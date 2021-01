Peace of Mind Property: Η λύση για τους ιδιοκτήτες ακινήτων

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Μια υπηρεσία που έλειπε από την ελληνική αγορά φέρνει επιτέλους στην χώρα μας η Peace of Mind Property. Η εταιρεία που προήρθε από την ένωση των δυνάμεων γνωστών και έμπειρων επαγγελματιών και εταιρειών στον χώρο του Real Estate, της διαχείρισης ακινήτων, νομικών και φοροτεχνικών, προσφέρει μια σειρά από λύσεις και υπηρεσίες για τους ιδιοκτήτες ακινήτων που έλειπε μέχρι σήμερα από την αγορά.Η PoMP αναλαμβάνει την διαχείριση της ακίνητης περιουσίας σε όλα τα επίπεδα. Από την συλλογή των μισθωμάτων, όλες τις διαδικασίες και την επικοινωνία με όλες τις πλευρές που ένας ιδιοκτήτης χρειάζεται να αντιμετωπίσει, μέχρι την εύρεση νέων ενοικιαστών, η Peace of Mind Property είναι πλέον εδώ για τους ιδιοκτήτες που θέλουν να ξεφορτωθούν από τα βάρη και τις έννοιες. Για περισσότερα από 20 έτη, βοηθά ιδιοκτήτες ακινήτων να κινηθούν με επιτυχία και απόλυτο επαγγελματισμό στα θολά νερά της διαδικασίας της διαχείρισης των ακινήτων τους, καλύπτοντας όλες τους τις ανάγκες, σημερινές και μελλοντικές.Με την Peace of Mind Property έχετε πολλά περισσότερα από απλά έναν διαχειριστή ακινήτων. Έχετε μια ολόκληρη ομάδα επαγγελματιών, που φροντίζει κάθε μικρό και μεγάλο θέμα για την ακίνητη περιουσία σας. Ως ιδιοκτήτες θα επικοινωνείτε με μία πλευρά, αλλά πίσω από αυτήν, υπάρχει μια ολοκληρωμένη ομάδα επαγγελματιών για κάθε πρόβλημα και ανάγκη. Επικοινωνία με τον υπεύθυνο για λογιστικά, νομικά, μεσιτικά θέματα, πολιτικό μηχανικό/αρχιτέκτονα, και τον υπεύθυνο διαχείρισης.Για κάθε θέμα, έχει έμπειρους επαγγελματίες που φροντίζουν για το ακίνητο σας, είτε μιλάμε για ιδιώτες, είτε για εταιρείες. Επιθεωρούν το ακίνητο σας πριν από μια ενοικίαση ή πώληση, το επισκέπτονται πάντα κατά την διάρκεια οποιασδήποτε μίσθωσης, και επιβλέπουν κάθε εργασία ή ανακαίνιση συμβαίνει σε αυτό. Σας ενημερώνουν πολυεπίπεδα και άμεσα για κάθε θέμα και εξέλιξη, όπου κι αν βρίσκεστε.Κάθε 6-12 μήνες εκτίμηση αγοράς και μίσθωσης, οικονομική ανάλυση αποδόσεων, εκτιμήσεις και επενδυτικά πλάνα που προσαρμόζονται στις ανάγκες σας από τους κορυφαίους ειδικούς στη χώρα.• Ολιστική Διαχείριση της ακίνητης περιουσίας σας.• Μηνιαία ενημέρωση και επαφή για την καταβολή των μισθωμάτων.• Τακτική εσωτερική αυτοψία (ανά 1-3 μήνες) των ακινήτων σας, και ενημέρωση με φωτογραφικό υλικό.• Επαγγελματική αντιμετώπιση με αυτοματοποιημένες διαδικασίες, και αν αυτό καταστεί αναγκαίο, νομικές ενέργειες.• Ενημέρωση, τακτοποίηση και πληρωμή λογαριασμών που βαραίνουν τον ιδιοκτήτη.• Ετήσια εκτίμηση αγοραίας και μισθωτικής αξίας καθώς και ανάλυση του καθαρού μισθώματος (αφαίρεση εξόδων και φορολογίας έμμεσης και άμεσης). Δυνατότητα επιπλέον ανάλυσης της μισθωτικής αξίας μετά από ανακαίνιση ή επίπλωση (μερική ή ολοκληρωμένη) ανάλογα με τις ανάγκες του ιδιοκτήτη.• Άμεση ανταπόκριση σε όποιο θέμα έχει ο μισθωτής και συνεννόηση για την λύση κάθε προβλήματος.• Έλεγχος και ενημέρωση για τις ετήσιες αναπροσαρμογές του μισθώματος ή θέματα όπως Covid19 με μείωση 40%.• Ενημέρωση ανανέωσης μισθωτηρίου πριν από τη λήξη.• Υπενθύμιση για φορολογικά θέματα ή ΕΝΦΙΑ, κτλ.• Ενημέρωση κάθε μισθωτή, με αναλυτική παρουσίαση του ακινήτου και της κατάστασης του με την έναρξη της συνεργασίας μας.• Προτάσεις αναβάθμισης του ακινήτου, πχ ανακαίνιση, εγκατάσταση συναγερμού, αναβαθμίσεις στοιχείων κτλ.• Καθαρισμός του ακινήτου μόλις εκκενωθεί για να είναι ευπαρουσίαστo για τους νέους μισθωτές και μεσίτες.• Παρουσίαση δυνατοτήτων ασφάλισης ακινήτου.• Φορολογική και νομική κάλυψη χωρίς κόστος σε επίπεδο συμβουλών.• Ενημέρωση για κάθε αλλαγή της φορολογικής ή πολεοδομικής νομοθεσίας.• Συνεργασία για έκδοση των απαιτούμενων πιστοποιητικών πχ ΠΕΑ.• Εκπροσώπηση σε συνελεύσεις πολυκατοικίας κτλ• Και μην ξεχνάτε! Για όσο διάστημα ΔΕΝ υπάρχει εισόδημα από το ακίνητο σας, ΔΕΝ υπάρχει και αμοιβή μας.• Με βάση την 20ετή εμπειρία μας, σας βοηθάμε να βρείτε μισθωτή άμεσα αν το ακίνητο είναι άδειο, μέσω του δικτύου των συνεργαζόμενων μας μεσιτικών γραφείων. Κάνουμε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, και συντονίζουμε όλες τις εργασίες που απαιτούνται αν έχετε ήδη κάποιο μεσίτη με τον οποίο συνεργάζεστε.Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε το www.peaceofmindproperty.co Ή στείλτε mail στο info@peaceofmindproperty.co