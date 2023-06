Wall Street: Έβγαλε «αντιστάσεις» με οδηγό τον Nasdaq

Κλείσιμο

Επιφυλακτικό παρέμεινε και σήμερα το κλίμα στη, αν και τόσο ο S&P 500 όσο και ο Nasdaq κατάφεραν να ξεφύγουν από το τριήμερο πτωτικό σερί καταγράφοντας κέρδη.Συγκεκριμένα στο ταμπλό ο Dow Jones υποχώρησε μόλις κατά 0,1% στις 33.946 μονάδες, αν και νωρίτερα είχε βρεθεί πρόσκαιρα σε θετικό έδαφος.Αυτό που δεν κατάφερε ο Dow πέτυχε ο S&P 500 που απέκτησε θετικό πρόσημο από τις πρώτες ώρες της συνεδρίασης και έκλεισε τελικά στις 4.381 μονάδες αυξημένος κατά 0,37%.Καλύτερη επίδοση παρουσίασε ο Nasdaq, με τους αγοραστές να επιστρέφουν στις Big Tech διασφαλίζοντας στον τεχνολογικό δείκτη άνοδο ύψους 0,95% στις 13.630 μονάδες. Αν και για το σύνολο της εβδομάδας η επίδοση του παραμένει στο «κόκκινο» σε ποσοστό περίπου 1%.Πάντως, αναλυτές επισημαίνουν ότι οι διακυμάνσεις στους δείκτες είναι μικρές με την αγορά να αναζητά κατεύθυνση μετά το ράλι της περασμένης εβδομάδας. «Οι μετοχές μοιάζουν να έχουν πατήσει το κουμπί της παύσης. Ο πόλεμος ανάμεσα στα στρατόπεδα των ταύρων και των αρκούδων είναι ισορροπημένος, καθώς υπάρχει αβεβαιότητα και αυξημένη αστάθεια για το ορατό μέλλον» εξήγησε στο CNBC ο Τέρι Σάντβεν της US Bank Wealth Management.Ο Τζερόμ Πάουελ κατά τη διήμερη κατάθεση του σε Βουλή και Γερουσία, χθες και σήμερα, επανέλαβε ότι το συμβούλιο προσανατολίζεται σε επιπλέον αυξήσεις των επιτοκίων μέχρι τα τέλη της χρονιάς, καθώς ο πόλεμος κατά του πληθωρισμού δεν έχει τελειώσει.Σε συνδυασμό δε, και με την μεγαλύτερη από την αναμενόμενη άνοδο των επιτοκίων από την Τράπεζα της Αγγλίας κατά 50 μονάδες βάσης, οι επενδυτές βρέθηκαν ενώπιον της θλιβερής για τις διεθνείς αγορές διαπίστωσης πως σε αντίθεση με τις προσδοκίες τους, το τέλος του ανοδικού κύκλου των επιτοκίων δεν βρίσκεται ακόμη τόσο κοντά.Πάντως, ειδικά κατά τη σημερινή κατάθεση του στη Γερουσία ο κ. Πάουελ είχε και κάποιες καλές ειδήσεις για τη σταθερότητα του τραπεζικού συστήματος, προαναγγέλλοντας αυστηρότερη επόπτευση και κανόνες κυρίως για τις τράπεζες με περιουσιακά στοιχεία άνω των 100 δισ. δολαρίων, με τις αρχές να δρομολογούν διορθωτικές κινήσεις μετά τον παγκόσμιο… σεισμό που προκάλεσε η κατάρρευση της SVB το Μάρτιο.Μέσα στο κλίμα αυτό οι τεχνολογικές μετοχές βρέθηκαν και πάλι σε ρόλο πρωταγωνιστή, με μεγάλα ονόματα όπως η Amazon, η Μicrosoft και η Apple να ξεχωρίζουν σε κέρδη.Στον αντίποδα πίεση δέχτηκε η μετοχή της Tesla μετά την υποβάθμιση της από τον αναλυτή Άνταμ Τζόνας της Morgan Stanley, που θεωρείτο και ένας από τους μεγάλους υποστηρικτές της εταιρείας.Στις κερδισμένες της ημέρας ήταν η μετοχή της Overstock.com, με άνοδο άνω του 17%, καθώς δημοσιεύματα την εμφάνισαν ως τη νικήτρια της δημοπρασίας για τα assets και το brand name της χρεοκοπημένης Bed Bath & Beyond, ενώ άλμα της τάξεως του 30% κατέγραψε η μετοχή της Root, καθώς η εταιρείας ασφάλισης οχημάτων έχει μπει στο στόχαστρο εξαγοράς από την μεγαλύτερη Ebedded Insurance.Μοιρασμένη ήταν η κίνηση στους επιμέρους κλάδους του S&P 500 με τον ενεργειακό κλάδο να αποτελεί από τους μεγάλους χαμένους με φόντο τη σημαντική υποχώρηση των πετρελαϊκών τιμών κατά περίπου 4% στις διεθνείς αγορές.Πτωτικά κινήθηκε η μετοχή του πετροχημικού κολοσσού Dow Inc. μετά την υποβάθμιση της μετοχής του από την Bank of America, όπως και η μετοχή της χαλυβουργίας Alcoa για την επίσης υποβάθμιση της από την Morgan Stanley.