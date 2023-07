Energean και Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος υπέγραψαν δύο Μνημόνια Συνεργασίας

Κλείσιμο

Στην υπογραφή δύο Μνημονίων Συνεργασίας με τοπροχώρησε η Energean, σε μια εξέλιξη που ενδυναμώνει την ήδη μακρά σχέση των δύο πλευρών, εξασφαλίζει υψηλού επιπέδου προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές αλλά και ενισχύει τις προοπτικές προσωπικής και επαγγελματικής ανέλιξης για τη νεολαία της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.Τα Μνημόνια Συνεργασίας υπογράφηκαν με τοκαθώς και με τοτου Τμήματος Χημείας.Εκ μέρους του Τμήματος Χημείας, το Μνημόνιο Συνεργασίας υπέγραψε, ο οποίος δήλωσε σχετικά:« Με μεγάλη χαρά σήμερα φιλοξενούμε την Energean και υπογράφουμε το συγκεκριμένο Μνημόνιο Συνεργασίας. Έχουμε προσδιορίσει συγκεκριμένα πεδία για συνεργασία, όπως για παράδειγμα ερευνητικά προγράμματα, τα μαθήματα για την ενέργεια και τους υδρογονάνθρακες στο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών, τη διοργάνωση ημερίδων και την από κοινού υποβολή προτάσεων προς χρηματοδότηση.Το Τμήμα μας εντατικοποιεί τις δράσεις εξωστρέφειας που έχει αναλάβει τα τελευταία 4 χρόνια και είναι τιμή μας και, φυσικά, προς όφελος του Τμήματος Χημείας που υπογράφουμε ένα Μνημόνιο Συνεργασίας με μια εταιρεία που είναι πρωτοπόρος στον τομέα της ενέργειας».Εκ μέρους του αγγλόφωνου Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Τεχνολογία Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου (MSc in Oil and Gas Technology), το Μνημόνιο Συνεργασίας υπέγραψε, ο οποίος δήλωσε σχετικά:« Το Μνημόνιο Συνεργασίας ανάμεσα στο αγγλόφωνο μεταπτυχιακό πρόγραμμα MSc in Oil & Gas και την Energean ενισχύει την αγαστή επί μια και πλέον δεκαετία συνεργασία μας. Ενδεικτικά, στα πεδία συνεργασίας αναφέρω τη διοργάνωση κοινών συνεδρίων και εκδηλώσεων διεθνούς εμβέλειας, την πραγματοποίηση πρακτικών ασκήσεων των μεταπτυχιακών φοιτητών στις εγκαταστάσεις της βιομηχανίας, την εκπόνηση διπλωματικών εργασιών μέσα σε πραγματικές συνθήκες παραγωγής υδρογονανθράκων και την από κοινού υποβολή προτάσεων για χρηματοδότηση σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές πλαίσιο.Είναι επίσης πολύ σημαντικό ότι η εταιρεία μας προσέφερε τη δυνατότητα να έρθουμε σε επαφή με διεθνείς ομίλους με τους οποίους συνεργάζεται, όπως η Halliburton, με απώτερο σκοπό οι φοιτητές μας να έχουν την ευκαιρία να εργαστούν σε εγκαταστάσεις εκτός της Καβάλας και της χώρας. Θεωρώ δεδομένο ότι η συνεργασία μας με μια εταιρεία του βεληνεκούς της Energean θα εξασφαλίσει ένα ακόμη πιο λαμπρό μέλλον για τα προγράμματα σπουδών μας τόσο σε εγχώριο όσο και σε διεθνές επίπεδο».