Νέα υπηρεσία Sustainability Strategy and Communication από την αία relate

Η αία relate δημιούργησε νέο τμήμα που εξειδικεύεται στη στρατηγική και την επικοινωνία sustainable development, ανταποκρινόμενη στις αυξανόμενες ανάγκες των εταιριών για οργανωμένα προγράμματα ανάπτυξης και ανάδειξης του συνολικού εταιρικού τους αποτυπώματος με σύγχρονα πρότυπα και σύμφωνα με τα κριτήρια ESG.Συνδυάζοντας εμπειρία, insights και know how από την Ελλάδα και διεθνώς, το νέο τμήμα της αία relate θα υποστηρίζει κάθε στάδιο διαμόρφωσης του sustainability strategy. Οι υπηρεσίες που προσφέρονται περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, market και sector analysis, maturity assessment, internal training, tailor-made πλάνο engagement εσωτερικών και εξωτερικών stakeholders, sustainability restructuring consultation, σχεδιασμό και υποστήριξη υλοποίησης δράσεων κοινωνικής και περιβαλλοντικής υπευθυνότητας, κατάρτιση και σχεδιασμό integrated sustainability reports.Παράλληλα, η αία relate και προχώρησε σε συνεργασία με την Grant Thornton για τη δημιουργία του υψηλής εξειδίκευσης ESG & Sustainability Transformation Toolkit, ενός πρωτοποριακού εργαλείου για την παροχή 360ο υπηρεσιών συμβουλευτικής και επικοινωνίας σε όλο το φάσμα του assessment, training, action planning και reporting. Η Αλεξία Μπακογιάννη, Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος της αία relate δήλωσε σχετικά: «Το μέλλον θα είναι sustainable ή δε θα είναι μέλλον. Στην εποχή μας δε νοείται εταιρία που να μην έχει διάφανη και μετρήσιμη στρατηγική sustainability. Με δεδομένο ότι η βιώσιμη ανάπτυξη σήμερα είναι προτεραιότητα τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και για τη χώρα, το νέο μας τμήμα έρχεται για να υποστηρίξει αυτή την κοινή πορεία προς το μέλλον. Δημιουργήσαμε το ESG & Sustainability Transformation Toolkit με την Grant Thornton, για να συνδυάσουμε εμπειρία και εξειδίκευση από διαφορετικές αφετηρίες αλλά με ίδιο προορισμό, παρέχοντας για πρώτη φορά στην Ελλάδα ένα πακέτο με πλήρεις υπηρεσίες Sustainability Strategy and Communication».Επικεφαλής του νέου Τμήματος της αία relate αναλαμβάνει η Σοφία Τσιτσώνη, Strategy Director της εταιρείας που συμπλήρωσε ότι: «Το sustainability αφορά κάθε τι που αγγίζει η δραστηριότητα και η ίδια η ύπαρξη μιας εταιρείας: το φυσικό περιβάλλον, το εργασιακό περιβάλλον, την κοινωνία, την οικονομία, τον τρόπο που λειτουργεί. Είναι λοιπόν αναπόσπαστο όσο και πολύτιμο κομμάτι της επικοινωνίας των εταιρειών, που κρίνεται στην πράξη. Γι’ αυτό και χρειάζεται μέθοδο, γνώση και παραγραμματισμό με την υποστήριξη ενός έμπειρου στρατηγικού συνεργάτη που μελετά σε βάθος, προτείνει, σχεδιάζει και υλοποιεί προγράμματα που προσθέτουν αξία σε όλο το οικοσύστημα των ενδιαφερομένων μερών. Αυτό ακριβώς κάνει το τμήμα Sustainability Strategy and Communication στην αία».