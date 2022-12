Τουρισμός: Η Ελλάδα καλύτερος προορισμός για δεύτερη χρονιά στα GΤ Tested Reader Survey Awards 2022 των ΗΠΑ

Κλείσιμο

Ως ο «Καλύτερος Τουριστικός Προορισμός» (Best Tourism Destination) του 2022 ψηφίστηκε η Ελλάδααπό τους αναγνώστες του σημαντικότερου αμερικανικού περιοδικού για τον ε παγγελματικό τουρισμό και τον τουρισμό πολυτελείας Global Traveler.Για τη χώρα μας αυτή είναι ηπου κερδίζει φέτος στην απαιτητική τουριστική αγορά των ΗΠΑ, μετά τα βραβεία στα Leisure Lifestyle Awards και στα Wherever Awards τον Ιούνιο, τα βραβεία The Trazees τον Αύγουστο, καθώς και τα Travvy Awards και τα Recommend's Reader's Choice Awards, μόλις τον περασμένο Νοέμβριο.Η ψηφοφορία του Global Traveler πραγματοποιήθηκε από τις 14 Δεκεμβρίου 2021 έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2022, στο πλαίσιο της ετήσιας έρευνας Tested Reader Survey που το περιοδικό διοργανώνει αδιάλειπτα από το 2004. Σε αυτήν, οι αναγνώστες αποτυπώνουν τις προτιμήσεις τους σε περισσότερες από 80 επιμέρους κατηγορίες (προορισμοί, αεροπορικές εταιρείες, ξενοδοχεία, ταξιδιωτικά προγράμματα και προϊόντα κ.ά.), σε μια ανοιχτή διαδικασία που διεξάγεται μέσω του περιοδικού, των διαδικτυακών μέσων του και ειδικών mails που αποστέλλονται στους συνδρομητές.Στη φετινή έρευνα, περισσότεροι από 22.000 αναγνώστες έδωσαν συνολικά 1,5 εκατ. ψήφους σε όλες τις κατηγορίες. Η πλειοψηφία όσων συμμετείχαν είναι ιδιοκτήτες ή στελέχη μεγάλων εταιρειών, που ταξιδεύουν αεροπορικώς κατά μέσο όρο 9 φορές τον χρόνο στο εσωτερικό των ΗΠΑ και 11 φορές σε διεθνείς προορισμούς σε βάθος τριετίας.«Είναι εξαιρετική τιμή να αναγνωρίζουμε τους ταξιδιωτικούς παρόχους που είναι οι καλύτεροι από τους καλύτερους. Τα ετήσια βραβεία μας είναι περιζήτητα, με μεγάλη εκτίμηση και αντικατοπτρίζουν αμερόληπτα τους κορυφαίους στον ταξιδιωτικό κλάδο, αφού βασίζονται αποκλειστικά σε ψήφους αναγνωστών. Και οι αναγνώστες μας ψήφισαν τους αληθινούς σταρ της ταξιδιωτικής βιομηχανίας» δήλωσε, μεταξύ άλλων, ο εκδότης του Global Traveler, Francis X. Gallagher.Οι νικητές σε όλες τις κατηγορίες θα παρουσιαστούν σε ειδική τελετή που θα πραγματοποιηθεί στο ξενοδοχείο The Ritz-Carlton του Λος 'Αντζελες αύριο Τρίτη 6 Δεκεμβρίου, ενώ το ελληνικό βραβείο θα παραλάβει ο αναπληρωτής προϊστάμενος της Υπηρεσίας ΕΟΤ ΗΠΑ & Καναδά, Γιάννης Πλεξουσάκης.Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ