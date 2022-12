Γιατί η ασφάλιση βρίσκεται χαμηλά στις προτεραιότητες πολλών μικρομεσαίων επιχειρήσεων;

Κλείσιμο

Η ασφάλιση όχι μόνο είναι απαραίτητη για μία επιχείρηση, καθώς μπορεί να τη γλιτώσει από δύσκολες καταστάσεις και απρόοπτα που μπορεί να στοιχίσουν ακόμη και την επιβίωσή της, αλλά είναι σημαντικό, ανάλογα με το είδος της επιχείρησης, ο ιδιοκτήτης της να μπορεί να διαμορφώνει ένα ασφαλιστικό πακέτο που θα καλύπτει τις ανάγκες της. Ένα πρόγραμμα όπως το My Business First τηςμπορεί να καλύψει τις ανάγκες ιδιοκτητών και ενοικιαστών επαγγελματικών χώρων που επιθυμούν να έχουν, καλύπτοντας το κτίριο, το περιεχόμενο, το εμπόρευμα, τον εξοπλισμό, αλλά και τις βελτιώσεις που έχουν πραγματοποιηθεί σε ένα επαγγελματικό κτίριο. Είναι ένα ευέλικτο καιπρόγραμμα ασφάλισης μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων που δίνει στους κατόχους του τη δυνατότητα να το σχεδιάζουν και να το προσαρμόζουν ανάλογα με τις ανάγκες της επιχείρησής τους. Αποτελείται από ένα, όπως πυρκαγιά, κεραυνός, έκρηξη, έξοδα φύλαξης, απώλεια ενοικίων, έξοδα αποκομιδής συντριμμάτων κ.ά., ενώ διαθέτει. Οι κάτοχοι έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν ένα ή περισσότερα προαιρετικά πακέτα, εφόσον το επιθυμούν, αυξάνοντας την προστασία της επιχείρησής τους απέναντι σε καιρικά φαινόμενα και θραύσεις, τρομοκρατικές ενέργειες και κλοπή, χρηματικές απώλειες, σεισμό και λοιπές καλύψεις περιεχομένου, π.χ. τυχαίες ζημιές ηλεκτρονικών συσκευών, βραχυκυκλώματα ή αλλοιώσεις εμπορευμάτων, ανάλογα με το είδος της επιχείρησής τους.Επιπροσθέτως, ένα από τα έξι προαιρετικά πακέτα παρέχει κάλυψη αστικής ευθύνης και νομική προστασία. Εκτός από ευελιξία στην επιλογή των καλύψεων, η Eurolife FFH δίνει στους κατόχους του My Business First τη δυνατότητασε συγκεκριμένες καλύψεις. Τέλος, οι ασφαλισμένοι, μπορούν να προστατεύσουν την επιχείρησή τους και από απαιτήσεις τρίτων, σε περιπτώσεις απρόοπτων γεγονότων. Εφόσον επιλέξουν τη σχετική κάλυψη, ητους καλύπτεται με διευρυμένα όρια κάλυψης έως €200.000, ενώ την ασφάλειά τους έρχεται να ενισχύσει και η, προστατεύοντας τα έννομα συμφέροντά τους με όριο μέχρι €3.000.Η αξία της ασφάλειας γίνεται ακόμη πιο ορατή σήμερα, που ζούμε σε μία εποχή πολλαπλών προκλήσεων, αυξημένων φυσικών καταστροφών, αλλά και αρκετών απρόοπτων γεγονότων. Έχοντας ασφαλίσει την επιχείρησή σας, μπορείτε να αισθάνεστε σιγουριά ότι θα μπορέσετε να αντιμετωπίσετε ακόμη και ατυχίες που μπορεί να προκύψουν, μένοντας ταυτόχρονα προσηλωμένοι στα σχέδια και τους στόχους σας για το μέλλον και την ανάπτυξή της.