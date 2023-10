Με δυναμική ανάκαμψη ξεκίνησε η εβδομάδα στη Wall Street

Κλείσιμο

Σημαντικά κέρδη κατέγραψαν οι δείκτες της Wall Street με τους επενδυτές να εστιάζουν στη ροή των εταιρικών αποτελεσμάτων τρίτου τριμήνου, που ξεκίνησε από την Παρασκευή και τις προσδοκίες πως η Fed θα κρατήσει στάση αναμονής κατά την επικείμενη συνεδρίαση της, σε περίπου δύο εβδομάδες.Στο ταμπλό, ο Dow Jones σημείωσε άνοδο κατά 314 μονάδες ή 0,93% με αποτέλεσμα να διαμορφωθεί τις 33.984 μονάδες. Αντιστοίχως ο S&P 500 ενισχύθηκε κατά 1,06% στις 4.373 μονάδες, ενώ και ο Nasdaq διευρύνθηκε σε ποσοστό 1,20% φτάνοντας τις 13.567 μονάδες.Ανοδικά κινήθηκαν και οι αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων, με την απόδοση του 10ετούς να ανεβαίνει και πάλι πάνω από το 4,7%, με αύξηση περίπου οκτώ μονάδων, στο 4,704%. Όμως, οι επενδυτές αγνόησαν την εξέλιξη αυτή, επιλέγοντας να εστιάσουν στα θετικά μηνύματα από τις επιδόσεις των αμερικανικών επιχειρήσεων, δίδοντας έτσι ώθηση στις μετοχές.Πραγματικά, από την Παρασκευή, οπότε και ξεκίνησε η περίοδος ανακοίνωσης αποτελεσμάτων τρίτου τριμήνου ο απολογισμός είναι θετικός. Βέβαια, είναι ακόμη πολύ νωρίς για να υπάρχει μια ασφαλής εικόνα για τις εταιρικές επιδόσεις, όμως για την ώρα η αγορά βρήκε την καλή αφορμή που αναζητούσε για να αποτινάξει το κλίμα κατήφειας που έφερε ο πόλεμος.Άλλωστε, και από το μέτωπο του πολέμου υπάρχει για την ώρα μια συγκρατημένη αισιοδοξία πως τα χειρότερα σενάρια περί ανάφλεξης της ευρύτερης περιοχής της Μέσης Ανατολής δεν θα γίνουν πράξη. Αν και η κατάσταση μπορεί να εκτροχιαστεί εύκολα και να επεκταθεί γρήγορα, για την ώρα οι αραβικές χώρες, και κυρίως το Ιράν που είναι και ο πιο επικίνδυνος παράγοντας, έχουν κρατήσει αποστάσεις, με αποτέλεσμα η σύρραξη να παραμένει εντός των τειχών του Ισραήλ.Δεν είναι τυχαίο πως και οι πετρελαϊκές τιμές υποχώρησαν σήμερα κατά περίπου 1%, με το Brent να πέφτει και πάλι κάτω από το ψυχολογικό όριο των 90 δολαρίων.«Βλέπω ένα ράλι ανακούφισης» σχολίασε χαρακτηριστικά η Λίζα Έρικσον της U.S. Bank Wealth Management, μιλώντας στο CNBC, εξηγώντας πως οι επενδυτές τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα επικεντρώνονται στα εταιρικά αποτελέσματα.«Την περασμένη εβδομάδα είδαμε καθαρά μια αντίδραση σοκ απέναντι στη γεωπολιτική έκπληξη. Τώρα η αγορά ομαλοποιείται και εστιάζει ουσιαστικά στα βασικά μεγέθη» εξήγησε ο Αόφιν Ντεβίτ της Moneta Group.Μέσα στην εβδομάδα θα εκδώσουν αποτελέσματα εταιρείες που αναλογούν περίπου στο 11% του δείκτη S&P 500, ανάμεσα τους κορυφαία ονόματα από διαφορετικούς κλάδους, όπως η Bank of America, η Johnson & Johnson, η Tesla και το Netflix.Οι καλές οικονομικές επιδόσεις που ανακοίνωσαν Nike και Salesforce έδωσαν ώθηση στις μετοχές τους, στέλνοντας ανοδικά και τον Dow. To ίδιο ισχύει για την Charles Schwab, που ανακοίνωσε καλύτερα από τα αναμενόμενα κέρδη.Ανοδική τροχιά διέγραψαν, επίσης, οι εταιρείες του κλάδου λιανικής, με το δείκτη των εταιρειών του κλάδου να κερδίζει πάνω από 2,7%, στην καλύτερη συνεδρίαση του από τον περασμένο Ιούνιο.Μίνι ράλι για τη μετοχή της Pfizer μετά την αναβάθμιση της από την Jefferies, αλλά και της Lululemon, καθώς η μετοχή της εταιρείας αθλητικών ρούχων θα αναβαθμιστεί και θα ενταχθεί στον επίλεκτο δείκτη S&P 500, αντικαθιστώντας την Activision Blizzard που ενσωματώνεται στην Microsoft μετά την εξαγορά της.Στον αντίποδα «βουτιά» άνω του 20% κατέγραψε η μετοχή της Vista Outdoor, που αναθεώρησε προς τα κάτω τις εκτιμήσεις της για τα έσοδα και τα κέρδη της χρονιάς, αλλά και η μετοχή της Henry Schein, καθώς η εταιρεία επιβεβαίωσε ότι κατέγραψε ένα επεισόδιο κυβερνοασφάλειας που επηρέασε την παραγωγή της.Στο στόχαστρο των επενδυτών, με απώλειες της τάξεως του 10% και η μετοχή της Manchester United, καθώς το διαφαινόμενο deal των νυν ιδιοκτητών, της αμερικανικής οικογένειας των Γκλέιζερ, με το Βρετανό εκατομμυριούχο Τζιμ Ράτκλιφ για την πώληση μόνο του 25% του αγγλικού ποδοσφαιρικού συλλόγου, απογοήτευσε αγορά και μετόχους και προκάλεσε την οργή των οπαδών της ομάδας.