Νέα σύγχρονη μονάδα διαχείρισης αποβλήτων στη Ριτσώνα

Βύρων Βασιλειάδης / VEN Engineering





Τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότερο εταιρείες-παγκόσμιοι κολοσσοί, μεγάλοι όμιλοι, οργανισμοί, μικρότερου βεληνεκούς επιχειρήσεις ή νεοφυείς εταιρείες θέτουν ως προτεραιότητα τη λήψη μέτρων για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, τη διαχείριση αποβλήτων και κατ’ επέκταση τις αρχές της κυκλικής οικονομίας.Η προσπάθεια μείωσης του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των επιχειρήσεων δεν είναι απλώς τάση της εποχής, αλλά μια στρατηγική επιχειρηματική επιλογή η οποία θα απασχολεί όλο και πιο έντονα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προετοιμάζεται για σημαντική αναθεώρηση της κλιματικής και ενεργειακής πολιτικής και νομοθεσίας ώστε να επιτευχθεί ο στόχος της Ε.Ε. «Fit for 55», δηλαδή μείωση κατά 55% των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου έως το 2030.Σε αυτό το πλαίσιο και έχοντας ιδιαίτερη γνώση και εξειδίκευση στον συγκεκριμένο τομέα, ο όμιλος εταιρειών V Group του επιχειρηματία Βύρωνα Βασιλειάδη ολοκλήρωσε μια επένδυση που αλλάζει το status quo, δημιουργώντας νέα δυναμική στον τομέα διαχείρισης αποβλήτων.Πρόκειται για τις νέες εγκαταστάσεις της VEN Engineering στην περιοχή Μνήμα Κατή, στη Ριτσώνα Ευβοίας, με τις πλέον σύγχρονες υποδομές αποθήκευσης και επεξεργασίας επικίνδυνων και μη αποβλήτων στα Βαλκάνια, που συν τοις άλλοις εξασφαλίζουν στον οργανισμό μια θέση μεταξύ των δύο που διαθέτουν μονάδες επεξεργασίας επικίνδυνων αποβλήτων στην Ελλάδα. Είναι μια επένδυση ιδιαίτερα σημαντική τόσο για την κοινωνία μας όσο και για το περιβάλλον, που θα δώσει πνοή στην τοπική οικονομία και θα συμβάλει σημαντικά στην υιοθέτηση των αρχών της κυκλικής οικονομίας.Η VEN Engineering αποτελεί μέλος του ομίλου εταιρειών V Group με ιδρυτή τον Βύρωνα Βασιλειάδη. Ο όμιλος δραστηριοποιείται στην Ελλάδα και στο εξωτερικό στους τομείς της διαχείρισης αποβλήτων, της εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας και των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), οι οποίοι κυριαρχούν στην εγχώρια και ευρωπαϊκή ατζέντα για την κλιματική αλλαγή και την κυκλική οικονομία.Η VEN Engineering δηλώνει δυναμικά την παρουσία της στον τομέα της διαχείρισης αποβλήτων και επενδύει στο μέλλον με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις που υποδέχονται επικίνδυνα και μη απόβλητα προς επεξεργασία για την παραγωγή εναλλακτικού καυσίμου και εναλλακτικής πρώτης ύλης.Η ενασχόληση του κ. Βασιλειάδη εδώ και χρόνια με υπηρεσίες που αφορούν στον τομέα προστασίας του περιβάλλοντος δίνει στο V Group το know how που χρειάζεται για να κάνει τη διαφορά. Η προσήλωση στην καινοτομία, στην υπεύθυνη επιχειρηματικότητα και στην παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών, στην υγεία και την ασφάλεια εργαζομένων και συνεργατών, καθώς και η προσφορά στις τοπικές κοινωνίες στις οποίες δραστηριοποιείται είναι η δέσμευση που δόθηκε όταν ξεκίνησε ο όμιλος και συνεχίζεται μέχρι σήμερα.«Η VEN Engineering στη Ριτσώνα Ευβοίας αποτελεί ένα πρότυπο επένδυσης καθώς κάθε βήμα δημιουργίας της εγκατάστασης μελετήθηκε σε βάθος ούτως ώστε να μην προκαλεί καμία επιβάρυνση στο περιβάλλον. Είναι η πιο σύγχρονη μονάδα διαχείρισης αποβλήτων στη Νοτιοανατολική Ευρώπη», επισημαίνει στο «business stories» ο κ. Βασιλειάδης, και συνεχίζει:«Πιο συγκεκριμένα, από την παραγωγική διαδικασία της εγκατάστασης δεν παράγονται υγρά απόβλητα, παρά μόνο από τους χώρους υγιεινής στα γραφεία και τα όμβρια ύδατα που συγκεντρώνονται σε δεξαμενές και οδηγούνται για επεξεργασία. Τα στερεά απόβλητα, τα οποία αποτελούν και τη βασική δραστηριότητα της εταιρείας, επεξεργάζονται και εκ των υστέρων οδηγούνται στην πλειονότητά τους σε τσιμεντοβιομηχανίες ή άλλες συνεργαζόμενες εγκαταστάσεις, πλήρως αδειοδοτημένες για τις κατηγορίες αποβλήτων που υποδέχονται».Για τα δε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας επισημαίνει:«Η εγκατάσταση μηχανημάτων τελευταίας τεχνολογίας διασφαλίζει τη μείωση του θορύβου, ενώ όσον αφορά θέματα αέριων εκπομπών, η παραγωγική δραστηριότητα δεν περιλαμβάνει καύση, αποτέφρωση ή κάποια άλλη σχετική με εκπομπές ρύπων τεχνολογία. Οι όποιες εκπομπές προκύπτουν στο εσωτερικό της εγκατάστασης από τα ίδια τα απόβλητα συγκρατούνται από τα εξελιγμένα συστήματα ειδικών φίλτρων που έχουν τοποθετηθεί βάσει σχεδιασμού και δεν επηρεάζουν με κανένα τρόπο τον εξωτερικό χώρο».Και προσθέτει: «Με αυτά τα δεδομένα και σε συνδυασμό με τους συνεχείς και ενδελεχείς ελέγχους που πραγματοποιούνται από τις αδειοδοτούσες αρχές, γίνεται εύκολα αντιληπτό πως η ασφάλεια, η προστασία και το ίδιο το περιβάλλον βρίσκονται σε πρώτο πλάνο. Αυτό όμως για το οποίο η VEN Engineering μπορεί να υπερηφανεύεται είναι το ότι καμία στιγμή -από τον σχεδιασμό της έως και την ολοκλήρωση της μονάδας- δεν παρέκκλινε χιλιοστό από τη φιλοσοφία της. Μία φιλοσοφία που στην καρδιά της έχει:■ Τα μηδενικά απόβλητα (zero waste), δηλαδή τη διατήρηση όλων των πόρων μέσω της υπεύθυνης παραγωγής, κατανάλωσης, επαναχρησιμοποίησης και ανάκτησης υλικών χωρίς μεθόδους που να απειλούν το περιβάλλον ή την ανθρώπινη υγεία.■ Την ανάπτυξη με ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα (neutral carbon footprint).Η φιλοσοφία αυτή είναι και θα παραμείνει στον πυρήνα της επιχειρηματικής της στρατηγικής».Μιλώντας για την πρόοδο στον τομέα διαχείρισης αποβλήτων, ο κ. Βασιλειάδης τονίζει: «Είναι γεγονός πως μέχρι σήμερα τα βήματα που έχουμε κάνει ως χώρα στον τομέα διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων δεν είναι αρκετά, με αποτέλεσμα να επιβαρυνόμαστε με υπέρογκα ποσά σε μορφή προστίμων από την Ευρωπαϊκή Ενωση για την αδυναμία μας να διαχειριστούμε με εσωτερικές δομές τα επικίνδυνα απόβλητά μας και την ανάγκη εξαγωγής τους, μέσω διασυνοριακών μεταφορών, σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.Η νέα εγκατάσταση της VEN Engineering έρχεται να δώσει λύση σε αυτό το θέμα δημιουργώντας και λειτουργώντας μονάδα διαχείρισης και αξιοποίησης των επικίνδυνων αποβλήτων για παραγωγή εναλλακτικών καυσίμων και εναλλακτικής πρώτης ύλης. Η συγκεκριμένη υποδομή βάζει τέλος στην έλλειψη εγχώριων εγκαταστάσεων ικανών να δεχθούν και διαχειριστούν τα παραγόμενα επικίνδυνα απόβλητα».Ο ίδιος συνεχίζει επισημαίνοντας ότι η VEN Engineering προσφέρει εναλλακτική επιλογή στους ενδιαφερόμενους: «Αυτό όμως που πραγματικά κάνει τη διαφορά είναι το γεγονός ότι προσφέρει μία ακόμα εναλλακτική.Μέχρι τώρα απουσίαζε ο ανταγωνισμός σε αυτό τον τομέα και είχε παγιωθεί ένα μονοπώλιο που σε βάθος χρόνου είχε ως αποτέλεσμα την πολυετή σώρευση πολλών κατηγοριών αποβλήτων στους χώρους των παραγωγών λόγω αδυναμίας εξυπηρέτησης. Η παρουσία μιας και μοναδικής εγκατάστασης διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων σε ολόκληρη τη χώρα, με υψηλές χρεώσεις και συγκεκριμένα κριτήρια επιλογής των κατηγοριών αποβλήτων που παραλαμβάνονται σε προτεραιότητα, έθετε σε κίνδυνο τόσο την προστασία του περιβάλλοντος όσο και τη δημόσια υγεία.Σήμερα που οι εναλλακτικές λύσεις είναι στο τραπέζι, η VEN Engineering με υπερηφάνεια συμβάλλει στην επίλυση του μεγάλου αυτού ζητήματος, διασφαλίζοντας διευρυμένες δυνατότητες παραλαβής και διαχείρισης με αύξηση της δυναμικότητας και μειωμένα κόστη και συνεπώς μια πιο ορθή και σύννομη βέβαια, διαχείριση για όλους».Και καταλήγει λέγοντας: «Πέραν όμως των παραπάνω, η εταιρεία παίρνει σημαντικές πρωτοβουλίες και σε επίπεδο συνεργασιών, καλών πρακτικών και βελτίωσης της ποιότητας υπηρεσιών, αναπτύσσοντας συνέργειες με πανεπιστήμια και ακαδημαϊκούς οργανισμούς. Σκοπός είναι τόσο η δημιουργία μιας πηγής άντλησης καινοτόμων τεχνολογικών ιδεών φιλικών προς το περιβάλλον όσο και η ανάπτυξη της ακαδημαϊκής και φοιτητικής κινητικότητας. Ο ρόλος της VEN Engineering είναι εμφανώς πολυεπίπεδος, προσφέροντας λύσεις και δίνοντας ευκαιρίες για πολλούς και σε πολλούς στον τομέα διαχείρισης απορριμμάτων».Η λειτουργία της VEN Engineering, εκτός από την εξυπηρέτηση του ευρύτερου δημοσίου συμφέροντος, ωφελεί ουσιαστικά και την τοπική κοινωνία στην οποία δραστηριοποιείται. Το προφανές είναι η δημιουργία θέσεων εργασίας, καθώς στις εγκαταστάσεις επιλέγεται προσωπικό που διαμένει στην περιοχή, δίνοντας με αυτόν τον τρόπο κίνητρο για παραμονή του κόσμου στον τόπο του.Επιπλέον, όμως, καθιστά την ίδια την περιοχή πρότυπο ορθολογικής διαχείρισης αποβλήτων, εξασφαλίζοντας περιβαλλοντικά και κοινωνικά οφέλη για τους κατοίκους της. Δεδομένου ότι η ορθολογική διαχείριση αποβλήτων είναι άμεσα συνδεδεμένη με την πράσινη οικονομία, τη διαχείριση των φυσικών πόρων, την ενεργειακή αξιοποίηση των αποβλήτων και τη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη, ο τόπος γίνεται παράδειγμα προς μίμηση, τραβώντας πάνω του τα βλέμματα τόσο του επιχειρηματικού κόσμου όσο και των νέων επιστημών.«Η εμπιστοσύνη τόσο της τοπικής κοινωνίας όσο και των υπεύθυνων αρχών, αλλά και πολλών σημαντικών βιομηχανιών στη νέα αυτή εγκατάσταση δείχνει πως με αργά αλλά σταθερά βήματα κινούμαστε προς τη σωστή κατεύθυνση.Πάνω απ’ όλα, όμως, η VEN Engineering μπορεί να νιώθει υπερήφανη για το ότι είναι αμιγώς ελληνική εταιρεία, με Ελληνα μέτοχο που συνεχίζει να επενδύει στη χώρα του, με Ελληνες επιστήμονες και τεχνικό προσωπικό που κάνουν τη διαφορά, με συνεργασίες με ελληνικά πανεπιστήμια, προσφέροντας ουσιαστικά οφέλη σε αυτόν τον τόπο», υπογραμμίζει ο κ. Βασιλειάδης.