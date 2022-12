Το πρόγραμμα του συνεδρίου 2nd FAMILY BUSINESS SUMMIT 

Η CLEON Conferences & Communications, διοργανώνει, υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ένωσης Επιχειρηματιών (Ε.ΕΝ.Ε), του ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ και την παράλληλη υποστήριξη του Hellenic Alumni Association of the LSE (HAALSE), το 2nd FAMILY BUSINESS SUMMIT, στο ξενοδοχείο DIVANI CARAVEL στην Αθήνα. Συντονιστής του θα είναι ο Γενικός Διευθυντής της Ε.ΕΝ.Ε, Παύλος Ευθυμίου.

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ – ΟΜΙΛΙΕΣ

PANEL I: Ready for Industry 4.0?

Ελλάδα 2.0-Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

PANEL II: The Owners Panel.

Ο θεσμός των Family Offices

PANEL III: Οικογενειακές επιχειρήσεις και ESG

CX & Loyalty- H εμπειρία του Πελάτη!

PANEL IV: Creating Opportunities- Family Business Case Studies

ΟΜΙΛΗΤΕΣ

Γεώργιος Γεωργαντάς, Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Αλέξανδρος Ν. Αγγελόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος, Aldemar Resorts Group

Βαγγέλης Αποστολάκης, Deputy Senior Partner, KPMG in Greece

Νικόλαος Βασιλείου, Διευθύνων Σύμβουλος, BRIGHT SPECIAL LIGHTING S.A.

Άγης Γεωργούδας, Διευθύνων Σύμβουλος, NAK SHOES

Αρμόδιος Γιαννίδης, Διευθύνων Σύμβουλος, VITEX A.E., President HACI – Hellenic Association of Chemical Industries

Ευάγγελος Γκιζελής, CEO & Founder, GIZELIS ROBOTICS

Δοβλές Χ. Αλέξανδρος, LL.M Δικηγόρος - Εταίρος, Saplegal - Α.Σ. Παπαδημητρίου & Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρία

Θοδωρής Καλαμπόκης, Πρόεδρος του Ελληνικού Συλλόγου Αποφοίτων LSE, Founder & CEO, Αce Communication

Δημήτρης Καραβασίλης, Chief Executive Officer and Founder, DK CONSULTANTS GROUP

Απόστολος Καραμπίνης, Ιδρυτής, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, KARABINIS MEDICAL S.A.

Τηλέμαχος Λαβίδας, Executive Board Member, Lavipharm

Δρ. Χάρης Λαμπρόπουλος, Πρόεδρος, Hellenic Development Bank of Investments S.A.

Δημήτρης Παπακανέλλου, Partner, Consulting, KPMG in Greece

Δήμητρα Χ. Πάσσιου, LL.M Δικηγόρος - Εταίρος, Saplegal - Α.Σ. Παπαδημητρίου & Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρεία

Κατερίνα Πολυζώη, Senior Manager, Consulting, KPMG in Greece

Άγις Πιστιόλας, Πρόεδρος ΔΣ, ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ

Έκτορας Σουρουλίδης, Εμπορικός Διευθυντής, Rolco Bianil S.A.

Γιώργος Τρακάκης, Chief Executive Officer, ENDLESS EC

Νικόλας Χριστοδούλου, Διευθύνων Σύμβουλος, CHB Group

Χρυσός Χορηγός: KPMG Greece

Ασημένιος Χορηγός: Saplegal - Α.Σ. Παπαδημητρίου & Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρία

Knowledge Partner: DK CONSULTANTS GROUP

Χορηγοί Επικοινωνίας: mononews, exportnews.gr, Επιχειρώ, Insurance Daily News, CrisisMonitor, Eirinika.gr, Say yes to the press

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το συνέδριο και για δήλωση συμμετοχής:

2nd Family Business Summit | Cleon Conferences & Communications

Σημειώσεις για τον συντάκτη:

Η CLEON Conferences & Communications ιδρύθηκε τον Μάρτιο του 2021. Διευθύνεται από τον Γρηγόρη Λεωνίδη που δραστηριοποιείται στον χώρο των συνεδρίων και της επικοινωνίας τα τελευταία 30 χρόνια έχοντας διοργανώσει πάνω από 100 εξειδικευμένα συνέδρια. Η εταιρεία εστιάζει στην διοργάνωση συνεδρίων υψηλού επιπέδου και προσφέρει υπηρεσίες επικοινωνίας για δικηγορικά γραφεία και επαγγελματικούς συνδέσμους. Τα συνέδρια καλύπτουν τους τομείς των νομικών υπηρεσιών, της κανονιστικής συμμόρφωσής και της επιχειρηματικότητας στους ακόλουθους κλάδους:

Χρηματοπιστωτικές Υπηρεσίες

Ενέργεια

Υγεία

Ναυτιλία

Αεροπλοΐα

Οικογενειακές Επιχειρήσεις

Για περισσότερες πληροφορίες:

Βικτώρια Ζώινα, Conferences & Marketing Director

Τηλ: 210 9221717| Κιν: 6906753912 vzoina@cleon.gr | http://cleon.gr/