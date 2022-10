Ο τρόπος για να πραγματοποιήσουμε τα μελλοντικά μας σχέδια

Καθώς ζούμε σε μια εποχή μεγάλης αβεβαιότητας και ανασφάλειας, έχουμε την ανάγκη να δημιουργήσουμε ένα περιβάλλον που θα μάς παρέχει γαλήνη, ηρεμία και προοπτικές. Αναζητούμε τρόπους να επενδύσουμε στο μέλλον, αξιοποιώντας τα διαθέσιμα εισοδήματά μας, με ευελιξία και πλήρη έλεγχο, και να δημιουργήσουμε το κεφάλαιο που θα χρειαστούμε για τις σπουδές των παιδιών, για να ενισχύσουμε τη σύνταξή μας, για την αγορά του ακινήτου που ονειρευόμαστε, ή για την προεξόφληση ενός δανείου.Ακριβώς για αυτές τις ανάγκες φροντίζει η ERGO, μια τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες στην Ευρώπη, και δημιούργησε το ERGO My Fund, ένα σύνολο καινοτόμων επενδυτικών - ασφαλιστικών προγραμμάτων, που αξιοποιούν την τεχνογνωσία και την εξειδίκευση των Ομίλων Munich Re και ERGO. Η οικογένεια προϊόντων ERGO My Fund είναι σχεδιασμένη με βάση τα σύγχρονα ευρωπαϊκά πρότυπα, για να καλύπτει ολοκληρωμένα τις επενδυτικές και ασφαλιστικές μας ανάγκες, με διαφάνεια, ευελιξία και πληρότητα στη λειτουργία τους.Τοείναι ένα καινοτόμο αποταμιευτικό και επενδυτικό πρόγραμμα περιοδικών καταβολών, που θα το επιλέξουμε διότι προσφέρει τη δυνατότητα να δημιουργήσουμε σταδιακά το απαιτούμενο κεφάλαιο για την επίτευξη ενός μελλοντικού στόχου (πρόσθετη σύνταξη, κεφάλαιο σπουδών κ.α.). Παράλληλα, καλύπτει εμάς και την οικογένειά μας με μια ομπρέλα ασφαλιστικής προστασίας, που προσαρμόζεται με ευελιξία στις προσωπικές μας ανάγκες.Με τη βοήθεια ενός πιστοποιημένου συμβούλου της εταιρείας, μας δίνεται η ευκαιρία να σχεδιάσουμε το επενδυτικό μας πλάνο, καθορίζοντας το κεφάλαιο που θέλουμε να δημιουργήσουμε, τον χρονικό ορίζοντα του πλάνου μας, το ύψος των ετήσιων τακτικών καταβολών για επένδυσή μας και τυχόν διαθέσιμο ποσό για έκτακτη καταβολή.Ένα από τα μεγάλα του πλεονεκτήματα είναι ότι προσαρμόζεται στον οικονομικό μας προγραμματισμό, έχει ευελιξία στον σχεδιασμό του προσφέροντας πληθώρα επενδυτικών επιλογών, δυνατότητα αναπροσαρμογής της επενδυτικής στρατηγικής, υψηλή ποιότητα επενδυτικής διαχείρισης, συνταξιοδοτικές παροχέςΤοθα το επιλέξουν όσοι θέλουν να επενδύσουν άμεσα τo διαθέσιμο κεφάλαιό τους, αφού τούς παρέχει τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν επενδυτικές ευκαιρίες σε παγκόσμια κλίμακα. Μας δίνει τη δυνατότητα να διαμορφώσουμε την προσωπική μας επενδυτική στρατηγική για να δημιουργήσουμε επιπλέον εισόδημα ή να αναπτύξουμε το κεφάλαιό μας.

Διαθέτει εξελιγμένη επενδυτική πλατφόρμα και προσφέρει πληθώρα επενδυτικών επιλογών, δυνατότητα αξιοποίησης επενδυτικών ευκαιριών, υψηλή ποιότητα επενδυτικής διαχείρισης και ευκολία αναδιάρθρωσης χαρτοφυλακίου.Με τα ERGO My Fund - Flex Plan και ERGO My Fund - Invest Plan το κεφάλαιο συνδέεται με επιλεγμένα αμοιβαία κεφάλαια (Funds) που διαχειρίζεται η MEAG (Munich ERGO Asset Management), η εξειδικευμένη εταιρεία διαχείρισης κεφαλαίων των ομίλων Munich Re και ERGO Group.Η σύνδεση των ασφαλίστρων επένδυσης γίνεται μέσω του FundBOX, μιας εύχρηστης ψηφιακής επενδυτικής πλατφόρμας που μάς παρέχει τη δυνατότητα:• Να σταθμίσουμε την ανοχή μας στον επενδυτικό κίνδυνο και να προσδιορίσουμε το επενδυτικό μας προφίλ.• Να διαμορφώσουμε εύκολα την επενδυτική μας στρατηγική, επιλέγοντας μία από τις δύο προσφερόμενες ψηφιακές εφαρμογές, ανάλογα με την επενδυτική μας εμπειρία: All in One αν διαθέτουμε μικρή εμπειρία στις επενδύσεις, ή Portfolio Synthesis για τους σχετικά έμπειρους επενδυτές.Για περισσότερες πληροφορίες για τοή για οποιαδήποτε ερώτηση επισκεφθείτε το site www.ergohellas.gr ή απευθυνθείτε σε έναν πιστοποιημένο ασφαλιστικό σύμβουλο.