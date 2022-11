Η ΕΛΙΝΟΙΛ διασφαλίζει τους πελάτες της με τη «Δέσμευση Ποιότητας»

Κλείσιμο

Κλείσιμο

Με το μοναδικό τριπλό σύστημα στην Ελλάδα, η ΕΛΙΝΟΙΛ, εκτός από τη δική της εξειδικευμένη υπηρεσία Ποιοτικού Ελέγχου που διασφαλίζει τη σωστή διακίνηση των καυσίμων, συνεργάζεται με τους κορυφαίους, ανεξάρτητους φορείς Bureau Veritas και Lloyd’s Register ώστε να διασφαλίζει την ποιότητα nτων καυσίμων της μέσα από εργαστηριακές αναλύσεις, αλλά και εσωτερικές και εξωτερικές επιθεωρήσεις όλων των διαδικασιών.Παράλληλα, αντιλαμβανόμενη τις ανάγκες της εποχής, διαθέτει στην αγορά τα προηγμένα καύσιμα Crystal Next, προσφέροντας στους καταναλωτές ποιοτικά καύσιμα με σημαντικά αυξημένες επιδόσεις που συμβάλουν στην εξοικονόμηση καυσίμου ώστε να χρειάζεται το ντεπόζιτό μας λιγότερο συχνά γέμισμα.Ο εξηλεκτρισμός προχωρά με ταχείς ρυθμούς με αποτέλεσμα σύντομα να είναι απαραίτητα «υβριδικού» τύπου πρατήρια που να μπορούν να εξυπηρετούν τόσο την φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων όσο και τον ανεφοδιασμό των αυτοκινήτων με κινητήρες εσωτερικής καύσης. Ποιο είναι το πλάνο της ΕΛΙΝΟΙΛ προκειμένου να καλύψει τις νέες ανάγκες που προκύπτουν;Τα πρατήρια ελίν ήδη μετασχηματίζονται και μετατρέπονται από πρατήρια υγρών καυσίμων σε ενεργειακούς σταθμούς. Στον τομέα της ηλεκτροκίνησης, η στρατηγική συμφωνία με τη ΔΕΗ Blue υλοποιείται τάχιστα με την εγκατάσταση φορτιστών και ταχυφορτιστών σε ένα μεγάλο μέρος του δικτύου ελίν.Από την άλλη, πέρα από τα συμβατικά υγρά καύσιμα και το υγραέριο, η ΕΛΙΝΟΙΛ επενδύει σε Συμπιεσμένο Φυσικό αέριο (CNG), με τον πρώτο σταθμό να λειτουργεί ήδη στη Λάρισα, αλλά και σε Υγροποιημένο Φυσικό Αέριο (LNG).Για το LNG, η ΕΛΙΝΟΙΛ προχωρά στην κατασκευή ενός αρχικού δικτύου που θα καλύψει γεωγραφικά όλη την Ελλάδα, επενδύοντας σημαντικά κεφάλαια στο νέο για την Ελλάδα αυτό καύσιμο.Σε πιο μεσοπρόθεσμο επιχειρηματικό σχέδιο, η εταιρία προχωρά στη μελέτη, κατασκευή και λειτουργία ενός σταθμού ανεφοδιασμού οχημάτων με πράσινο υδρογόνο, το οποία θα παράγει η ίδια από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.Για το λόγο αυτό μάλιστα έχει ήδη υπογραφεί μνημόνιο συνεργασίας με τον ΔΕΣΦΑ, που δείχνει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη μεταφορά μέσω αγωγών του νέου αυτού ενεργειακού προϊόντος, το οποίο αναμένεται να παίξει κυρίαρχο ρόλο στην ενεργειακή μετάβαση καθώς οδεύουμε προς την πλήρη απανθρακοποίηση.Η τεχνολογία καυσίμων γίνεται ολοένα και πιο απαραίτητη για να υπηρετήσει τόσο την ανάγκη μείωσης των ρύπων όσο και την εξοικονόμηση ενέργειας. Με ποιον τρόπο τα προϊόντα της ΕΛΙΝΟΙΛ συμβάλλουν στην σωστή λειτουργία των κινητήρων εσωτερικής καύσης και στη βελτίωση της κατανάλωσης;Τα καύσιμα Crystal Next της ελίν ενσωματώνουν την πιο σύγχρονη τεχνολογία, επιτυγχάνοντας μεγάλη εξοικονόμηση καυσίμου, που μπορεί να φτάσει στο 8% για την Unleaded Crystal Next και στο 10% για το DieselCrystalNext,όπως αποδεικνύουν μια σειρά από μελέτες πεδίου και εργαστηριακές.Επιπλέον, οι εξαιρετικές ιδιότητες των premium αυτών καυσίμων της ελίν, καθαρίζουν τα συστήματα καυσίμου και τους κινητήρες, προστατεύοντάς τους από φθορά και μειώνοντας σημαντικά τα κόστη συντήρησης.Πάνω σε αυτές τις γενικές αρχές, κάθε μέλος της οικογένειας καυσίμων CrystalNext ενσωματώνει μια σειρά από εξειδικευμένα πλεονεκτήματα για τη χρήση που προορίζεται, προσφέροντας από εξάλειψη της μικροβιακής λάσπης, μείωση εκπομπών, βελτίωση επιτάχυνσης και ροπής, καθαρισμό βαλβίδων και εδράνων, αλλά και αντιαφριστικές ιδιότητες, προστασία στις χαμηλές θερμοκρασίας και μείωση καπνού.Το σύνολο των βελτιώσεων αυτών είναι που έχει καθιερώσει τα premium καύσιμα της ελίν ως τα πλέον επιτυχημένα της αγοράς.