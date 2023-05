Société Générale & ING: Oι τελευταίες εκτιμήσεις πριν την εκλογική αναμέτρηση

Η γαλλική τράπεζακαι η ολλανδικη τράπεζα ING, παραθέτουν τις τελευταίες σκέψεις τους λίγες ώρες πριν τις βουλευτικές. Για τη γαλλική τράπεζα, το πολιτικό αδιέξοδο είναι πιθανό μετά τις εκλογές στην Ελλάδα, το οποίο θα εμποδίσει την πρόοδο αναβάθμισης της αξιολόγησης. Αντίθετα, η ING δεν ανησυχεί ιδιαίτερα, ειδικά αν οι τρέχουσες δημοσκοπήσεις επιβεβαιωθούν.«Νωρίτερα τον Απρίλιο, δημοσιεύσαμε ειδική έκθεση για την οικονομία της Ελλάδας και μια πιθανή αναβάθμιση της αξιολόγησης (Economics & Rates Special – Greece to return to Investment Grade, possibly by year-end). Οι εκλογές πρόκειται να διεξαχθούν στις 21 Μαΐου και θα ισχύσει για πρώτη φορά σύστημα της απλής αναλογικής, πιθανότατα οδηγώντας σε ένα εξαιρετικά κατακερματισμένο κοινοβούλιο», επισημαίνει η γαλλική τράπεζα.«Παρά το γεγονός ότι η ΝΔ προηγείται στις δημοσκοπήσεις με περίπου 36% στην πρόθεση ψήφου, η ΝΔ είναι πιθανό να δυσκολευτεί να σχηματίσει ένα συνασπισμό πλειοψηφίας. Μια δεύτερη εκλογική αναμέτρηση έως τις αρχές Ιουλίου είναι πιθανή, αλλά δεν θα επιλύσει το πολιτικό αδιέξοδο. Η επόμενη αναθεώρηση της αξιολόγησης από τον οίκο Fitch στις 9 Ιουνίου είναι επομένως απίθανο να δώσει αξιολόγηση επενδυτική βαθμίδα. Βγήκαμε από τις τοποθετήσεις μας στα ελληνικά ομόλογα, ίσως πρόωρα, και θα το επανεξετάσουμε μετά τις εκλογές στο τέλος αυτής της εβδομάδας», καταλήγει η SG.