Απώλειες στη Wall Street υπό την σκιά του οίκου Moody’s

Νέο κύμα ρευστοποιήσεων έπληξε τητην Τρίτη, καθώς οι υποβαθμίσεις αμερικανικών τραπεζών από τον οίκοεπανέφερε το αρνητικό κλίμα στην αγορά και συντήρησε το sell-off του Αυγούστου. Πάντως, οι δείκτες κατάφεραν, τις τελευταίες ώρες, να περιορίσουν τις απώλειες τους.Στο ταμπλό ουποχώρησε κατά 158 μονάδες ή 0,45% φτάνοντας έτσι τις 35.314 μονάδες, αν και νωρίτερα είχε βρεθεί να χάνει πάνω από 400 μονάδες. Οσημείωσε κάμψη ύψους 0,42% στις 4.499 μονάδες με αποτέλεσμα ήδη οι απώλειες του για το μήνα να κυμαίνονται στο 2%. Σε αρνητικό έδαφος και ομε πτώση ύψους 0,79% στις 13.884 μονάδες.Ο οίκος Moody’s επεφύλασσε μια αρνητική έκπληξη για την αγορά υποβαθμίζοντας την πιστοληπτική ικανότητα συνολικά δέκα τραπεζών, κυρίως μικρών και περιφερειακών, όπως η M&T Bank και η Pinnacle Financial. Παράλληλα, υποβάθμισε το outlook θέτοντας έτσι σε τροχιά πιθανής υποβάθμισης μια σειρά ακόμη τραπεζών όπως η Bank of N.Y. Mellon, State Street και η US Bancorp.Ο οίκος στήριξε το αιτιολογικό του στο αρνητικό περιβάλλον που προκαλούν τα αυξημένα επιτόκια και η διαχείριση ρίσκου στα assets με συνέπειες στη ρευστότητα και την κεφαλαιοποίηση των ιδρυμάτων. Επίσης σε ένα διάστημα που η τραπεζική καταιγίδα της άνοιξης έμοιαζε… παρελθόν χάρη στις σημαντικές παρεμβάσεις των εποπτικών αρχών, o Moody’s προειδοποίησε πως υπάρχουν ακόμη σημαντικές απώλειες που δεν έχουν φανεί.Με δεδομένο ότι η αγορά είχε μόλις καταφέρει να συνέλθει από το έτερο «χτύπημα» από τον οίκο Fitch, την περασμένη εβδομάδα, που προχώρησε σε υποβάθμιση της αμερικανικής οικονομίας ήταν αναμενόμενο πως θα φουντώσουν και πάλι τα ερωτηματικά για την υγεία του τραπεζικού συστήματος και τις συνέπειες που μπορεί να προκύψουν για την οικονομία συνολικά.Τις μεγαλύτερες πιέσεις δέχτηκαν, όπως ήταν φυσικό, οι τραπεζικές μετοχές. Με πτώση της τάξεως του 2% η μετοχή της Goldman Sachs κατέγραψε τη χειρότερη επίδοση στον Dow, με τις μετοχές της Intel και της Salesforce να ακολουθούν πιέζοντας τον δείκτη των blue-chip. Αντίβαρο στην πορεία αυτή, υποβοηθώντας τον Dow, αποδείχτηκε η Amgen που για δεύτερη συνεχόμενη συνεδρίαση ήταν από τις λίγες, μεγάλες κερδισμένες της ημέρας.Πάντως, στον τραπεζικό κλάδο την μεγαλύτερη υποχώρηση σημείωσαν οι μικρές περιφερειακές, όπως η M&T Bank και η Citizens Financial, καθώς η «καμπάνα» του Moody’s φώτισε και πάλι τις αδυναμίες τους.«Βουτιά» που έφτασε το 15% σημείωσε και η μετοχή της Beyond Meat, καθώς ο κολοσσός στον κλάδο του κρέατος και των βοοειδών απογοήτευσε τους επενδυτές με τα αποτελέσματα του, ενώ μεγάλες πιέσεις για τον ίδιο λόγο παρουσίασε η UPS, η Palantir Technologies, η Datadog και η International Flavors & Fragnances.Στον αντίποδα τα καλά αποτελέσματα κράτησαν ζωντανές και με ισχυρά κέρδη τις μετοχές της φαρμακευτικής Novo Nordisk, της Eli Lilly, της Chegg,της Organon και του μιντιακού κολοσσού Fox Corp.Συνολικά η ροή των εταιρικών αποτελεσμάτων εξακολουθεί να κινείται άνω των αναμενόμενων. Από το 89% των επιχειρήσεων του δείκτη S&P 500 που έχει ανακοινώσει επιδόσεις, τα τέσσερα πέμπτα έχουν διαψεύσει θετικά τις προσδοκίες. Όμως, αυτό δεν αποδείχτηκε σήμερα αρκετό.Παράλληλα οι επενδυτές αγωνιούν δικαιολογημένα για τα νέα στοιχεία του πληθωρισμού που θα δημοσιευτούν στα τέλη της εβδομάδας, ειδικά δε, αν επιβεβαιωθούν τα προγνωστικά που θέλουν τον δείκτη τιμών καταναλωτή να παρουσιάζει μικρή αύξηση, μετά το πολύμηνο καθοδικό σερί του.Αν οι προβλέψεις επιβεβαιωθούν, θα δικαιωθούν όσοι κρατούν «μικρό καλάθι» όσον αφορά στις πιθανότητες η Fed να σταματήσει τις αυξήσεις των επιτοκίων, κατά την επικείμενη συνεδρίαση της το Σεπτέμβριο. Δεν είναι ίσως τυχαίο πως και από την ροή των δηλώσεων από αξιωματούχους του συμβουλίου, τις τελευταίες ημέρες, φαίνεται πως και στους κόλπους της Fed υπάρχει για την ώρα διχογνωμία για την κατεύθυνση που θα υιοθετηθεί.Διαβάστε περισσότερα οικονομικά νέα στο