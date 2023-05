Wall Street: Xαμηλές πτήσεις ύστερα από τις τραπεζικές αναταράξεις

Κλείσιμο

Με οριακές διακυμάνσεις έκλεισε τη Δευτέρα η Wall Street O βιομηχανικός δείκτης Dow Jones σημείωσε απώλειες 0,10% στις 34.068,08 μονάδες, ο ευρύτερος S&P 500 έχασε 0,11% στις 4.164,40 μονάδες και ο τεχνολογικός Nasdaq παρουσίασε πτώση 0,23% και στις 12.157,95 μονάδες.Στο πεδίο των επιχειρηματικών εξελίξεων, νωρίτερα σήμερα το Τμήμα Χρηματοοικονομικής Προστασίας και Καινοτομίας της Καλιφόρνια (DFPI) ανακοίνωσε ότι έκλεισε την περιφερειακή τράπεζα, First Republic Bank και συμφώνησε να πουλήσει τα περιουσιακά της στοιχεία στην JPMorgan Chase & Co και τη National Association. Η First Republic έγινε έτσι η τρίτη μεγάλη αμερικανική τράπεζα, που πτωχεύει μέσα σε μόλις δύο μήνες.Η JPMorgan «θα αναλάβει όλες τις καταθέσεις και ουσιαστικά όλα τα περιουσιακά στοιχεία της First Republic Bank», είπε σε επίσημη δήλωση η FDIC.Από την πλευρά του, ο επικεφαλής της JPMorgan εμφανίστηκε καθησυχαστικός, σημειώνοντας ότι αυτή η εξαγορά θα σταθεροποιήσει το τραπεζικό σύστημα.Ωστόσο, αυτές οι δηλώσεις έρχονται σε αντίθεση με εκείνες του ΔΝΤ, με την Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα να τονίζει ότι. «Αυτά που περάσαμε τα τελευταία χρόνια ήταν μια σειρά από αδιανόητα γεγονότα» επεσήμανε. «Η πανδημία, ο πόλεμος στην Ουκρανία, η απότομη αύξηση των επιτοκίων, μετά από πολλά – πολλά χρόνια που παρέμεναν χαμηλά» συμπλήρωσε.Στα μακροοικονομικά στοιχεία της ημέρας,, καθώς αν και οι νέες παραγγελίες βελτιώθηκαν ελαφρά ενώ η απασχόληση ανέκαμψε, ωστόσο η δραστηριότητα παρέμεινε πτωτική εν μέσω υψηλότερου κόστους δανεισμού και στενής πίστωσης, που αύξησαν τον κίνδυνο ύφεσης φέτος.Κάτω από αυτές τις συνθήκες, ο δείκτης μεταποίησης του ISM αυξήθηκε στο 47,1 τον Απρίλιο από 46,3 τον Μάρτιο, που ήταν η χαμηλότερη επίδοση από τον Μάιο του 2020 (χαμηλό τριετίας). Οικονομολόγοι σε δημοσκόπηση του Reuters είχαν προβλέψει ότι ο δείκτης θα «σκαρφαλώσει» στο 46,8.Οι οικονομικές ανησυχίες αλλά και οι τραπεζικές αναταράξεις είχαν σημαντικές επιπτώσεις και στην αγορά εμπορευμάτων. Παράλληλα, η αυξημένες ανησυχίες για τις νέες αποφάσεις επιτοκιακής πολιτικής από τη Fed, οδήγησαν σε απώλειες τον «μαύρο χρυσό».Κάτω από αυτές τις συνθήκες, το συμβόλαιο αργού WTI παραδόσεως Ιουνίου έχασε 1,37% στα 75,75 δολάρια ανά βαρέλι στο χρηματιστήριο Εμπορευμάτων της Νέας Υόρκης, ενώ το πετρέλαιο τύπου Brent σημείωσε πτώση 1,15% στα 79,40 δολάρια ανά βαρέλι.