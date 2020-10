Στα χέρια του Δημήτρη Ματεμτζή ο όμιλος Intrafashion με το γνωστό σήμα Pink Woman

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Σε εξαγορά του συνόλου των μετοχών της εταιρείας INTRAFASHION GROUP S.A, κάτοχο του ευρέως αναγνωρισμένου σήματος γυναικείας μόδας, προχώρησε ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείαςσε ένα χαρακτηριστικό «management buyout».Οι διαδικασίες για την ολοκλήρωση της συμφωνίας μεταξύ του κ. Ματεμτζή και του ιδρυτή της εταιρείαςήταν πολύμηνες.Λεπτομέρειες για τον τρόπο ή το ύψος της συναλλαγής δεν γνωστοποιήθηκε. Σημειωτέον πάντως ότι η εταιρεία προχώρησε σεύψους 450.820 ευρώ στις 30 ΙουνίουΣε κοινή τους δήλωση ο νέος ιδιοκτήτης Δημήτρης Ματεμτζής και ο ιδρυτής και ιδιοκτήτης της PINK WOMAN για πάνω από 15 χρόνια Παύλος Χατζηπαυλίδης ανέφεραν:«Με αυτή την αμοιβαίως επωφελή συμφωνία διασφαλίζεται η απρόσκοπτη συνέχεια και ανάπτυξη της Εταιρείας, τόσο στην Ελλάδα, όσο και σε αγορές του εξωτερικού, η οποία στηρίζεται στην ομάδα των στελεχών της, στους αξιόλογους συνεργάτες της και φυσικά στην ισχυρή κεφαλαιακή της επάρκεια, ιδίως σε περιόδους όπως αυτή που η αγορά παγκοσμίως αντιμετωπίζει. Το 5ετές αναπτυξιακό πλάνο του Ομίλου ξεκίνησε ήδη από τις αρχές του 2020 και εξελίσσεται ανεξαρτήτως της επίδρασης της πανδημίας, στοχεύοντας να σπάσει το «φράγμα» των 50 εκ. ευρώ με έμφαση στην οργανική ανάπτυξη, την καινοτομία, την τεχνολογία και την εξωστρέφεια».Σήμερα η εταιρεία Intrafashion διαθέτει περίπουστην Ελλάδα και το εξωτερικό (Ιταλία, Κύπρο, Μάλτα και άλλες χώρες), τόσο ιδιόκτητα, όσο και με συνεργασίες Franchise και ακολουθεί μια πλήρως καθετοποιημένη δομή λειτουργιών, από το σχεδιασμό ως και το σημείο πώλησης. Απασχολεί περισσότερα από 250 άτομα.Η Intrafashion, καθώς πέρυσι αποφάσισε να αλλάξει την οικονομική της χρήση από 1/7 ως 30/6 σε 1/1 ως 31/12, κοινοποίησε ισολογισμό που αφορά μόλις μία περίοδο έξι μηνών, μεταξύ 1/7/2018 και 31/12/2018. Σύμφωνα με αυτόν, ο καθαρός κύκλος εργασιών ήταν 15,7 εκατ. ευρώ. Σημειώνεται, πάντως, ότι στην αμέσως προηγούμενη χρήση (1/7/2017-30/6/2018) είχε καταγράψει αύξηση του κύκλου εργασιών στα 28,19 εκατ. ευρώ. Παρ’ όλα αυτά, τόσο στην πρώτη περίπτωση όσο και στη δεύτερη οι χρήσεις ήταν ζημιογόνες (245.265 ευρώ και 336.648 ευρώ αντίστοιχα). Οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της εταιρείας στις 31/12/2018 ήταν 8,33 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα περίπου 4 εκατ. ευρώ αφορούσαν τραπεζικά δάνεια.Αξίζει να σημειωθεί πως πρόσφατα βραβεύτηκε ως «Greek Fashion Brand of the Year» από τον αναγνωρισμένο θεσμό «Best in Fashion 2020”.Ο νέος ιδιοκτήτης του ομίλου INTRAFASHION και όπως σημειώθηκε -μέχρι πρόσφατα- Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, Δημήτρης Ματεμτζής, αποτελεί καταξιωμένο υψηλόβαθμο στέλεχος με πορεία άνω των 25 ετών σε επιτελικές θέσεις σε πολυεθνικούς Ομίλους όπως η L’ OREAL, η CHAMPION, και η HANES BRANDS Inc, στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Στο εντυπωσιακό track record του καταγράφεται, μεταξύ άλλων, ότι από τη θέση του Διευθύνοντα Συμβούλου Νοτίου Ευρώπης και Μέσης Ανατολής της Champion κατόρθωσε να εδραιώσει την Αμερικανική Μάρκα Αθλητικών Ειδών σε ηγέτιδα δύναμη σε πάνω από 15 χώρες, συμμετέχοντας στη Διοικητική ομάδα που σχεδίασε και υλοποίησε την εξαγορά του Ευρωπαϊκού της βραχίονα από την HBI Inc. για ένα τίμημα που ξεπέρασε τα 260 εκ. δολ..