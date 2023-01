Ενέργεια: Ο πιο θερμός Γενάρης των τελευταίων δεκαετιών δίνει βαθιά «ανάσα» στην Ευρώπη

Διαβάστε αναλυτικά στο

Η Ευρώπη ετοιμάζεται για τον θερμότερο Ιανουάριο των τελευταίων δεκαετιών γεγονός που της δίνει βαθιά ανάσα από την ενεργειακή κρίση . Οι ήπιες συνθήκες είναι πιθανό να επιμείνουν σε όλη την ήπειρο μέχρι το τέλος του μήνα σύμφωνα με την Maxar Technologies Inc. Ο ζεστός καιρός αν και επαναφέρει τις ανησυχίες για την κλιματική αλλαγή ήταν ένα αναπάντεχο δώρο σε κυβερνήσεις, επιχειρήσεις και νοικοκυριά εν μέσω της ενεργειακής κρίσης με φόντο τον πόλεμο στην Ουκρανία που συνεχίζεται.Οι θερμοκρασίες προβλέπεται να κυμανθούν από 2 έως 5 βαθμούς Κελσίου πάνω από τις κανονικές στη Γαλλία και τη Γερμανία έως τις 17 Ιανουαρίου, οδηγώντας τη ζήτηση θέρμανσης στην Ευρώπη κάτω από τον μέσο όρο των 10 ετών, σύμφωνα με τη Maxar and the Weather Company. Το Ηνωμένο Βασίλειο, το οποίο είχε τη θερμότερη χρονιά που έχει καταγραφεί το 2022, είναι πιθανό να δει τις ήπιες συνθήκες να διατηρούνται αυτόν τον μήνα, σύμφωνα με το Met Office.Για την Ευρώπη, «το πρώτο δεκαπενθήμερο του μήνα θα μπορούσε να περιληφθεί μεταξύ των θερμότερων που έχουν καταγραφεί τις τελευταίες δεκαετίες, εάν τα πράγματα εξελιχθούν όπως αναμένονται», δήλωσε ο Μάθιου Ντρος, μετεωρολόγος στην Maxar.