Τρεις οι νικήτριες start-ups του φετινού διαγωνισμού FinQuest by Alpha Bank 2022

Νέες, τεχνολογικά καινοτόμες λύσεις, που αναμένεται να συμβάλουν στον λειτουργικό μετασχηματισμό του τραπεζικού κλάδου και να ενισχύσουν την ποιότητα των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών, ανέδειξε ο ετήσιος διεθνής διαγωνισμός καινοτομίας FinQuest by Alpha Bank 2022. Οι εταιρείες Quantfolio, SPIN Analytics και DoGood People διακρίθηκαν για τις καινοτόμες λύσεις και εφαρμογές τους, στο Pitch Event που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα, 12 Σεπτεμβρίου, στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων.



Το Open Banking και το ESG (Environmental, Social, Governance) ήταν οι θεματικές περιοχές του φετινού διαγωνισμού. Συγκεκριμένα, στο επίκεντρο βρέθηκαν λύσεις και εφαρμογές που αξιοποιούν ανοικτά δεδομένα για τη βελτίωση της εμπειρίας των Πελατών (Open Banking) καθώς και λύσεις βασισμένες στα κριτήρια ESG, με περισσότερες από 65 εταιρείες από 19 χώρες να καταθέτουν τις προτάσεις τους κατά την αρχική φάση, επιβεβαιώνοντας τον ισχυρό διεθνή προσανατολισμό του θεσμού.



Στο πλαίσιο του Pitch Event και με αφορμή την ολοκλήρωση του FinQuest by Alpha Bank 2022, ο CEO του Ομίλου Alpha Bank, Βασίλης Ψάλτης, τόνισε: «Η καινοτομία, υποστηριζόμενη από την ψηφιακή τεχνολογία, είναι η μόνη λύση για την αντιμετώπιση των σημερινών προκλήσεων και εμείς στην Alpha Bank επιδιώκουμε συνεχώς την καινοτομία, ως όχημα για την επίτευξη των επιχειρηματικών μας στόχων στο μέλλον. Για τον λόγο αυτό, σφυρηλατούμε σχέσεις και συνεργασίες με start-ups και με το ευρύτερο Fintech οικοσύστημα, για την αξιοποίηση επιχειρηματικών ευκαιριών, την ενίσχυση της πρότασης αξίας προς τους Πελάτες μας και τη βελτίωση της επιχειρησιακής αποδοτικότητάς μας.





Από αριστερά προς δεξιά: Οι νικήτριες ομάδες του FinQuest by Alpha Bank 2022: DoGood People, S.L. (3ο βραβείο), Quantfolio (1ο βραβείο) και SPIN Analytics (2ο βραβείο)

Ο διαγωνισμός FinQuest by Alpha Bank, που λειτουργεί πλέον ως ‘’εκκολαπτήριο” συνεργασιών, αποτελεί τον συνδετικό κρίκο που ενώνει ιδέες με ανθρώπους. Αυτό, κατά την άποψή μας, είναι ένα από τα πολυτιμότερα εργαλεία για τη δημιουργία ενός ευέλικτου, ψηφιακά προηγμένου τραπεζικού ομίλου που θα προσφέρει τις καλύτερες υπηρεσίες και τα πλέον καινοτόμα προϊόντα».



Από την πλευρά του, ο Γενικός Διευθυντής Ανάπτυξης και Καινοτομίας της Τράπεζας, Σπύρος Φιλάρετος, ανέφερε: «Η κοινότητα των εταιρειών Fintech είναι ένα από τα γρανάζια του ευρύτερου χρηματοπιστωτικού συστήματος και διαθέτουν ταχύτητα και τεχνογνωσία. Αυτό που εμείς, ως τράπεζες, μπορούμε να τους προσφέρουμε, είναι ένα brand και την πελατειακή βάση και, σε πολλές περιπτώσεις, τη γνώση για να διαχειριστούν τις διάφορες ρυθμιστικές απαιτήσεις. Συνεπώς, η συνεργασία μεταξύ Fintechs και τραπεζών είναι απόλυτα λογική και αυτό ακριβώς εξυπηρετεί ο διαγωνισμός FinQuest by Alpha Bank. Η Alpha Bank αναγνωρίζοντας το περιβάλλον καινοτομίας που έχει αναπτυχθεί στη χώρα μας και διεθνώς είναι πλέον έτοιμη να το αγκαλιάσει, να το υποστηρίξει, καθώς και να το αξιοποιήσει. Στο πλαίσιο αυτό, ενισχύει και τυποποιεί και τις μεθόδους και διαδικασίες για τον εντοπισμό, την επιλογή και την εμπορική αξιοποίηση αυτών των καινοτόμων ιδεών».



Ο διαγωνισμός διοργανώθηκε για 3η χρονιά και αποτελεί έναν εδραιωμένο πλέον μηχανισμό, μέσα από τον οποίο η Τράπεζα ενδυναμώνει τους δεσμούς της με το εγχώριο και διεθνές οικοσύστημα των Fintechs και των τεχνολογικών start-ups που δραστηριοποιούνται στον χρηματοοικονομικό τομέα. Η πρώτη νικήτρια ομάδα έλαβε χρηματικό έπαθλο ύψους Ευρώ 10.000, ενώ η δεύτερη και τρίτη ομάδα που διακρίθηκαν, επιβραβεύτηκαν με Ευρώ 6.000 και Ευρώ 4.000, αντίστοιχα. Στην τελική φάση συμμετείχαν, επίσης, και οι Net Zero Analytics και Resnovae.



Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον διαγωνισμό FinQuest by Alpha Bank 2022, επισκεφθείτε το https://www.finquest.gr



Κεντρική φωτογραφία: (Από αριστερά προς δεξιά) Τα Στελέχη της Alpha Bank, κ.κ. Δημήτριος Στρογγυλόπουλος, Επικεφαλής της Διεύθυνσης Ψηφιακής Τραπεζικής, Νικόλας Χρυσανθόπουλος, Γενικός Διευθυντής – Chief of Corporate Center, Μιχάλης Τσαρμπόπουλος, Chief Digital Officer, και Σπύρος Φιλάρετος, Γενικός Διευθυντής Ανάπτυξης και Καινοτομίας