολέμου στο Ισραήλ σαφώς δεν βοήθησαν το κλίμα.Στο ταμπλό ο δείκτης Dow Jones κατάφερε να παραμείνει οριακά σε θετικό έδαφος με αύξηση 0,04% στις 33.997 μονάδες, ενώ αντιθέτως ο S&P 500 έχασε 0,01% στις 4.373 μονάδες και ο τεχνολογικός Nasdaq σημείωσε κάμψη ύψους 0,25% με αποτέλεσμα να διαμορφωθεί στις 13.533 μονάδες.Την ίδια ώρα η ενίσχυση των τοποθετήσεων σε αμερικανικά ομόλογα έστειλε και πάλι τις αποδόσεις σε πολυετή υψηλά. Ενδεικτικά η απόδοση του 10ετούς ανέβηκε κατά 13 μονάδες στο 4,84%, ξεπερνώντας έτσι και πάλι το ψυχολογικό όριο του 4,8%, για πρώτη φορά από τις 6 Οκτωβρίου.Παράγοντας-κλειδί στάθηκαν τα νεότερα στοιχεία από τις λιανικές πωλήσεις που αυξήθηκαν πολύ πάνω από το αναμενόμενο, κατά 0,7% το Σεπτέμβριο αντί της αναμενόμενης αύξησης κατά 0,3%, συμβάλλοντας σε μια ισχυρή εικόνα της αμερικανικής οικονομίας που θα ωθήσει τη Federal Reserve να διατηρήσει επί μακρόν την περιοριστική νομισματική πολιτική. Και βέβαια στο τραπέζι παραμένει πάντα και η πιθανότητα μιας νέας αύξησης στα επιτόκια, παρά το γεγονός ότι οι περισσότεροι traders δεν το περιμένουν.Την ίδια ώρα η πολύνεκρη επίθεση στο νοσοκομείο της Γάζας με αναφορές για τουλάχιστον 500 νεκρούς και τραυματίες ώθησε, σύμφωνα με το πρακτορείο Associated Press, τον Παλαιστίνιο ηγέτη Μαχμούντ Αμπάς να αποσυρθεί σε ένδειξη διαμαρτυρίας από την προγραμματισμένη για την Τετάρτη τετραμερή ειρηνευτική συνάντηση στο Αμμάν της Ιορδανίας. Στην περίπτωση αυτή, θα «τιναχθεί» στον αέρα η ειρηνευτική προσπάθεια που προσπάθησε να δρομολογήσει ο Λευκός Οίκος με τον ίδιο τον Τζο Μπάιντεν να μεταβαίνει εσπευσμένα στην περιοχή.Με δεδομένο ότι ο κίνδυνος ευρύτερης ανάφλεξης της περιοχής της Μέσης Ανατολής παραμένει από τους μεγάλους φόβους των επενδυτών, οι εξελίξεις ενίσχυσαν τις τοποθετήσεις στο «ασφαλές καταφύγιο» των αμερικανικών ομολόγων, πυροδοτώντας έτσι το νέο ράλι στις αποδόσεις.Την ίδια ώρα και στις αγορές των commodities, οι πετρελαϊκές τιμές άλλαξαν πρόσημο. Νωρίτερα κινούνταν πτωτικά, όμως ακολουθώντας τα… μαντάτα τόσο το Brent όσο και το αμερικανικό αργό επανήλθαν σε ανοδική τροχιά. Μάλιστα, το Brent ανέβηκε και πάλι πάνω από το ψυχολογικό όριο των 90 δολαρίων το βαρέλι, στα 90,20.Υπό την πίεση αυτή που αντιστάθμισε το καλό κλίμα που είχαν δημιουργήσει νωρίτερα τα θετικά μηνύματα από τη ροή των εταιρικών αποτελεσμάτων γ’ τριμήνου, οι δείκτες «λύγισαν».Ειδικά ο κλάδος των εταιρειών μικροτσίπ υψηλής τεχνολογίας είχε ένα ακόμη λόγο να κινηθεί πτωτικά, μετά την απρόοπτη απόφαση των αμερικανικών αρχών να σκληρύνουν τα ήδη περιοριστικά μέτρα στις εξαγωγές ημιαγωγών τεχνητής νοημοσύνης, έχοντας ουσιαστικά σαν στόχο την Κίνα. Όλες οι μετοχές του κλάδου κατέγραψαν απώλειες με το «αστέρι» της Nvidia, που είναι από τις πλέον χαμένες του μέτρου, να ξεχωρίζει με πτώση της τάξεως του 5%.Πάντως, από το αρνητικό ρεύμα στην αγορά δεν έλειψαν και οι θετικές εξαιρέσεις κυρίως σε συνέχεια των βελτιωμένων εταιρικών επιδόσεων. Ανάμεσα τους η Lockheed Martin, η Bank of America, η Bank of New York Mellon, καθώς και η Dollar Tree και η Tripadvisor μετά την αναβάθμιση των μετοχών τους από την Goldman Sachs.