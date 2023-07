Wall Street: 7η μέρα κερδών για τον Dow Jones - Μίνι ράλι για τους δείκτες

Κλείσιμο

Την έβδομη διαδοχική μέρα κερδών κατέγραψε οστη συνεδρίαση της Τρίτης στη, καθώς οι επενδυτές αποτιμούν τα εταιρικά αποτελέσματα που ανακοινώθηκαν, τα οποία ξεπέρασαν τις προσδοκίες των αναλυτών.Συγκεκριμένα, ο βιομηχανικός δείκτης διευρύνθηκε κατά 366 μονάδες ή 1,06%, κλείνοντας στις 34.951 μονάδες και σημειώνοντας το μεγαλύτερο σερί κερδών από τον Μάρτιο 2021. Οκέρδισε 0,71% ανεβαίνοντας στις 4.555 μονάδες, ενώ ο τεχνολογικόςδιέγραψε τις αρχικές απώλειες και ενισχύθηκε κατά 0,76%, σκαρφαλώνοντας στις 14.353 μονάδες.Το ενδιαφέρον των επενδυτών επικεντρώθηκε κυρίως στις Bank of America και Morgan Stanley, με την πρώτη να ανακοινώνει κέρδη 0,88 δολαρίων ανά μετοχή, έναντι 0,73 δολαρίων πέρυσι, και τη δεύτερη να εμφανίζει μειωμένα κέρδη κατά 18% στα 2,05 δισ. δολάρια (1,24 δολ./μετοχή), που όμως αποδείχθηκαν καλύτερα των εκτιμήσεων.Ως αποτέλεσμα, η μετοχή της Bank of America ενισχύθηκε κατά 4,42%, ενώ εκείνη της Morgan Stanley κατά 6,45%. Παράλληλα, η προσοχή στράφηκε και στα στοιχεία για την αμερικανική οικονομία, που δημοσίευσε το υπουργείο Εμπορίου των ΗΠΑ, σύμφωνα με τα οποία οι λιανικές πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 0,2% τον Ιούνιο, σε μηνιαία βάση.Στο ταμπλό, νέο υψηλό κατέγραψε η μετοχή της Microsoft, η οποία ενδοσυνεδριακά έφτασε στα 366,78 δολ./μετοχή. Σε νέο υψηλό έφτασαν 43 από τις μετοχές του S&P 500, όπως οι Chipotle, On Semiconductor, Darden και Omnicom.Η απόδοση του αμερικανικού 10ετούς ομολόγου ενισχύθηκε κατά 2 μονάδες βάσης στο 3,75%, ενώ το 2ετές ανέβηκε στο 4,58%.Στα εμπορεύματα, με κέρδη έκλεισε το πετρέλαιο, με το αργό να σημειώνει άνοδο 2,2% στα 75,75 δολάρια το βαρέλι και το brent και κλείνει στο +1,5% στα 79,70 δολάρια το βαρέλι. Σε υψηλό έξι εβδομάδων ανέβηκε ο χρυσός, με το συμβόλαιο παράδοσης Αυγούστου να κλείνει στα στα 1.980,80 δολάρια ανά ουγγιά.Διαβάστε περισσότερα οικονομικά νέα στο