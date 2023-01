Wall Street: Η καλύτερη εβδομάδα από τον Νοέμβριο του 2022 για S&P 500 και Nasdaq

Κλείσιμο

Νευρικότητα, η οποία αποτυπώθηκε στους δείκτες της, προκάλεσαν στην επενδυτική κοινότητα, οι προειδοποιήσεις τόσο της Bank of America, όσο και της JPMorgan, για μία πιθανή ύφεση, με το κλίμα να αντιστρέφεται κατά την τελευταία ώρα των συναλλαγών, αφού τα αποτελέσματα του τέταρτου τριμήνου δείχνουν δείχνουν ακόμα αντοχή της οικονομίας.Σε αυτό το κλίμα, βιομηχανικός δείκτης Dow Jones έκλεισε με κέρδη 112 μονάδων ή 0,33% στις 34.302 μονάδες. Ο δείκτης βαρόμετρο S&P 500 ενισχύθηκε 0,4% στις 3.999 μονάδες και ο Nasdaq κατέγραψε άνοδο 0,71% στις 11.079 μονάδες.Σε επίπεδο εβδομάδας, οι τρεις βασικοί δείκτες του Χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης βρέθηκαν σε θετικό έδαφος, καταγράφοντας τη δεύτερη διαδοχική θετική εβδομάδα. Ο Nasdaq σημείωσε άνοδο άνω του 4%, ο S&P άνοδο 2%, ενώ ο Dow Jones ενισχύθηκε 1%.Αξίζει να σημειωθεί ότι τα οικονομικά μεγέθη των μεγαλύτερων τραπεζών στις ΗΠΑ έρχονται να ρίξουν μια καλύτερη «ματιά» στη δυναμική της αμερικανικής οικονομίας, η οποία καλείται να διαχειριστεί μια σειρά προκλήσεων, όπως ο πληθωρισμός, τα υψηλά επιτόκια και η επιβράδυνση της ανάπτυξης.Κι όλα αυτά, μία ημέρα μετά τα νέα στοιχεία για τον δείκτη τιμών καταναλωτή, ο οποίος καθορίστηκε στο 6,5% τον Δεκέμβριο έναντι 7,1 τον Νοέμβριο. Αυτή η εξέλιξη δίνει τη δυνατότητα στην κεντρική τράπεζα να επιβραδύνει τον ρυθμό αύξησης των επιτοκίων και να ολοκληρώσει ταχύτερα τον κύκλο σύσφιγξης.H JP Morgan ανακοίνωσε καλύτερα των αναμενόμενων έσοδα ωστόσο η διοίκηση προειδοποίησε για πιστωτικές απώλειες το επόμενο τρίμηνο εξαιτίας της ύφεσης που θεωρεί πιθανή στο βασικό της σενάριο. Η τράπεζα αναμένει 2,3 δισ. δολάρια πιστωτικές ζημιές, αυξημένες σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο.Καλύτερα των εκτιμήσεων αποδείχθηκαν τα οικονομικά μεγέθη της Bank of America στο δ’ τρίμηνο, καθώς τα υψηλότερα επιτόκια συνέδραμαν στην αντιστάθμιση της μεγάλης πτώσης στην επενδυτική τραπεζική.H Citigroup γνωστοποίησε πτώση στα κέρδη τριμήνου καθώς η τράπεζα αύξησε τις προβλέψεις για να προετοιμαστεί για επιδείνωση της οικονομίας. Τα καθαρά κέρδη υποχώρησαν στα 2,5 δισ. ή 1,16 δολάρια ανά μετοχή, για το τρίμηνο που ολοκληρώθηκε στις 31 Δεκεμβρίου, από 3,2 δισ. δολάρια ή 1,46 δολάρια ανά μετοχή, έναν χρόνο νωρίτερα.Οι διευθύνοντες σύμβουλοι της Citigroup και της Bank of America δήλωσαν ότι αναμένουν μια «ήπια ύφεση».Ας σημειωθεί ότι, αυτήν τη στιγμή, το βασικό επιτόκιο της Fed κυμαίνεται στο εύρος 4,25% – 4,5%. Οι αναλυτές πλέον, αν και περιμένουν περαιτέρω άνοδο των επιτοκίων, εκτιμούν ότι η επόμενη παρέμβαση θα είναι μεγέθους μόλις 25 μονάδων βάσης –και όχι 50 ή 75 μ.β., όπως συνέβαινε τους προηγούμενους μήνες.Διαβάστε περισσότερα οικονομικά νέα στο Newmoney.gr