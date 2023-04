Ο Νίκος Τσάκος βραβεύτηκε ως Πρόσωπο της Χρονιάς στο Μανχάταν - Δείτε φωτογραφίες

Ο Φιν Μέρφι, δικηγόρος στην Goodwin Procter, ο Chief Investment Officer της TΕΝ Δημήτρης Μπερτόλης και ο Στέφαν Τζέκελ, επικεφαλής των διεθνών εισηγμένων εταιρειών στο New York Stock Exchange

Ο Νίκος Τσάκος με τον ιερέα Παναγιώτη Παπαζαφειρόπουλο, που εκπροσώπησε τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής Ελπιδοφόρο, και τον γερουσιαστή του Ρόουντ Αϊλαντ Λεωνίδα Ραπτάκη

Ο Φιν Μέρφι, δικηγόρος στην Goodwin Procter, ο Chief Investment Officer της TΕΝ Δημήτρης Μπερτόλης και ο Στέφαν Τζέκελ, επικεφαλής των διεθνών εισηγμένων εταιρειών στο New York Stock Exchange

Ο Νίκος Τσάκος, η Σήλια Κριθαριώτη, η Μαρία Βασάλος, διευθύντρια της Goldman Sachs, και η Καλομοίρα Σαράντη με τον σύζυγό της Γιώργο

Ο Ιταλός μεγαλοεφοπλιστής και πρόεδρος της Intertanko Πάολο Ντ’Αμίκο με τον Νίκο Τσάκο

Το ελληνικό χρώμα στην εκδήλωση ήταν έντονο, με την ελληνική μουσική να κυριαρχεί. Πάνω στα τραπέζια, εκτός από το πολυσέλιδο πολυτελές έντυπο αφιέρωμα στον εφοπλιστή, υπήρχαν και κομπολόγια με γαλανόλευκες χάντρες λόγω της Επετείου της Επανάστασης του 1821.Το πρόγραμμα συντόνισε ο δικηγόρος Ιωάννης Στρατάκης, ενώ τους εθνικούς ύμνους Ελλάδας και ΗΠΑ ερμήνευσε η Αγγελική Ψώνη.Πριν από τη βράβευση οι παρευρισκόμενοι παρακολούθησαν ένα βίντεο για την πορεία του Νίκου Τσάκου το οποίο είχε επιμεληθεί ο πρώτος εξαδέλφός του, Νίκος Τσάκος του Ηλία.Στην ομιλία του ο Νίκος Τσάκος δήλωσε εν μέρει New Yorker ενώ έκανε αναφορά και στον Αντονι Κουίν, ο οποίος έχει τιμηθεί με το ίδιο βραβείο:«Είναι μεγάλη τιμή για μένα να είμαι μέρος της λίστας με όλους όσους έχετε βραβεύσει στην πορεία των χρόνων, ανάμεσα στους οποίους είναι και ο Αντονι Κουίν. Στη διάρκεια των ταξιδιών μου ανά τον κόσμο, όταν λέω ότι είμαι Ελληνας όλοι μου λένε… “Aντονι Κουίν”. Επιτέλους μπορώ να πω ότι, ναι, τουλάχιστον μοιράζομαι το ίδιο βραβείο με εκείνον. Eίναι προσωπική ικανοποίηση και ολοκλήρωση η βράβευσή μου από το Επιμελητήριο. Είμαι πολύ συγκινημένος. Είναι μια ωραία και μεγάλη στιγμή για μένα. Αισθάνομαι Ελληνοαμερικανός. Ηρθα εδώ σε πολύ μικρή ηλικία, μεγάλωσα με το αμερικανικό όνειρο και είναι μεγάλη χαρά να δέχομαι αυτήν την τιμή από το Ελληνοαμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο.Στο πέρασμα του χρόνου υιοθέτησα τον αμερικανικό τρόπο σκέψης σύμφωνα με τον οποίο όλα είναι δυνατά αν το πιστεύεις και εργαστείς σκληρά για να το πετύχεις. Αυτός ο τρόπος σκέψης με εμπνέει από τότε».Ακολούθως αναφέρθηκε στην ΤΕΝ, που ήταν η start up της εποχής του ’90:«Η έμπνευση σε συνδυασμό με τον νεανικό ενθουσιασμό με οδήγησαν να συστήσω, πριν 30 χρόνια, την startup εταιρεία Τsakos Energy Navigation, πριν οι startups γίνουν μόδα. Ευχαριστώ Νέα Υόρκη, ευχαριστώ New York Stock Exchange. Κάθε φορά που βρίσκομαι εδώ, νιώθω σαν στο σπίτι μου.Είμαι μέλος της διασποράς και είμαι υπερήφανος για αυτό. Πιστεύω ότι η Ελληνο-Αμερικανική κοινότητα μαζί με τους Ελληνες ναυτικούς που ταξιδεύουν ανά τον κόσμο εκπροσωπούν το πιο πετυχημένο και δυναμικό κομμάτι του Ελληνισμού».Ο ίδιος κατέληξε λέγοντας: «To ελληνικό φιλότιμο και οι θρησκευτικές και οικογενειακές αξίες σε συνδυασμό με την αμερικανική ηθική μπορούν να μετακινήσουν βουνά και βοηθούν να παραμείνει ασφαλής η πατρίδα και μπροστάρης στις διεθνείς εξελίξεις στον σημερινό γεμάτο προκλήσεις κόσμο.Πιστεύω ότι δεν θα είχα φτάσει έως εδώ χωρίς αυτές τις συνέργειες και εμπνεύσεις που διαμόρφωσαν τον προσωπικό και επιχειρηματικό μου χαρακτήρα. Θέλω να ευχαριστήσω τους γονείς μου, τον καπετάν Παναγιώτη Τσάκο και τη γιατρό Ειρήνη Τσάκου, τη σύζυγό μου Σήλια και τα τρία μου παιδιά για τη στήριξή τους και ολόκληρη την ομάδα της ΤΕΝ, με τους οποίους μοιράζομαι αυτό το βραβείο».Ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Αθας Ιωάννου επεσήμανε:«Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι για το γεγονός ότι συνεχίζουμε την παράδοση των ετήσιων δεξιώσεων, την οποία διακόψαμε, λόγω της πανδημίας, για κάποια χρόνια. Είναι σημαντικό για τον οργανισμό μας. Είμαστε υπερήφανοι που τιμούμε τον Νικόλαο Τσάκο, ο οποίος είναι ένας πυλώνας της επιχειρηματικής κοινότητας και είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που είναι μαζί μας. Η ΤΕΝ είχε ρεκόρ κερδών το 2022. Ο δρ Τσάκος ακολουθεί εντυπωσιακή μερισματική πολιτική όλα αυτά τα 20 χρόνια, από την εισαγωγή της εταιρείας στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, παρά την έντονα κυκλική βιομηχανία, όπως είναι η ναυτιλία με τα πάνω και τα κάτω της. Αυτό θα πρέπει οι επενδυτές που βρίσκονται στην αίθουσα αυτή να το εκτιμήσουν. Αν παράγεις έσοδα για τους μετόχους σου και τους επενδυτές του όλα αυτά τα χρόνια δεν χρειάζεται να ειπωθεί τίποτα περισσότερο».Ο πρόεδρος του Αμερικανικού Νηογνώμονα (American Bureau of Shipping – ABS) Κρίστοφερ Ουερνίτσκι είπε:«Είναι μια αξιοθαύμαστη χρονιά για τον Νίκο. Είναι προνόμιο για μένα να βρίσκομαι στη βράβευση ενός πανέξυπνου καπετάνιου, που είναι ένα σπουδαίο παράδειγμα ανθρώπου με ηγετικές ικανότητες στη ναυτιλιακή βιομηχανία. Η ΤΕΝ είναι η παλαιότερη εισηγμένη ελληνικών συμφερόντων εταιρεία στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, ανεξαρτήτως κλάδου. Τα 20 αυτά χρόνια είχε κερδοφορία 2,3 δισ. δολαρίων, πάνω από 100 εκατ. σε μέσο όρο καθαρά κέρδη και έχει επιστρέψει πάνω από 500 εκατ. στους μετόχους, που είναι 5,5% μερισματική απόδοση κάθε χρόνο. Ο Νίκος Τσάκος είναι μια δυνατή φωνή που εκπροσωπεί τη ναυτιλία διεθνώς, στηρίζοντας τους ναυτικούς και αγωνιζόμενος για την ασφάλεια εδώ και δεκαετίες. Το 2022 τα πλοία της ΤΕΝ μετέφεραν 600 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου που αντιστοιχούν σε μία εβδομάδα παγκόσμιας κατανάλωσης».Ο κ. Νίκος Μπορνόζης, πρόεδρος του Capital Link, μιλώντας, μεταξύ άλλων, για την επιχειρηματική πορεία του Νίκου Τσάκου αναφέρθηκε στην ίδρυση της ΤΕΝ και την εισαγωγή της αρχικώς στο Χρηματιστήριο του Οσλο, το 1993, και τη μετεγκατάστασή της στο NYSE το 2002. Οπως είπε, η εταιρεία άρχισε με έναν στόλο από τέσσερα, μεγάλης ηλικίας, πλοία, αξίας 130 εκατ. δολαρίων, για να φτάσει σήμερα να έχει η ΤΕΝ έναν σύγχρονο στόλο από 70 πλοία, συνολικής αξίας 4 δισ. δολαρίων. Είναι από τις μεγαλύτερες εταιρείες μεταφοράς πετρελαίου στον κόσμο.Το «παρών» έδωσαν, μεταξύ άλλων, η πρέσβειρα της Ελλάδας στην Ουάσινγκτον Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, ο γενικός πρόξενος της Ελλάδας στη Νέα Υόρκη Ντίνος Κωνσταντίνου, ο μόνιμος αντιπρόσωπος της Ελλάδας στον ΟΗΕ, πρέσβης Ευάγγελος Σέκερης, ο διευθυντής ΟΕΥ Νίκος Θωμόπουλος, ο πλοιοκτήτης Τζον Χατζηπατέρας της Dorian LPG, ο Ιταλός μεγαλοεφοπλιστής και πρόεδρος της Intertanko Πάολο Ντ’Αμίκο, η διευθύντρια του Γραφείου Τύπου της Ελλάδας Μαίρη Βαξεβανίδου, ο εκδότης του «Εθνικού Κήρυκα» Ηρακλής Διαματάρης, ο πρόεδρος του Ιδρύματος GAEPIS Στέλιος Τακετζής, ο πρόεδρος του Ελληνικού Ιατρικού Συλλόγου Αντώνης Γάσπαρης, ο πρόεδρος του Ελληνικού Δικηγορικού Συλλόγου Γιώργος Ζαπάντης, ο γερουσιαστής του Ρόουντ Αϊλαντ Λεωνίδας Ραπτάκης, η Δωροθέα Ιωάννου, διευθύνουσα σύμβουλος του American P&I Club, ο Θεόφιλος Ξενακούδης, υψηλόβαθμο στέλεχος του Νηολογίου των Νήσων Μάρσαλ, η γνωστή Ελληνίδα ηθοποιός Τόνια Σωτηροπούλου, ο σύζυγός της Κωστής Μαραβέγιας και η Γιάννα Νταρίλη. Τη διοργάνωση της εκδήλωσης ανέλαβαν η Οργανωτική Επιτροπή, που αποτελούνταν από τους Μάρκο Δρακωτό, Ιωάννη Στρατάκη, Νάνσυ Παπαϊωάννου, Κλέι Μέιτλαντ, Αθα Ιωάννου και Βάλια Μητσάκη, σε συντονισμό με την εκτελεστική διευθύντρια Αλεξάνδρα Σπύρου-Μητσάκη,Στην εκδήλωση βρέθηκε ως προσκεκλημένη και η Καλομοίρα Σαράντη, η οποία ανέβηκε επίσης στη σκηνή για να ερμηνεύσει ένα τραγούδι, κατόπιν παραίνεσης του κοινού.«Το 2022 με αφορμή τη συμπλήρωση 30 ετών από την ίδρυση της Tsakos Energy Navigation οι “New York Times” έκαναν ένα μεγάλο τιμητικό αφιέρωμα για τις προσπάθειες της εταιρείας να έχει συνεχή ανοδική πορεία σε δύσκολους καιρούς και να επενδύει σε πράσινη ενέργεια για να μπορέσει να μειώσει το περιβαλλοντικό της αποτύπωμα. Οι χρονιές που μας πέρασαν και που έρχονται φέρεται να είναι πολύ καλές χρονιές για τα οικονομικά της εταιρείας», είπε ο κ. Τσάκος.Το χρυσοφόρο 2022Το 2022 η εταιρεία κατέγραψε:■ Έσοδα έτους στα 860 εκατ. δολάρια και κέρδη ρεκόρ 204,2 εκατ. δολαρίων■ 240% αύξηση του ετήσιου EBITDA■ 140% αύξηση του μερίσματος κοινών μετοχών■ Δυναμική ανανέωση του στόλου■ Ενίσχυση της δραστηριότητας πώλησης και αγοράς■ Διατήρηση των ισχυρών θεμελιωδών μεγεθών της αγοράς■ Πάνω από 1,2 δισ. δολάρια έσοδα από ναυλοσύμφωνα.Τα θετικά θεμελιώδη μεγέθη της αγοράς και τα συνεχιζόμενα γεωπολιτικά γεγονότα διατήρησαν μια ισχυρή αγορά καθ’ όλη τη διάρκεια του 2022 και είχαν ως αποτέλεσμα ο στόλος της TEN να αποφέρει 860 εκατ. δολάρια από ταξίδια ή 314 εκατ. δολάρια υψηλότερα απ’ ό,τι το 2021, ποσοστό αύξησης 173,8%. Η εταιρεία θα καταβάλει ετήσιο μέρισμα 0,60 δολάρια ανά κοινή μετοχή, το 50% του οποίου θα καταβληθεί τον Ιούνιο του 2023 και το 50% τον Δεκέμβριο του 2023. Αυτό θα φέρει το συνολικό ποσό του μερίσματος που θα καταβληθεί από την εισαγωγή στο NYSE το 2002 σε πάνω από 500 εκατομμύρια δολάρια.«Από το 2016 έως και το 2021 μειώσαμε τον δανεισμό κατά 500 εκατ. δολάρια έχοντας αυξήσει κατά 25% τον στόλο μας. Και είμαστε υπερήφανοι γι’ αυτό. Δεν έχουμε διαπραγματευτεί ποτέ τα δάνειά μας», σχολίασε ο δρ Τσάκος.Για τον, δε, εκσυγχρονισμό του στόλου ο διευθύνων σύμβουλος της ΤΕΝ έχει επισημάνει:«Ολα τα πλοία τα οποία παραλαμβάνουμε είναι πλοία φιλικά προς το περιβάλλον, με όλες τις σύγχρονες προδιαγραφές. Μέσα στο 2022 η εταιρεία έχει παραλάβει έξι νεότευκτα, ενώ έχει πουλήσει 12 μεγάλης ηλικίας στο πλαίσιο σχεδίου εκσυγχρονισμού όλου του στόλου της. Αυτό, άλλωστε, απαιτούν και οι πελάτες-συνεργάτες μας».Ανέφερε τέλος ότι η εταιρεία έχει ήδη επιτύχει σημαντικότατη μείωση των χρεών της κι έχει ισορροπημένο ισολογισμό, κάτι που θα της δώσει τη δυνατότητα να πλεύσει ασφαλώς και αποφασιστικά στη θάλασσα των νέων προκλήσεων.