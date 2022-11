Ο διαγωνισμός ρομποτικής που μπορεί να βελτιώσει τη ζωή μας

Κλείσιμο

Κλείσιμο

Η Πλαίσιο Computers είναι μία εταιρεία που επενδύει συνεχώς στον πυλώνα της Εκπαίδευσης, καλλιεργώντας την καινοτομία και αναζητώντας πάντοτε τρόπους για να εξελίξει και να εξελιχθεί. Την άνοιξη του 2021, παρουσίασε τον 1ο Open Call Διαγωνισμό Ρομποτικής και Επιχειρηματικότητας «Plaisiobots: The Race», που στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία και προκάλεσε αίσθηση. Εκεί, ξεχώρισαν τρεις ομάδες από τις 57 που έλαβαν μέρος στο διαγωνισμό, οι οποίες έλαβαν ως έπαθλο ένα ταξίδι στη Βοστώνη και συγκεκριμένα στο φημισμένο ΜΙΤ και σε start-ups & ερευνητικά κέντρα, όπου είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν και να συνομιλήσουν με καθηγητές και άλλα στελέχη.Ως φυσική συνέπεια της επιτυχίας, η Πλαίσιο παρουσιάζει για δεύτερη συνεχή χρονιά τον διαγωνισμό «Plaisiobots: The Race 2.0», με σκοπό να αναδείξει τη ρομποτική και την εφαρμογή της στο πλαίσιο της επιχειρηματικότητας.Ο διαγωνισμός Plaisiobots: The Race 2.0 απευθύνεται σε μαθητές γυμνασίου και λυκείου και οι δηλώσεις συμμετοχής έχουν ξεκινήσει και θα διαρκέσουν έως και τις 20 Νοεμβρίου. Το ενδιαφέρον είναι ότι, η δομή του διαγωνισμού είναι τέτοια, όπου να μπορεί να συμμετάσχει οποιοσδήποτε, ακόμη και αν δεν έχει ιδέα από ρομποτική. Αρκεί να έχει ιδέες που να μπορούν να αλλάξουν τον κόσμο!Ο διαγωνισμός χωρίζεται σε 2 φάσεις. Η πρώτη φάση περιλαμβάνει μία σειρά online μαθημάτων Προγραμματισμού και Μηχανικής από την παγκόσμια πρωταθλήτρια Ρομποτικής, Διάνα Βουτυράκου, όπου 500 μαθητές από όλη την Ελλάδα θα μπορέσουν να παρακολουθήσουν & η οποία θα ολοκληρωθεί στις αρχές του 2023. Στη δεύτερη φάση, οι συμμετέχοντες, χωρισμένοι σε ομάδες, θα δημιουργήσουν τα ρομποτικά πρωτότυπα, τα οποία θα βασίζονται στη θεματική «Η Ρομποτική βελτιώνει τη ζωή του ανθρώπου».Αξίζει να αναφερθεί ότι, με σκοπό ο διαγωνισμός να είναι προσβάσιμος σε όσα περισσότερα παιδιά γίνεται σε όλη την Ελλάδα, η Πλαίσιο έχει προχωρήσει σε συνεργασία με κέντρα Ρομποτικής τα οποία αναλαμβάνουν να προπονήσουν τους διαγωνιζόμενους.Η ομάδα που θα πρωτεύσει στο διαγωνισμό, θα ζήσει μια συναρπαστική εκπαιδευτική εμπειρία στην Ελβετία, καθώς θα έχει πρόσβαση στο μεγαλύτερο Ευρωπαϊκό Εργαστήριο Πυρηνικής Ενέργειας και Σωματιδιακής Φυσικής, CERN, αλλά και σε κορυφαία πανεπιστήμια και εταιρείες της Ελβετίας. Εκπλήξεις, όμως, και βραβεύσεις υπάρχουν και για τις άλλες ομάδες που θα ξεχωρίσουν.Μέσω του «Plaisiobots: The Race 2.0», οι μαθητές που συμμετέχουν θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν όλα τα στάδια υλοποίησης μιας ιδέας, από την αρχική σκέψη και το σχεδιασμό της, μέχρι την κατασκευή και τον προγραμματισμό ενός τελικού ρομποτικού πρωτότυπου, που μπορεί να βγει στην παραγωγή.Πώς φτάσαμε όμως στη διοργάνωση του διαγωνισμού; Η ιστορία έχει ως εξής: Τον Δεκέμβρη του 2020 η ομάδα αγωνιστικής ρομποτικής Plaisiobots, που δημιουργήθηκε με πρωτοβουλία της Πλαίσιο και του CEO της εταιρείας, Κώστα Γεράρδου αποκλειστικά από παιδιά συνεργατών της εταιρείας, πήρε μέρος στην Παγκόσμια Ολυμπιάδα Ρομποτικής στο Daegu της Νότιας Κορέας. Στο διαγωνισμό συμμετείχαν συνολικά 60 ομάδες από όλο τον κόσμο, με την Ελλάδα να κατακτά την πρωτιά και το χρυσό μετάλλιο χάρη στη δημιουργικότητα και το ταλέντο των παιδιών, που κατασκεύασαν το «Buddy the Cane», ένα ρομποτικό μπαστούνι που απευθύνεται σε άτομα που αντιμετωπίζουν προβλήματα όρασης.Η ομάδα Plaisiobots απαρτίζεται από την Ίριδα Αγγελοπούλου, τη Βασιλική Ηλιάδη, τον Aλκιβιάδη Κωτσικόπουλο και τον Χρίστο Ρεντζή. Οι Plaisiobots, κόντρα στις δυσκολίες της εποχής, προπονούνταν κάθε σαββατοκύριακο για έναν ολόκληρο χρόνο, υπό την καθοδήγηση της Διάνας Βουτυράκου και του βοηθού της, Ιάσονα Σόμογλου.Αν, λοιπόν, έχετε παιδιά και εφήβους που τους αρέσει η τεχνολογία και θα ήθελαν να ασχοληθούν λίγο παραπάνω με τη ρομποτική, αυτή είναι μια καλή ευκαιρία για να απελευθερώσουν τη δημιουργικότητα και τη φαντασία τους.