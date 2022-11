Energean: Με οδηγό την ατζέντα βιώσιμης ανάπτυξης του ΟΗΕ και τη μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος

Από την τελευταία περιβαλλοντική δράση της Energean σε παραλία του Παγγαίου

Η βραβευμένη με Γαλάζια Σημαία παραλία στο Δασύλιο Πρίνου, απέναντι από τις εξέδρες

Αξίζει εδώ να σημειωθεί ότι η πρόσφατη έναρξη παραγωγής φυσικού αερίου συμβάλλει στο να μην εκλύονται στο περιβάλλον της Ανατολικής Μεσογείου δεκάδες εκατομμύρια τόνοι CO2, οι οποίοι θα είχαν προκύψει αν για την παραγωγή ηλεκτρισμού από τους πελάτες της εταιρείας στο Ισραήλ χρησιμοποιείτο άνθρακας.Επιπλέον, η εταιρεία έχει δρομολογήσει στον Πρίνο της Καβάλας την πρώτη επένδυση στη Μεσόγειο στην αποθήκευση CO2.Πρόκειται για ένα εμβληματικό έργο που και το περιβάλλον θα ανακουφίσει αλλά και θα ενισχύσει την ανταγωνιστική θέση του εγχώριου επιχειρείν, καθώς ηΗ Energean εφαρμόζει μια πολιτική εναρμονισμένη στους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ, η οποία εκφράζεται με ένα ευρύ φάσμα δράσεων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος και την άμβλυνση των συνεπειών της, την ισότητα των φύλων, την καταπολέμηση της φτώχειας και της πείνας, την ενίσχυση των εκπαιδευτικών και πολιτιστικών θεσμών και των οργανισμών υγείας, την διασφάλιση φτηνής και καθαρής ενέργειας καθώς και της συνεργασίας μεταξύ των κοινωνικών εταίρων (stakeholders) για την επίτευξη των Στόχων.Η φιλοσοφία και, κυρίως, οι επιδόσεις της Energean έχουν φέρει τα τελευταία χρόνια μια σειρά από σημαντικές διεθνείς διακρίσεις στον τομέα των ESG (Environment, Social, Governance – Περιβάλλον, Κοινωνία, Εταιρική Διακυβέρνηση).Πιο συγκεκριμένα, τον Αύγουστο του 2022, η εταιρεία εντάχθηκε στους δείκτες FTSE4GOOD, από τους πλέον αντιπροσωπευτικούς δείκτες παγκοσμίως για την αξιολόγηση των επιχειρήσεων με βάση τις επιδόσεις τους στον συγκεκριμένο τομέα. Λίγο νωρίτερα, τον Απρίλιο, και για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, ηείχε αξιολογήσει την εταιρεία με "ΑΑ", τοποθετώντας την στο κορυφαίο 25% της βιομηχανία έρευνας και παραγωγής υδρογονανθράκων. Επιπλέον, ο διεθνής οργανισμός Sustainalytics τοποθέτησε την Energean στην 1η θέση μεταξύ των συγκρίσιμων εταιρειών και στο κορυφαίο 8% της βιομηχανίας έρευνας και παραγωγής φυσικού αερίου και πετρελαίου.Πέρσι τον Δεκέμβριο, το Carbon Disclosure Project (CDP) αναβάθμισε σε "B" από "B-" την αξιολόγησή του για την εταιρεία, αν και διατήρησε αμετάβλητη στο "C" την αξιολόγησή του συνολικά για τον τομέα έρευνας και παραγωγής υδρογονανθράκων, ενώ σταθερά η εταιρεία παραμένει συμβατή με τις συστάσεις του Task Force on Climate Related Financial Disclosure ("TCFD"), όπως αναλυτικά περιγράφεται στο τελευταίο τηςΑκόμη, η Energean(2020, 2021, 2022),στον τομέα της Ενέργειας στην Ευρώπη. Και, επίσης, στο Ισραήλ, όπου και τα μεγαλύτερα projects της στην ανάπτυξη κοιτασμάτων φυσικού αερίου, η εταιρεία έχει πλέον αξιολόγηση PLATINUM στον δείκτη Maala ESG.Στην χώρα μας, για το 2022, οι κριτές του QualityNet Foundation κατέταξαν την Energean στις πιο Αειφόρες Επιχειρήσεις της Ελλάδας (Most Sustainable Companies in Greece). Πρόκειται για την αναγνώριση των εταιρειών εκείνων που εφαρμόζουν μια ολιστική προσέγγιση στα θέματα της Βιώσιμης Ανάπτυξης ενσωματώνοντάς την συστημικά στην επιχειρηματική τους λειτουργία.Επιπλέον, η Energean έχει επιτύχει μέχρι σήμερα τρεις διακρίσεις στο πλαίσιο των BRAVO! Sustainability Dialogues & Awards:-Τo, στον πυλώνα ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ με το project HYDROGEAN που προβλέπει την αποθήκευση CO2 και την παραγωγή οικολογικού υδρογόνου (Eco H2) στον Πρίνο της Καβάλας.-Το, στον πυλώνα ΚΟΙΝΩΝΙΑ για τις δράσεις της στη μάχη της αντιμετώπισης της πανδημίας Covid-19.-Το, στον πυλώνα ΚΟΙΝΩΝΙΑ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ για τη διοργάνωση αγώνα μπάσκετ με αμαξίδια στην Καβάλα, προς ενίσχυση της ομάδας μπάσκετ με αμαξίδια του Αθλητικού Ομίλου Καβάλας, καθώς και την διοργάνωση διαδικτυακής καμπάνιας χρηματοδότησης για τις ανάγκες του Ειδικού Σχολείου Καβάλας.Μιας και ο λόγος για την Καβάλα, το γεγονός ότι ο Κόλπος της και η Θάσος κάθε χρόνο βραβεύονται με σημαντικό αριθμό Γαλάζιων Σημαιών (16 φέτος) για τις παραλίες τους, αποτελεί μια ακόμη απόδειξη για την φροντίδα για το περιβάλλον που επιδεικνύει η εταιρεία, λειτουργώντας τις εξέδρες παραγωγής υδρογονανθράκων στον Πρίνο.Η Energean, για να διασφαλίσει ότι οι επιδόσεις αυτές, λειτουργεί μια εξειδικευμένη Επιτροπή για το Περιβάλλον, την Ασφάλεια και την Κοινωνική Ευθύνη (Environment, Safety & Social Responsibility Committee) που επικεντρώνεται στην Κλιματική Αλλαγή και τα θέματα ESG και παρακολουθεί την εφαρμογή της εταιρικής κουλτούρας και των πολιτικών της σε καθημερινή βάση.Παράλληλα, οι αμοιβές των ανώτερων διοικητικών στελεχών είναι εδώ και τρία χρόνια συνδεδεμένες με τις επιδόσεις της εταιρείας στον τομέα των ESG, ως μια πρόσθετη απόδειξη ότι για την διοίκηση της εταιρείας και τους περίπου 600 άμεσα εργαζόμενους, που εκπροσωπούν 30 διαφορετικές εθνικότητες, η δέσμευση για βιώσιμη ανάπτυξη δεν είναι μόδα, αλλά τρόπος σκέψης.