Reuters: Δεσμευτικές προσφορές για το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης από τουλάχιστον δύο επενδυτές

Κλείσιμο

Ιδιαίτερη τιμή για τον Οργανισμό Λιμένος Αλεξανδρούπολης η επίσκεψη του Αρχηγού @ChiefHNDGS, του Πρέσβη Tsunis @USAmbassadorGR & αντιπροσωπίας του αμερικανικού οργανισμού εθνικής ασφάλειας Business Executives for National Security @BENS_org με επικεφαλής τον General Votel! 🇬🇷🇺🇸 pic.twitter.com/nrHOmH3Lip — Konstantinos Chatzimichail (@chatzimichail_k) September 22, 2022

Κλείσιμο

Τουλάχιστον δύο επενδυτές αναμένεται να υποβάλουν δεσμευτικές προσφορές την Πέμπτη για το πλειοψηφικό μερίδιο στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης , όπως ανέφεραν πηγές στο Reuters που είναι είναι κοντά στη διαδικασία.Κοντά στα σύνορα με Βουλγαρία και Τουρκία, με σιδηροδρομικές συνδέσεις και μια πλωτή μονάδα επαναεριοποίησης φυσικού αερίου,: Η Quintana Infrastructure and Development, η κοινοπραξία Cameron SA-Goldair Cargo και Bollore Africa Logistics, το λιμάνι της Θεσσαλονίκης ΟΛΘ και η κοινοπραξία International Port Investments Alexandroupolis που περιλαμβάνει τις Black Summit Financial Group, Euroports, EFA Group και ΓΕΚ Τέρνα. HRMr.ATΜια πηγή είπε στο Reuters ότιΗ International Port Investments Alexandroupolis εξακολουθεί να έχει έντονο ενδιαφέρον για το λιμάνι, δήλωσε στο Reuters την Πέμπτη πηγή από την κοινοπραξία. Η Quintana θα υποβάλει μια δεσμευτική προσφορά την Πέμπτη, είπε μια τρίτη πηγή με γνώση του θέματος.Νωρίτερα, ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα Τζορτζ Τσούνης , βρέθηκε στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης, για το οποίο υπάρχει αμερικανικό ενδιαφέρον Μαζί με τον κ. Τσούνη ήταν και ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ Κωνσταντίνος Φλώρος, αλλά και αντιπροσωπεία του αμερικανικού οργανισμού εθνικής ασφάλειας Business Executives for National Security.Ο επικεφαλής του Οργανισμού Λιμένος Αλεξανδρούπολης Κωνσταντίνος Χατζημιχαήλ, σε ανάρτησή του, χαρακτήρισε την επίσκεψη ως ιδιαίτερα τιμητική.«Ιδιαίτερη τιμή για τον Οργανισμό Λιμένος Αλεξανδρούπολης η επίσκεψη του Αρχηγού @ChiefHNDGS, του Πρέσβη Tsunis @USAmbassadorGR & αντιπροσωπίας του αμερικανικού οργανισμού εθνικής ασφάλειας Business Executives for National Security @BENS_org με επικεφαλής τον General Votel!», έγραψε στο twitter.λόγω της λήξης της προθεσμίας για την κατάθεση των δεσμευτικών προσφορών για το ΟΛΑ, το οποίο θεωρείται «φιλέτο».