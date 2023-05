Nimbus & Webhotelway: Μαζί για την επόμενη μέρα (pics)

Ο πήχης βρίσκεται ήδη αρκετά ψηλά, και το σίγουρο είναι τα πλάνα του Ομίλου Nimbus, δεν περιορίζονται σε όσα έχουν επιτευχθεί ως τώρα. Η ανάπτυξη επάνω σε σωστές βάσεις -και φυσικά, με σωστές συνεργασίες- είναι το ζητούμενο. Μία από αυτές τις συνεργασίες, είναι και η πλέον πρόσφατη με τη Webhotelway. Μια εταιρεία που ειδικεύεται στο hotel management, με πετυχημένα δείγματα γραφής που ξεκινούν από boutique hotels και φτάνουν έως και αναγνωρισμένες, διεθνείς αλυσίδες.

​Ο Όμιλος Nimbus αποτελεί έναν από τους ποιοτικότερους και πλέον ανερχόμενους πρεσβευτές της χώρας μας στον κλάδο της φιλοξενίας. Απόδειξη, τα τέσσερα σημεία παρουσίας του σε δύο από τους κορυφαίους ελληνικούς προορισμούς: τη Μύκονο και τη Σαντορίνη.

​Το όνομα Nimbus («φωτεινό σύννεφο» στα Ελληνικά) είναι συνώνυμο ενός επιπέδου υπηρεσιών, ανάλογων της φυσιογνωμίας των νησιών στα οποία δίνει το «παρών». Διακριτική πολυτέλεια, αισθητική αρτιότητα, και ένα αδιαπραγμάτευτα υψηλής στάθμης σύνολο παροχών. Ένα από τα μυστικά της επιτυχίας του βρίσκεται στον πυρήνα της λειτουργίας του: μια εξαιρετική ομάδα back office, με επικεφαλής τον Γενικό Διευθυντή και καταξιωμένο στέλεχος, Θανάση Κωνσταντέλλο.

Ο συνδυασμός πετυχημένης διαχείρισης κάτω από οποιαδήποτε συνθήκη, επίτευξης υψηλών πληροτήτων και κορυφαίων βαθμολογιών, και βαθιάς γνώσης του παγκόσμιου τουριστικού τοπίου, είναι το βασικό asset της Webhotelway, αλλά και βασικό κριτήριο επιλογής γι’ αυτή τη συνεργασία. Μια συνεργασία, που άξονα θα έχει τη στρατηγική ανάπτυξης της Nimbus, καλύπτοντας όλες τις βασικές παραμέτρους, marketing, την επικοινωνία της εικονας του ομίλου.

​Κοινό σημείο και των δύο εταιρειών – πέρα από το πάθος για την ποιοτική, out of the box φιλοξενία – είναι και το mindset στο οποίο στηρίζουν τη λειτουργία τους. Η μεθοδικότητα και η προσήλωση στην κάθε λεπτομέρεια δεν περιορίζει στο ελάχιστο τη δημιουργικότητα – ή ακόμα και την υπέρβαση, όποτε αυτή απαιτείται. Ο τουρισμός εξάλλου, είναι πλέον ένα πεδίο στο οποίο το κοινότυπο και το αναμενόμενο έχουν ήδη παραγκωνιστεί από την ίδια την αγορά και τα θέλω της. Ένα αύριο που σε τίποτα δεν θα μοιάζει με το σήμερα -πόσο μάλιστα με το χθες- έχει και τις ανάλογες ανάγκες.

Και σ’ αυτές, η απάντηση δίνεται μέσα από συνεργασίες που η δυναμική τους ξεπερνά το απλό άθροισμά τους.

Μόνο έτσι το «καλύτερα» γίνεται και «ψηλότερα»!