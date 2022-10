Συζητώντας με τους Νέους για Επαγγελματικές Ευκαιρίες και Επιχειρηματικότητα

Ακολουθούν δηλώσεις των ομιλητών του Leadership Forum 2022

Συγκεκριμένα στην ενότητα μίλησαν οι παρακάτω:, Εταίρος, Εκάτη Συμβουλευτική ΕΠΕ και μη εκτελεστικό μέλος ΔΣ Motor Oil AE, ΕΛΒΑΛΧΑΚΟΡ ΑΕ, ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ και CORAL AE, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Mercedes-Benz Hellas Single-Member S.A, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Brink’s Hellas, General Manager, Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών, CEO, METRO AEBE, Πρόεδρος & Διευθύνουσα Σύμβουλος NN HELLAS & NN HELLAS II, Διευθύνων Σύμβουλος Xerox Hellas & Πρόεδρος ΕΑΣΕ (Εταιρία Ανωτάτων Στελεχών Επιχειρήσεων), Διευθύνων Σύμβουλος Νοτιοανατολικής Ευρώπης, DHL Express (ΕΛΛΑΣ) ΑΕ, Διευθύνων Σύμβουλος, Saracakis Group of Companies, Γενική Διευθύντρια, Apollon Insurance Broker, Country Manager AIG Europe S.A. – Υποκατάστημα Ελλάδας, Διευθύνων Σύμβουλος, TGI Fridays™ GreeceΙδιαίτερο ενδιαφέρον είχε η επόμενη ενότητα κατά την οποία πραγματοποιήθηκε ένας εποικοδομητικός και διαδραστικός διάλογος μεταξύ των ανώτατων διευθυντικών στελεχών και των νέων εργαζομένων και φοιτητών, ανταλλάσσοντας απόψεις για τις εξελίξεις στην εγχώρια και παγκόσμια αγορά καθώς και για νέα εργασιακά δεδομένα όπως αυτά έχουν διαμορφωθεί.Στην τελευταία ενότητα “”, συμμετείχαν οι:, Business Unit Director, Automotive Consumer Solutions, Saracakis Group of Companies,, Technical Manager, Automotive Consumer Solutions, Saracakis Group of Companies και, Legal and Product Liability Manager, MGK HELLENIC MOTOR. Συντονιστές της ενότητας ήταν ο Αλέξανδρος Σαρακάκης, Διευθύνων Σύμβουλος, Saracakis Group of Companies και ο Ιωάννης Καλλίγερος, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Mercedes-Benz Hellas Single-Member S.A.Στο πλαίσιο της συζήτησης αναδείχθηκε η δυναμική της ελληνικής καινοτομικής σκέψης και η δυνατότητα για σχεδιασμό προϊόντων με παγκόσμια προοπτική.Νικόλαος ΜπακατσέλοςΑρτέμιος ΜυρόπουλοςΑλέξανδρος ΣαρακάκηςΙωάννης ΚαλλίγεροςΠαντελής ΠάνοςΑριστοτέλης ΠαντελιάδηςΜαριάννα ΠολιτοπούλουΒασίλης ΡαμπάτGiuseppe Zorgno