Θ. Πελαγίδης: Η πανδημία είναι ευκαιρία για ένα άλμα στην ευρωπαϊκή ενοποίηση - Τι σημαίνει η πρόταση Σόιμπλε

Ο κ. Πελαγίδης, σε συνέντευξή του στην εκπομπή « Καθαροί Λογαριασμοί » του Πρώτου Προγράμματος, εξέφρασε την ικανοποίησή του για την εξέλιξη του ΑΕΠ στο πρώτο τρίμηνο της χρονιάς, με την ύφεση να περιορίζεται στο 2,3%, κάτι που, όπως είπε, μπορεί να οφείλεται και στο χαλαρό εκ των πραγμάτων λοκντάουν που εφαρμόστηκε.

Όσον αφορά τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας με την έλευση των χρημάτων του Ταμείου Ανάκαμψης (Next Generation EU) τόνισε ότι η αποδοτική αξιοποίησή τους θα είναι και ένα τεστ για τους οικονομικούς και πολιτικούς θεσμούς της χώρας με μετά από μια δεκαετία αλλαγών λόγω και των προγραμμάτων στήριξης. Σε κάθε περίπτωση, όπως ανέφερε, είναι άλλη μια ευκαιρία για θετικές αλλαγές στον τρόπο που λειτουργεί η χώρα καθώς οι μεταρρυθμίσεις γίνονται μόνο όταν υπάρχουν χρήματα, αλλιώς η οικονομία είναι ακίνητη.

Για τη διεθνή οικονομία τόνισε ότι υπάρχει βέβαια ο κίνδυνος του πληθωρισμού ο οποίος μπορεί να φρενάρει την ανάκαμψη ή να την κάνει πολύ βραχύβια και ότι αυτό θα εξαρτηθεί από την ανάπτυξη της πραγματικής οικονομίας και της παραγωγικότητας. Υπάρχει όμως κι ένας ακόμη κίνδυνος, παρά τους καταρράκτες ρευστότητας από την άνευ προηγουμένου διευκολυντική νομισματική και επεκτατική δημοσιονομική πολιτική, στο τέλος να επικρατήσουν οι δυνάμεις της «δομικής στασιμότητας», της μέτριας ανάπτυξης, όπου στο δυσμενέστερο σενάριό της επιμένει και ο πληθωρισμός κόστους.

Σχολιάζοντας το πρόσφατο κείμενο του Προέδρου της Γερμανικής Βουλής Βόλφγκανγκ Σόιμπλε σχετικά με το μέλλον της Ευρωζώνης και του χρέους, ο υποδιοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος τόνισε ότι η πρόταση για ταυτόχρονη «βύθιση» του επιμέρους χρέους των χωρών μελών με ένα κοινό ταμείο εξαγοράς χρέους, αλλά με ταυτόχρονη τήρηση δημοσιονομικών κανόνων μπορεί να αναγκάσει την ευρωζώνη να κάνει το απαραίτητο άλμα στην ενοποίηση. Είναι η ευκαιρία που δίνει η πανδημία, είπε χαρακτηριστικά.

Τέλος ο κ. Πελαγίδης μίλησε για το νέο του βιβλίο που μόλις εκδόθηκε από τις διεθνείς εκδόσεις Pallgrave Macmillan με τίτλο «Who's to blame for greece? Life after bankruptcy» - Οι προκλήσεις της....ζωής μετά την χρεοκοπία (https://www.palgrave.com/gp/book/9783030640804).

Το ηχητικό της συνέντευξης είναι διαθέσιμο εδώ: https://webradio.ert.gr/category/proto-programma/kathari-logariasmi/