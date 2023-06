Public Group: Συνεχείς επενδύσεις σε υπηρεσίες που αναβαθμίζουν την εμπειρία των καταναλωτών

Κλείσιμο

Σε συνέχεια της αναπτυξιακής πορείας του 2022, ο Όμιλος θέλει να κερδίσει το στοίχημα και να διατηρήσει την πρωτοκαθεδρία στο εγχώριο λιανεμπόριο, αναβαθμίζοντας συνεχώς το omnichannel μοντέλο.Όπως δείχνουν τα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου του 2023, ο Όμιλος ξεκίνησε με το δεξί, καθώς, σύμφωνα με στελέχη του, τοπέτυχε διψήφιο ρυθμό ανάπτυξης τους τρεις πρώτους μήνες του έτους.Παρά τα μικρά ή μεγάλα ζητήματα που θα κληθεί να αντιμετωπίσει ο κλάδος, με τα στελέχη της εταιρείας να προβλέπουν μονοψήφια αύξηση της συνολικής αγοράς, λόγω των προκλήσεων της παγκόσμιας οικονομίας, ο Όμιλος βάζει ψηλά τον πήχη, χάρη στο ολοκληρωμένο οικοσύστημα καινοτομίας, που έχει δημιουργήσει.Η αισιοδοξία εδράζεται σε ένα μίγμα παραγόντων που στον πυρήνα του έχει τη συνένωση δυνάμεων με τη MediaMarkt και τη δημιουργία μίας ισχυρής ομάδας με 20 χρόνια εξειδίκευσης στο χώρο των λιανικών πωλήσεων. Υπό αυτά τα δεδομένα, και έχοντας την πλήρη στήριξη του Olympia Group, ο Όμιλος Public βλέπει το θετικό momentum να διατηρείται και τη θέση του ως ο νούμερο 1 omnichannel retailer της αγοράς να ενισχύεται.Ένα βασικό κομμάτι της στρατηγικής, στην οποία στηρίζει αυτή την εκτίμηση το Public Group, είναι η επένδυση σε νέας γενιάς καταστήματα, με αναβάθμιση των 29 φυσικών σημείων, στα οποία περιλαμβάνονται και τα 13 MediaMarkt.Αιχμή του δόρατος για το Public Group αποτελεί το οικοσύστημα γύρω από το σύγχρονο omnichannel retail που έχει δημιουργήσει τόσο στο κομμάτι του last mile delivery, όσο και των υπηρεσιών after sales, όπως και στον τομέα των ψηφιακών πληρωμών. Ένα οικοσύστημα με επίκεντρο τον πελάτη που έχει υπό την ομπρέλα του καινοτόμους παίκτες, όπως η αλυσίδα iRepair, η Klarna, κορυφαία παγκοσμίως εταιρεία BNPL, η ραγδαία αναπτυσσόμενη πλατφόρμα Douleutaras και το Box Now, το μεγαλύτερο δίκτυο parcel lockers στη χώρα.Μέσα από επενδύσεις και συνεργασίες με καινοτόμες scale-up εταιρείες, το Public Group έχει καταφέρει να ξεχωρίζει παρέχοντας καινοτόμες υπηρεσίες που μετασχηματίζουν την omni-retail εμπειρία προς όφελος του πελάτη.Στην ίδια κατεύθυνση κινείται το PublicNEXT το πρωτοποριακό tech hub του Public Group, το οποίο απελευθερώνει νέες εμπειρίες για τους καταναλωτές, εισάγοντας διαρκώς καινοτομίες, όπως το e-invoicing, το mobile ordering, το checkout στα καταστήματα, καθώς και τη δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικής απόδειξης.Η ατζέντα του Public group για την επόμενη 5ετία είναι εξίσου «βαριά» και περιλαμβάνει διευρυμένες επενδύσεις στο οικοσύστημα που διαμορφώνουν το λιανεμπόριο του μέλλοντος στην Ελλάδα και περιλαμβάνουν λανσάρισμα νέων καινοτόμων υπηρεσιών, δημιουργία νέων μεγαλύτερων καταστημάτων σε περιοχές, όπου δεν μπορεί να εισέλθει με οικιακές συσκευές, αλλά και άνοιγμα νέων -και πολλά υποσχόμενων- προϊοντικών κατηγοριών, όπως το wellbeing. Η εταιρεία ήδη προσβλέπει σημαντικά οφέλη από την είσοδό της στην αγορά των audiobooks.Με διαρκείς επενδύσεις, την συνεχή υποστήριξη του Olympia Group, νέες συνεργασίες και με ακόμη περισσότερες προτάσεις που απαντούν στις νέες ανάγκες των πελατών τους, τα Public δεσμεύονται να παραμείνουν το love brand που εμπιστεύονται διαχρονικά οι καταναλωτές.