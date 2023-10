6th Athens Investment Forum: Το όραμα της βιώσιμης ανάπτυξης και οι προκλήσεις για την ελληνική οικονομία

Κλείσιμο

Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ) και η Vertical Solutions SA διοργανώνουν το Συνέδριο, με κεντρικό θέμα:Το φετινό, 6ο κατά σειρά, Συνέδριο, το οποίο θα πραγματοποιηθεί την(Αίθουσα Banquet), επικεντρώνεται στην επιτακτική ανάγκη για επιτάχυνση της βιώσιμης ανάπτυξης, η οποία θεωρείται ενδεδειγμένη λόγω της ραγδαίας κλιματικής αλλαγής που βιώνουμε παγκοσμίως, του συνεχιζόμενου πολέμου στην Ουκρανία και των επιπτώσεων τους στους τομείς της υγείας, της ενέργειας, της αλυσίδας εφοδιασμού, της υψηλής πληθωριστικής πίεσης αλλά και των υψηλών επιτοκίων.Λαμβάνοντας υπόψη την αβεβαιότητα που επικρατεί στην παγκόσμια σκηνή λόγω αυτών των συνθηκών, θα εξεταστούν οι σχετικές επιπτώσεις με παρουσιάσεις αλλά και συζητήσεις προτάσεων αντιμετώπισή τους, τόσο σε μεσοπρόθεσμη όσο και σε μακροπρόθεσμη βάση. Αυτό θα γίνει προς όφελος της Ελλάδας και της Ευρώπης, στην οποία πλέον η χώρα μας διαδραματίζει καίριο ρόλο σε τομείς όπως η ενέργεια, οι επενδύσεις και οι υποδομές.Για ακόμη μία χρονιά το συνέδριο πλαισιώνουν κορυφαία στελέχη της Κυβέρνησης, ανάμεσά τους ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών κ. Κωστής Χατζηδάκης, ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης κ. ‘Αδωνις Γεωργιάδης, ο Υπουργός Υποδομών & Μεταφορών κ. Χρήστος Σταϊκούρας, ο Υπουργός Ανάπτυξης κ. Κωνσταντίνος Σκρέκας, ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης κ. Δημήτρης Παπαστεργίου, η Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κα Αλεξάνδρα Σδούκου καθώς και ο κ. Νίκος Τσάφος, Ειδικός Σύμβουλος του Πρωθυπουργού σε θέματα ενέργειας.Στο Συνέδριο συμμετέχουν μεγάλες επιχειρήσεις, τόσο από την Ελλάδα όσο και από το εξωτερικό, με ομιλίες υψηλόβαθμων στελεχών τους και διαδραστικές συζητήσεις στα πάνελ των θεματικών ενοτήτων του Συνεδρίου. Οι κρίσιμες συζητήσεις που θα διεξαχθούν θα ενισχύσουν την κατανόηση και την ανταλλαγή ιδεών προωθώντας έτσι την άρρηκτη συνεργασία και διασύνδεση μεταξύ κρατικών φορέων και επιχειρήσεων.κ. Άνθιμος Αμανατίδης, Διευθύνων Σύμβουλος, ΕΥΑΘ, κ. Κωνσταντίνος Βασιλείου, Αναπληρωτής Διευθ. Σύμβουλος & Επικεφαλής Corporate & Investment banking, EUROBANK, κα Ελένη Βρεττού, Διευθ. Σύμβουλος, ATTIKA BANK, κ. Βασίλης Γρηγορίου, Προέδρος & Διευθ. Σύμβουλος, ADVENT, κ. Χρήστος Δημητριάδης, Chief Global Strategy Officer at ISACA (Διεθνές Ινστιτούτο Πληροφορικής), κ. Αλέξανδρος Εξάρχου, Αντιπρόεδρος ΔΣ & Διευθ. Σύμβουλος, INTRAKAT, κα Μαρία Ιωαννίδου, Διευθύνουσα Σύμβουλος, DUTY FREE SHOPS, κ. Βασίλης Καραμούζης, Γενικός Διευθυντής Εταιρικής και Επενδυτικής Τραπεζικής, Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, κ. Βασίλης Κάτσος, Πρόεδρος – Συνιδρυτής, VNK CAPITAL, κ. Γιώργος Κούβαρης, Προέδρος, ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ, κ. Νίκος Κουρέτας, Διευθ. Σύμβουλος & Αντιπρόεδρος Δ.Σ, ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ, κ. Ιωάννης Κωνσταντινίδης, Chief Officer Στρατηγικής, Μετασχηματισμού και παροχών, OTE, κ. Αναστάσιος Μάνος, Διευθύνων Σύμβουλος, ΔΕΔΔΗΕ, κ. Μάνος Μανουσάκης, Πρόεδρος & CEO, ΑΔΜΗΕ, κ. Κωνσταντίνος Μαύρος, Διευθ. Σύμβουλος, ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ, κ. Κωνσταντίνος Μητρόπουλος, Chairman of the Board of Directors, BLUE SEA POWER ENERGY, κ. Ιωάννης Μητρόπουλος, Γενικός Δ/ντής, ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, κ. Αντώνης Μιτζάλης, Εντεταλμένος Σύμβουλος, ΟΜΙΛΟΣ ΑΒΑΞ, κα Ξένια Μπανιά, Executive Vice Chairman, I KNOW HOW, κ. Κωνσταντίνος Μπήτρος, Γενικός Διευθυντής, INVENTIO S.A, κ. Λάμπρος Μπίσαλας, Διευθύνων Σύμβουλος, SUNLIGHΤ, κ. Γιώργος Μωραιτίνης, Διευθ. Σύμβουλος, MORTEK, κ. Δημήτρης Νεκτάριος, Partner- Financial Advisory, DELOITTE, κ. Κωνσταντίνος Ξιφαράς, Διευθύνων Σύμβουλος ΔΕΠΑ Α.Ε., κ. Χρήστος Πετρόχειλος, Γενικός Διευθυντής KIEFFER TEK, κ. Νάσος Πλαϊνός, Key Accounts Sales Manager Greece & Cyprus, LONGi Solar, κ. Γιώργος Σάτλας, Executive Officer & Μember of Management Board, ICGB AD, κ. Εμμανουήλ Σιγάλας, Senior Vice President & Managing Director Europe at Hill International Inc, κ. Δημήτρης Ταμβάκης, Project Manager έργων ΑΠΕ, ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ, κ. Θεόδωρος Τρύφων, Προέδρος, ΠΕΦ, κ. Ορέστης Τσακαλώτος, Group Executive Chairman, QUALCO, κ. Βασίλειος Ψάλτης, Διευθ. Σύμβουλος, ALPHA BANK, κα Maria Rita Galli, CEO, ΔΕΣΦΑ, κ. Fabrizio Mattana, CEO, IGI POSEIDON καθώς και η κα Denitsa Zlateva, Executive Director, BULGARGAZ.Η ατζέντα του Συνεδρίου θα επικεντρωθεί σε όλες τις παραμέτρους που θα συμβάλουν στην επίτευξη της βιώσιμης ανάπτυξης της χώρας, λαμβάνοντας υπόψη την κλιματική κρίση και την αναπτυξιακή πορεία της ελληνικής οικονομίας. Πιο συγκεκριμένα, θα συζητηθεί το μεγάλο άλμα των επενδύσεων και του κατασκευαστικού τομέα καθώς και ο κεντρικός ρόλος της Ελλάδας στους τομείς της πράσινης μετάβασης και των ενεργειακών υποδομών, οι οποίες διασφαλίζουν την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας. Επιπλέον, θα εξεταστούν οι νέες τεχνολογίες που επιταχύνουν την ήδη εντυπωσιακή εισροή των ΑΠΕ στο εγχώριο ενεργειακό μείγμα.Τέλος, θα δοθεί έμφαση στα οφέλη που προκύπτουν από την ενίσχυση του ψηφιακού μετασχηματισμού του κράτους, ο οποίος αποτελεί εχέγγυο της οικονομικής δραστηριότητας της κοινωνίας.