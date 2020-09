FinQuest by Alpha Bank: ο διαγωνισμός ψηφιακής καινοτομίας της Alpha Bank επιστρέφει!

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Ο πρώτος διαγωνισμός FinQuest by Alpha Bank, που διεξήχθη με ιδιαίτερη επιτυχία πέρσι, διακρίθηκε για τη μεγάλη ανταπόκριση από το οικοσύστημα των νεοφυών επιχειρήσεων, όπως και για την ποιότητα των ιδεών, των λύσεων και των εφαρμογών που υποβλήθηκαν. Αναδείχθηκαν αξιόλογες καινοτόμες ιδέες και λύσεις, ενώ η Τράπεζα ήδη συζητά σε προχωρημένο στάδιο με ορισμένες από τις startup εταιρείες που διακρίθηκαν για τη δυνατότητα μετεξέλιξης των ιδεών τους σε εφαρμογές, που θα ενσωματωθούν στη λειτουργία της. Όραμα της Alpha Bank είναι ο διαγωνισμός αυτός να αποτελέσει θεσμό για την καινοτομία στην Ελλάδα, διατηρώντας και τη διεθνή του εμβέλεια. Σε ό,τι αφορά τους συμμετέχοντες που διακρίθηκαν, οι μαρτυρίες τους επιβεβαίωσαν τη σημασία που είχε το FinQuest για τους ίδιους, τόσο ως εμπειρία όσο και ως διαδικασία περαιτέρω ωρίμανσης.Το πρώτο FinQuest αποτέλεσε ορόσημο για την Τράπεζα, καθώς αποδείχθηκε έμπρακτα ότι η Alpha Bank όχι μόνο παρακολουθεί το εγχώριο οικοσύστημα, αλλά και στηρίζει ενεργά την καινοτομία, δίνοντας τη δυνατότητα σε νεοφυείς επιχειρήσεις να αναδειχθούν. Έδωσε, επίσης, τη δυνατότητα στην Τράπεζα να έρθει σε άμεση επαφή με τα πιο δυναμικά κομμάτια του οικοσυστήματος και ήδη διερευνάται η προοπτική μιας περαιτέρω συνεργασίας.Όπως και στον περσινό διαγωνισμό, έτσι και φέτος, στόχος της Alpha Bank είναι να προσελκύσει τις πιο καινοτόμες και φιλόδοξες εφαρμογές για τον χρηματοπιστωτικό τομέα, από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Μέσα από το mentoring και τα εξειδικευμένα workshop οι καλύτερες εφαρμογές θα εξελιχθούν περαιτέρω, προκειμένου να μετεξελιχθούν σε ελκυστικές λύσεις για την Τράπεζα και τους πελάτες της. Επιπλέον, και ο φετινός διαγωνισμός θα είναι μια ευκαιρία να έρθουν πιο κοντά άνθρωποι από διάφορους τομείς του οικοσυστήματος, με την προοπτική νέων συνεργασιών. Για την επιτυχημένη διεξαγωγή του FinQuest, η Alpha Bank συνεργάζεται με το Foundation , έναν οργανισμό με πολυετή εμπειρία στην υποστήριξη της επιχειρηματικότητας και κεντρική θέση στο οικοσύστημα καινοτομίας.Ο FinQuest by Alpha Bank 2020, ο οποίος θα διαρκέσει συνολικά 3 μήνες και θα διεξαχθεί σε τρεις φάσεις, θα αναζητήσει τις πιο καινοτόμες ιδέες, προτάσεις και εφαρμογές για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες της ψηφιακής εποχής, αξιοποιώντας τις δυνατότητες της ψηφιακής τεχνολογίας. Ο διαγωνισμός θέτει μία πραγματική πρόκληση στο πεδίο του χρηματοπιστωτικού κλάδου, την οποία θα κληθούν να αντιμετωπίσουν, δουλεύοντας ομαδικά, άνθρωποι που συνδυάζουν ευρύ φάσμα δεξιοτήτων και εμπειριών, μία σύνθεση που θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική για την επιτυχή λειτουργία του νέου «οικοσυστήματος» των fintech εταιριών.Στην πρώτη φάση του διαγωνισμού, η οποία ξεκινά την Τρίτη 25/8, όλοι οι ενδιαφερόμενοι, εφόσον είναι άνω των 18 ετών, μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή, καταθέτοντας την ιδέα ή εφαρμογή τους, μέσω της ιστοσελίδας του διαγωνισμού. Η περίοδος υποβολής συμμετοχής θα διαρκέσει έναν μήνα, έως τις 25/9.Στη δεύτερη φάση του FinQuest by Alpha Bank, που θα ξεκινήσει τον Οκτώβρη, οι καλύτερες ομάδες που θα έχουν αναδειχθεί από την πρώτη φάση του Διαγωνισμού, θα ενταχθούν σε Επιταχυντή 5 εβδομάδων λαμβάνοντας καθοδήγηση (mentoring) από έμπειρα στελέχη της Τράπεζας και επαγγελματίες του χώρου της τεχνολογίας, προκειμένου να αναπτύξουν περαιτέρω τις ιδέες τους και να τις καταστήσουν εφαρμόσιμες από την ίδια την Τράπεζα.Στην τρίτη φάση, που ξεκινά με ειδική εκδήλωση τον Νοέμβριο, οι ομάδες θα παρουσιάσουν τις τελικές τους προτάσεις στην Κριτική Επιτροπή, που θα αποτελείται από εκπροσώπους σημαντικών ακαδημαϊκών ιδρυμάτων, στελέχη της Alpha Bank, στελέχη επενδυτικών και συμβουλευτικών εταιριών και διακεκριμένους επαγγελματίες στους τομείς των startup και του fintech. Τα μέλη της Κριτικής Επιτροπής θα αξιολογήσουν τις ιδέες και θα βραβεύσουν τις τρεις καλύτερες σε μεγάλη εκδήλωση, που αναμένεται να πραγματοποιηθεί τον Δεκέμβριο, με καλεσμένους σημαντικούς φορείς και εκπροσώπους του ακαδημαϊκού, επιχειρηματικού και τεχνολογικού χώρου.Οι εξελίξεις τρέχουν με καταιγιστικό ρυθμό και διαρκώς διαμορφώνονται νέα δεδομένα. Το εγχώριο Fintech οικοσύστημα βρίσκεται σε συνεχή ανοδική πορεία στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια και στην Alpha Bank υπάρχει η σταθερή πεποίθηση ότι μέσα από δυναμικές πρωτοβουλίες που υποστηρίζουν και αναδεικνύουν την καινοτομία, όπως το FinQuest, η πορεία αυτή θα συνεχιστεί σε όλα τα επίπεδα. Η διεθνής εμβέλεια του διαγωνισμού και η ανοιχτή πρόσκληση σε Έλληνες ιδρυτές και στελέχη των Fintech επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο εξωτερικό, όσο και σε ξένες Fintech, θα ωφελήσουν το εγχώριο οικοσύστημα με την τεχνογνωσία, την εμπειρία και το πλαίσιο ευγενούς άμιλλας που δημιουργείται. Ζητούμενο για όλες τις πλευρές είναι να ξεπεραστεί το πειραματικό στάδιο της θεωρητικής αναζήτησης και οι προσπάθειες να επικεντρωθούν στην αξιοποίηση τεχνολογιών για την ανάπτυξη καινοτόμων εφαρμογών, που ανταποκρίνονται σε πραγματικές ανάγκες των πελατών και, επομένως, αποτελούν μια ευκαιρία για τις τράπεζες να παρουσιάσουν προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής αξίας. Και το φετινό FinQuest έρχεται να υπηρετήσει αυτόν τον στόχο με συνέπεια.Η πρόκληση και του φετινού FinQuest by Alpha Bank αφορά στη δημιουργία μίας νέας ψηφιακής τραπεζικής εμπειρίας, με τα καινοτόμα εργαλεία και μέσα που προσφέρει η ψηφιακή τεχνολογία, για τη δημιουργία νέων, εξατομικευμένων υπηρεσιών που θέτουν τον Πελάτη στο επίκεντρο και ανταποκρίνονται άμεσα και αποτελεσματικά στις εξελισσόμενες ανάγκες του, σύμφωνα με τις προτεραιότητες του Ψηφιακού Μετασχηματισμού της Alpha Bank.Όλες οι σχετικές πληροφορίες, καθώς και οι δηλώσεις συμμετοχής στον διαγωνισμό, είναι διαθέσιμες για τους ενδιαφερόμενους στο site του FinQuest