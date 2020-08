Το μανιφέστο του ψηφιακού μετασχηματισμού

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Αλλαγή στις προτεραιότητες των εταιρειών θέτει ο κορωνοϊός, με την ψηφιοποίηση της εργασίας, την επικοινωνιακή διαχείριση κρίσεων και την επιχειρηματική συνέχεια να έρχονται σε πρώτο πλάνο. Ταυτόχρονα, τα σκήπτρα συνεχίζουν να κρατούν, όσον αφορά τις προτεραιότητες των επιχειρήσεων η ψηφιακή μεταρρύθμιση, η αυτοματοποίηση και η κοινωνική ευθύνη. Τα τρία αυτά στοιχεία αποτελούν και τον οδηγό λειτουργίας και δραστηριοποίησης της INFORM, όχι μόνο σε επίπεδο εσωτερικής ρύθμισης αλλά και σε επίπεδο προσφοράς υπηρεσιών. Ο οργανισμός μας, διαχρονικά χαρακτηρίζεται από την ταχύτητα αντίδρασης αλλά και την έγκαιρη προσαρμοστικότητα σε νέα δεδομένα. Ευνόητα, η κουλτούρα και οι αξίες μας διοχετεύονται από τις ομάδες μας και στις εφαρμογές που παρέχουμε στους συνεργάτες – πελάτες μας.Η εσπευσμένη αλλαγή του τρόπου εργασίας και η αναπροσαρμογή των διαδικασιών σε ψηφιακό περιβάλλον διασφάλισε την επιχειρησιακή συνέχεια εν μέσω πανδημίας καθώς η καινοτομία, που έχει έρθει πραγματικά και έμπρακτα στο προσκήνιο (και όχι κατ’ όνομα μόνο), έχει δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για την εγκαθίδρυση τεχνολογικών λύσεων προς την ικανοποίηση των νέων αναγκών. Με αυτήν την αλληλουχία διαφαίνεται η επόμενη μέρα για το παγκόσμιο επιχειρείν μετά τον κορωνοϊό.Σαφώς μια τόσο απότομη και βίαιη αλλαγή πραγματικότητας επιφέρει και δύσκολες προς επίλυση εξισώσεις, στο παγκόσμιο αλλά και σε τοπικό επίπεδο επιχειρείν. Πολλοί κλάδοι έχουν έρθει αντιμέτωποι με δραματική μείωση παραγωγής και κατά συνέπεια με περικοπές και απολύσεις. Ωστόσο, κάποιοι διευθύνοντες σύμβουλοι και ανώτατα στελέχη ανάπτυξης στρατηγικών «βλέπουν» ήδη την μετά κορωνοϊού εποχή των επιχειρήσεων. Εκτιμάται ότι η από-παγκοσμιοποίηση των επιχειρήσεων και η εξάπλωση των εφαρμογών πληροφορικής σε περισσότερους τομείς της ζωής, θα είναι δύο συνθήκες απαραίτητες, ανεξάρτητα με το τι θα συμβεί τελικά στο μέλλον.H πανδημία ανέδειξε επίσης την αξία της τεχνολογίας της πληροφορίας, καθώς πολλοί άνθρωποι και εταιρείες άρχισαν να συνειδητοποιούν ότι έχει να τους προσφέρει πολλά. Η INFORM, είναι ένας οργανισμός ο οποίος και ορίζεται ξεκάθαρα από αυτήν την τεχνολογία και υπηρετεί όλο το φάσμα της εν λόγω επιχειρηματικής δραστηριότητας, εξελίσσοντας όχι μόνο τις υπηρεσίες της αλλά και την ίδια της την υπόσταση.Το ηλεκτρονικό εμπόριο γνωρίζει ιδιαίτερη άνθηση μετά τον Covid-19. Στη Βρετανία αναμένεται το μερίδιο των online αγορών να διπλασιαστεί από το τωρινό 20%. Οι μεγάλοι οργανισμοί θα έχουν καλύτερη πρόσβαση στις κεφαλαιαγορές, δίνοντάς τους επιπλέον πλεονέκτημα έναντι των μικρότερων ανταγωνιστών. Και σε όλο τον κόσμο θα υπάρχει ένας ολοένα και μεγαλύτερος πελάτης - το κράτος.Ωστόσο, παρόλο που οι καινοτόμες επιχειρήσεις ενδέχεται να αντιμετωπίσουν προκλήσεις στον κόσμο μετά τον Covid, μπορούν επίσης να συμβάλουν στην διαμόρφωσή του. Κυρίως γιατί οι επιχειρήσεις μπορούν να φέρνουν τους ανθρώπους μαζί. Το επιχείρημα ότι οι εταιρείες που δημιουργούν δεσμό με «συναισθηματικά ευάλωτους» καταναλωτές κατά τη διάρκεια της κρίσης μπορούν να βοηθήσουν στη μείωση των ανησυχιών τους γίνεται όλο και πιο αποδεκτό από τους CEOs των μεγάλων οργανισμών.Η συμβολή της Τεχνητής Νοημοσύνης, οι «έξυπνοι» αλγόριθμοι καθώς και το digital on boarding έχουν μετατραπεί από επιθυμίες σε αναγκαιότητες και ελέω κορωνοϊού η ψηφιοποίηση της καθημερινότητάς μας καθιστά επιτακτική την ανάγκη ταυτοποίησης του πελάτη χωρίς έντυπα έγγραφα και φυσική παρουσία.Μια πρόσφατη έρευνα της Endeavor Greece, έδειξε ότι μέσα σε λίγες μόνο μέρες από την εξάπλωση του κορωνοϊού (COVID-19) στην Ελλάδα, το 60% των επιχειρήσεων έχει ήδη αρχίσει να σημειώνει από μικρή έως και πολύ μεγάλη πτώση πωλήσεων, η οποία υπολογίζεται ότι αναμένεται να επηρεάσει τα έσοδα όλης της χρονιάς με επιβάρυνση η οποία ενδέχεται να αγγίξει το 50% των εσόδων τους και το 70% των εταιρειών ήδη αντιμετωπίζει έλλειψη σε βασικές πρώτες ύλες τις οποίες προμηθεύονται από το εξωτερικό, εισαγωγές που αποτελούν καθοριστικό παράγοντα για την ορθή και ομαλή λειτουργία τους. Στον αντίποδα τέσσερις στους δέκα επιχειρηματίες θεωρούν ότι η κρίση θα σταματήσει μέσα στους επόμενους δύο μήνες και ότι θα ακολουθήσει μια γρήγορη ανάκαμψη.Παρόλα αυτά η προσαρμοστικότητα των ελληνικών εταιριών προκαλεί έκπληξη, όσον αφορά στον αυτοματισμό των δραστηριοτήτων τους, καθώς επτά στους δέκα επιχειρηματίες αναφέρουν ότι έχουν αυτοματοποιήσει τις λειτουργίες τους σε ποσοστό ικανοποιητικό, ενώ δύο στους δέκα δηλώνουν ότι ο βαθμός αυτοματισμού τους είναι εξαιρετικός.Τα τελευταία χρόνια η φράση «ψηφιακός μετασχηματισμός» (digital transformation) ακούγεται και εφαρμόζεται ολοένα και πιο έντονα σε επιχειρήσεις και οργανισμούς, αφού η εποχή μας είναι digital. Για την ακρίβεια, διανύουμε μια μεταβατική περίοδο. Η μετάβαση αυτή αφορά το πέρασμα από τους παραδοσιακούς τρόπους καθημερινής λειτουργίας και επίλυσης προβλημάτων στις νέες τακτικές, οι οποίες εμπεριέχουν τη χρήση τεχνολογικών εργαλείων και εφαρμογών.Η μετάβαση στην ψηφιακή εποχή ανέδειξε την ανάγκη για την καλλιέργεια μιας κουλτούρας καινοτομίας σε κάθε επιχείρηση που επιθυμεί να παραμείνει ανταγωνιστική. Εμείς δεν αποτελούμε εξαίρεση σε αυτόν τον κανόνα, με την διαφορά ότι έχουμε ήδη ενεργήσει προς αυτήν την κατεύθυνση με ιστορία ετών ενασχόλησης και εξέλιξης της κουλτούρας μας, προς νέες καινοτόμες διόδους. Η διαδικασία αφομοίωσης αυτής της νέας κουλτούρας, ενέχει την αλλαγή στον τρόπο σκέψης τόσο της διοίκησης όσο και των εργαζομένων και προϋποθέτει σημαντική επένδυση στην τεχνολογία, όχι μόνο στην παροχή υπηρεσιών αλλά και στον τομέα της εσωτερικής επικοινωνίας.Η αλήθεια είναι ότι η ψηφιακή μετάβαση, που πραγματοποιείται παγκοσμίως μέσα από την εξέλιξη της τεχνολογίας, προσφέρει νέες δυνατότητες που αυξάνουν τη διαδραστικότητα και επιτρέπουν την καταγραφή μετρήσιμων στοιχείων ακόμα και σε offline επίπεδο.Οι νέες Τεχνολογίες Τηλεπικοινωνιών και Πληροφορικής (ΤΠΕ) αποτελούν αναμφίβολα πηγή αλλαγής, κοινωνικής και οικονομικής, αφού μπορούν να αυξήσουν την παραγωγικότητα μίας επιχείρησης και να μειώσουν το λειτουργικό κόστος, διευκολύνοντας την παροχή υπηρεσιών προς τους πελάτες και καθιστώντας πιο εύκολη και άμεση την επικοινωνία μεταξύ των εργαζομένων. Η εφαρμογή των νέων αυτών τεχνολογιών σε ιδιωτικούς και δημόσιους οργανισμούς και η επίτευξη της αλλαγής των διαδικασιών και των επιχειρηματικών μοντέλων, δεν μπορούν παρά να θεωρηθούν επένδυση για το μέλλον.Με τις τελευταίες εξελίξεις παγκοσμίως, η μετάβαση σε πιο ψηφιοποιημένα περιβάλλοντα και τρόπους εργασίας, ακολούθησε την εκ βάθρων αλλαγή της καθημερινότητας στους ίδιους ιλιγγιώδεις ρυθμούς. Το πιο δύσκολο εμπόδιο τελικά είναι ο ανθρώπινος παράγοντας και η εν γένει νοοτροπία μιας εταιρείας που απαρτίζεται από αυτόν. Η δεδομένη αντίσταση στην αλλαγή, μέχρι και το 2019, ήταν δεδομένη. Το εμπόδιο -εν μέρει- προσπεράστηκε με συνοπτικές διαδικασίες, μέσα στο 2020, κυρίως λόγω Covid 19.Η INFORM, ομολογουμένως βρέθηκε σε πλεονεκτική θέση σε μια τόσο δυσχερή κατάσταση, δεδομένου ότι οι ψηφιακές της υπηρεσίες, έχουν σχεδιαστεί ακριβώς πάνω στο πνεύμα υπερκερασμού του εμποδίου που ονομάζεται αλλαγή νοοτροπίας του ανθρώπινου παράγοντα. Δεν είναι αυτοσκοπός το να αυτοματοποιούνται οι διαδικασίες, αλλά και να έχουν την δυνατότητα ομαλής υιοθέτησης τους σε όλη την γκάμα εταιρικής λειτουργίας. Είμαστε θιασώτες του αξιώματος ότι οι εταιρείες, ορίζονται εν τέλει από το έμψυχο δυναμικό τους και με βάση αυτή τη συνθήκη, υλοποιούμε όλα μας τα έργα. Φυσικά, ο τελικός στόχος είναι η πραγματική ψηφιοποίηση των εργαλείων μας, με εμφανή και άμεσα αποτελέσματα στους πελάτες μας, χωρίς την αποξένωση του ανθρώπινου στοιχείου, αλλά μάλλον την ενδυνάμωση του.Συνεκδοχικά αναδείχθηκαν οι ανάγκες για νέες δεξιότητες, το οποίο και σημαίνει ότι η ευρύτητα πνεύματος για αποδοχή και υλοποίηση νέων λειτουργιών, παύει να είναι μια θεωρητική συζήτηση αλλά το πραγματικό δεδομένο.Σοβαρό εταιρικό στοίχημα και μάλιστα πιο κρίσιμο από ποτέ για την επιτυχή πορεία των επιχειρήσεων ανά τον κόσμο, αποτελεί σήμερα η ψηφιακή παιδεία των εργαζομένων και δεδομένης της εκρηκτικής εξέλιξης των τεχνολογιών, ο ψηφιακός μετασχηματισμός της κοινωνίας και της οικονομίας επιφέρει μεγάλες αλλαγές στο περιεχόμενο και την οργάνωση της εργασίας, μας φέρνει αντιμέτωπους με νέες προκλήσεις ως προς τον τρόπο με τον οποίο οι σημερινοί και οι αυριανοί εργαζόμενοι θα αποκτήσουν τις δεξιότητες που χρειάζονται για να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις νέες αυτές συνθήκες.Η χαμηλή επίδοση της Ελλάδας στα συστήματα δεξιοτήτων παρατηρείται σε ένα σύνθετο δείκτη δεξιοτήτων, τον ESI (European Skills Index) του CEDEFOP όπου λαμβάνει τη δεύτερη χαμηλότερη βαθμολογία ανάμεσα στις 28 χώρες της ΕΕ, κυρίως λόγω της πολύ χαμηλής αντιστοίχισης δεξιοτήτων και επαγγελμάτων, κάτι ιδιαίτερα χρήσιμο τόσο για τις επιχειρήσεις και τους εργαζόμενους, όσο και για την κατάρτιση. Όλες οι επιχειρήσεις λοιπόν θα έπρεπε να προχωρήσουν σε πολύ συγκεκριμένα βήματα αντιμετώπισης αυτού του φαινομένου, ιδίως, δε, εν τω μέσω μιας πανδημίας, η οποία και ωθεί όλη την επιχειρηματική δραστηριότητα προς τον ψηφιακό κόσμο. Δεν είναι αρκετό να υποστηρίζεις ότι θα μεταβείς από το ένα σημείο στο άλλο απλώς. Πρέπει να ξέρεις με τι όχημα και να ορίζεις τους σωστούς οδηγούς και απαιτούμενα εξαρτήματα για την διασφάλιση της επιτυχίας του όποιου στόχου θέτεις. Συνεκδοχικά πρέπει να υπάρχει ενίσχυση επενδύσεων σε ψηφιακές τεχνολογίες και ενίσχυση συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης με σκοπό τη διεύρυνση της επαγγελματικής εκπαίδευσης πέρα από τα παραδοσιακά επαγγέλματα χαμηλής και μέσης ειδίκευσης, τη συμπερίληψη των ψηφιακών δεξιοτήτων στις βασικές ικανότητες που απαιτούνται σε όλα τα επίπεδα, αλλά και τη διαρκή επικαιροποίησή τους.Παρουσιάζεται, λοιπόν, η ανάγκη για επίδειξη ετοιμότητας και καλών αντανακλαστικών στην αλματώδη και διαρκή τεχνολογική ανάπτυξη. Η επιβίωση κάθε επιχείρησης θα εξαρτηθεί κυρίως από το πόσο ανταγωνιστική είναι και πόσο ανταγωνιστική μπορεί να γίνει. Και η συμβολή των νέων τεχνολογιών στην ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας, δεν μπορεί παρά να αποτελεί το κλειδί για την επιβίωση κάθε επιχείρησης στην ψηφιακή εποχή, αλλά και περαιτέρω για την οικονομική ανάπτυξη της χώρας.Το leadership ως έννοια δεν θα πάψει ποτέ να στηρίζεται στις πιο βασικές αρχές του. Αυτό σημαίνει ότι οι εταιρείες και οι άνθρωποι τους είναι δύο έννοιες συνυφασμένες και δεν μπορεί να υπάρξει το ένα χωρίς το άλλο, και ως εκ τούτου ο επικεφαλής ενός οργανισμού πρέπει να λειτουργεί με γνώμονα την βελτίωση και ευημερία και των δύο, αν θέλει να μπορεί να κοιτά την επιτυχία να επιτυγχάνεται.Σε όλη τη διάρκεια της ιστορίας, οι σωστοί ηγέτες, ασχέτως μεγέθους οργανισμού, πάντοτε ήταν σε εγρήγορση, έτσι ώστε να μπορούν να θέτουν τις πιο στέρεες βάσεις για τις επιχειρήσεις τους, αλλά και για να προβλέπουν μελλοντικές αναταράξεις ή επερχόμενες αλλαγές, στο γίγνεσθαι του κοινωνικού και επιχειρηματικού συνόλου μέσα στο οποίο και λειτουργούν. Αυτό που ίσως διαφοροποιεί τη σημερινή εποχή από τις παλαιότερες, είναι η ταχύτητα με την οποία και έρχονται αυτές οι αλλαγές, κυρίως λόγω της αλματώδους τεχνολογικής προόδου.Πλέον είναι αξίωμα η διατήρηση ευρύτητας στην επιχειρηματική λογική και πρέπει να μπορεί ο ηγέτης ενός οργανισμού, να διακρίνει τι είναι αυτό που θα διευκολύνει τις λειτουργίες του, θα επιταχύνει τις διεργασίες επεξεργασίας, πώλησης και εν τέλει αποπεράτωσης ενός έργου. Χωρίς προκαταλήψεις όμως και σίγουρα με μια δόση μέτρου, διότι είναι πολύ εύκολο να πέσεις θύμα της παγίδας που λέγεται υπερανάλυση και υπερπληθώρα εργαλείων. Πρέπει να γίνονται σωστές επιλογές και πολύ συχνά γενναίες σε ότι αφορά την εκάστοτε αλλαγή πλεύσης.Για όλα αυτά, αν δεν έχει φροντίσει είτε να εκπαιδεύσει τα στελέχη του με νέες δεξιότητες ή να προσελκύσει νέα στελέχη που θα μπορέσουν να προσθέσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, τότε πολύ σύντομα θα αποκτήσει σοβαρό πρόβλημα. Ολος ο οργανισμός, πρέπει να χαρακτηρίζεται από το όραμα του και την ιδιοσυγκρασία του, γιατί αυτό συνεπάγεται άμεση σύμπλευση στις επιλογές που γίνονται, ακόμη και αν αυτές είναι αρκετά επίπονες.Η μετά Covid εποχή, ουσιαστικά δεν ήρθε να αλλάξει κάτι στις αρχές της ηγεσίας μιας επιχείρησης ή το πως θα έπρεπε να είναι. Απλώς η όλη αυτή δυσάρεστη κατάσταση, ανέδειξε την σημασία της ταχύτητας σε ανταπόκριση και την ορθή επιλογή εργαλείων για μελλοντικούς επιχειρηματικούς στόχους είτε αυτό απευθύνεται στις εσωτερικές λειτουργίες μιας εταιρείες είτε στην εν γένει εμπορική προσφορά στο κοινό της.Ο ψηφιακός μετασχηματισμός αναγκάζει τις εταιρείες να αλλάξουν τα επιχειρηματικά τους μοντέλα και να προσαρμοστούν στη νέα πραγματικότητα της αγοράς. Αυτό που είναι ενδιαφέρον για αυτό είναι ότι δεν είναι οι εταιρείες που οδηγούν αυτήν την αλλαγή. Αντ 'αυτού, αυτή η αλλαγή καθοδηγείται από τον πελάτη. Σήμερα, οι πελάτες αναμένουν σχετικό περιεχόμενο σε σχέση με αυτό που κάνουν οποιαδήποτε στιγμή, οπουδήποτε και με τη μορφή και στη συσκευή της επιλογής τους. Είναι το ταξίδι τους που υπαγορεύει τη στρατηγική. Και για να υπάρχει σύμπλευση με αυτό το νέο είδος «πάντα συνδεδεμένου» πελάτη, οι επιχειρήσεις πρέπει να αγκαλιάσουν την τεχνολογία για να προσφέρουν μια απαράμιλλη εμπειρία.Ευτυχώς, η προτεραιότητα του πελάτη βρίσκεται ήδη στο επίκεντρο της στρατηγικής πολλών οργανώσεων. Γεγονός το οποίο και μας παρέχει τα εχέγγυα, υλοποίησης πραγματικά καινοτόμων έργων, αυτοματοποίησης διαδικασιών, χαρακτηρίζοντας τον οργανισμό μας σε καίριο καταλύτη εφαρμογής αυτών των στρατηγικών. Για την ακρίβεια, η εμπιστοσύνη που απολαμβάνουμε από τους πελάτες μας, απορρέει από τον χαρακτηρισμό καινοτομίας και διαχρονικότητας αυτής, δεδομένης της ιστορίας μας στην ευαίσθητη αρένα της πληροφορίας.Σύμφωνα με έρευνα της IDC, τα δύο τρίτα των CEO των Global 2.000 εταιρειών θα αλλάξουν την εστίασή τους από παραδοσιακές στρατηγικές εκτός σύνδεσης σε πιο σύγχρονες ψηφιακές στρατηγικές για να βελτιώσουν την εμπειρία των πελατών, με το 34% των εταιρειών να πιστεύουν ότι θα υιοθετήσουν πλήρως τον ψηφιακό μετασχηματισμό εντός 12 μηνών ή λιγότερο.Στην Έκθεση State of Digital Business, η Progress αποκάλυψε ότι το 47% των εταιρειών δεν έχουν ξεκινήσει ακόμα τον ψηφιακό τους μετασχηματισμό, ενώ το 59% ανησυχεί ότι μπορεί να είναι ήδη πολύ αργά για αυτές. Η ίδια μελέτη διαπίστωσε ότι το 55% των επιχειρήσεων πιστεύουν ότι έχουν λιγότερο από ένα χρόνο πριν αρχίσουν να υποφέρουν οικονομικά και να χάσουν μερίδιο αγοράς. Οι σημερινές συνθήκες, όντως επιβεβαιώνουν ότι η γρήγορη ανταπόκριση είναι ιδιαίτερα σημαντικός παράγοντας επιτυχίας και ότι η γραμμή που διαχωρίζει την επιτυχία με την πτώση δεν είναι τελικά και τόσο μεγάλη όπως μπορεί να ήταν κάποτε.Στην πραγματικότητα, όταν ρωτήθηκαν για παράγοντες που επηρεάζουν την απόφαση μιας επιχείρησης να εφαρμόσει μια στρατηγική ψηφιακού μετασχηματισμού, σχεδόν οι μισοί από όλους τους οργανισμούς ανέφεραν την εμπειρία των πελατών και την ικανοποίηση των πελατών ως τις κύριες επιρροές τους. Αναπόφευκτα η ρήση ότι οι εταιρείες που κάνουν ψηφιακή μετατροπή δημιουργούν πελάτες με μεγάλη αφοσίωση, έχει αποκτήσει και απτή υπόσταση.Μια μελέτη στο MIT διαπίστωσε ότι οι εταιρείες που έχουν υιοθετήσει τον ψηφιακό μετασχηματισμό είναι 26% πιο επικερδείς από τους ανταγωνιστές τους! Αυτό οφείλεται στο βασικό στοιχείο του ψηφιακού πελάτη.Η ψηφιακή τεχνολογία έχει μεταμορφώσει τις καταναλωτικές συνήθειες. Οι κινητές συσκευές, οι εφαρμογές, η μηχανική εκμάθηση, ο αυτοματισμός και πολλά άλλα επιτρέπουν στους πελάτες να πάρουν αυτό που θέλουν σχεδόν ακριβώς τη στιγμή που το χρειάζονται. Επιπλέον, αυτές οι νέες ψηφιακές τεχνολογίες έχουν προκαλέσει μια αλλαγή στις προσδοκίες των πελατών, με αποτέλεσμα ένα νέο είδος σύγχρονου αγοραστή. Είναι συνεχώς συνδεδεμένη, εγγενής για εφαρμογές και γνωρίζει τι μπορεί να κάνει με την τεχνολογία. Λόγω των ευκαιριών που προκύπτουν από τη χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας, οι πελάτες αξιολογούν συχνά τους οργανισμούς με βάση την ψηφιακή τους εμπειρία.Ο ψηφιακός μετασχηματισμός προσφέρει στους οργανισμούς την ευκαιρία να κατανοήσουν τον σύγχρονο αγοραστή, να αλληλεπιδράσουν μαζί τους και να ανταποκριθούν στις προσδοκίες τους για μια πολυκαναλική εμπειρία πελατών. Ωστόσο, από τα 1,3 τρισεκατομμύρια δολάρια που επενδύθηκαν σε ψηφιακό μετασχηματισμό, περισσότερα από 900 δισεκατομμύρια δολάρια έχουν σπαταληθεί.Λοιπόν, γιατί ορισμένες προσπάθειες ψηφιακού μετασχηματισμού επιτυγχάνουν, ενώ άλλες αποτυγχάνουν;Ένα ευέλικτο περιβάλλον πληροφορικής και η σωστή τεχνολογία για την ενίσχυση των ψηφιακών στρατηγικών είναι θεμελιώδης στον σημερινό επιχειρηματικό κόσμο. Γνωρίζατε όμως ότι το 45% των στελεχών πιστεύουν ότι οι εταιρείες τους δεν διαθέτουν όλες τις απαραίτητες τεχνολογίες για τη διεξαγωγή μιας στρατηγικής ψηφιακού μετασχηματισμού;Ευτυχώς, οι οργανισμοί αναγνωρίζουν την ανάγκη εφαρμογής ευέλικτων συστημάτων και το 86% των επιχειρήσεων πιστεύουν ότι η τεχνολογία cloud είναι κρίσιμη για τον ψηφιακό μετασχηματισμό.Οι σημερινοί αγοραστές θέλουν οι οργανισμοί να τους αντιμετωπίζουν ως μοναδικό άτομο και να γνωρίζουν τις προσωπικές τους προτιμήσεις και το ιστορικό αγορών τους. Η τεχνολογία έχει δώσει τη δυνατότητα στους πελάτες να πάρουν ό,τι θέλουν, όποτε θέλουν και όπως το θέλουν.Περισσότεροι από τους μισούς καταναλωτές αναμένουν πλέον απάντηση στην εξυπηρέτηση πελατών εντός μίας ώρας. Αναμένουν επίσης τους ίδιους χρόνους απόκρισης τα σαββατοκύριακα με τις καθημερινές. Αυτή η ανάγκη για άμεση ικανοποίηση έχει αναγκάσει τους οργανισμούς να παραμείνουν προσβάσιμοι και κατ 'απαίτηση, 24 ώρες την ημέρα, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλα συμβαίνουν τώρα σε πραγματικό χρόνο, γι 'αυτό οι εταιρείες που μπορούν να προσφέρουν αμεσότητα, εξατομίκευση και προσβασιμότητα στους πελάτες τους θα κερδίσουν μακροπρόθεσμα. Οι σημερινοί καταναλωτές δεν είναι συνδεδεμένοι με ένα κανάλι. Περιηγούνται στο κατάστημα, ψωνίζουν στο διαδίκτυο, μοιράζονται σχόλια μέσω εφαρμογών για κινητά και κάνουν ερωτήσεις για την ομάδα υποστήριξής σας σε δίκτυα κοινωνικών μέσων.Κατά τη διάρκεια της τρέχουσας κρίσης, οι επιχειρήσεις λειτούργησαν γρηγορότερα και καλύτερα από ό, τι ονειρεύονταν πριν λίγους μήνες. Η διατήρηση αυτής της αίσθησης πιθανότητας θα είναι μια διαρκής πηγή ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. Οι επιτυχημένες εταιρείες επανασχεδιάζουν τις δραστηριότητές τους και τις αλυσίδες εφοδιασμού για να προστατευθούν από ένα ευρύτερο και πιο έντονο φάσμα πιθανών σοκ. Η INFORM δεν αποτελεί εξαίρεση. Ενεργούμε γρήγορα για την εξισορρόπηση της παγκόσμιας βάσης περιουσιακών στοιχείων και του συνδυασμού προμηθευτών. Το κάποτε κυρίαρχο μοντέλο παγκόσμιας προμήθειας σε αλυσίδες αξίας που βασίζεται σε προϊόντα έχει μειωθεί σταθερά καθώς οι νέες τεχνολογίες και τα πρότυπα καταναλωτικής ζήτησης ενθαρρύνουν την περιφερειοποίηση των αλυσίδων προσφοράς.Βγαίνοντας από την κρίση, τρεις παράγοντες θα έχουν μεγαλύτερη σημασία: η ικανότητα ενσωμάτωσης δεδομένων και αναλυτικών στοιχείων στη λήψη αποφάσεων. Η δημιουργία πλατφορμών μάθησης που υποστηρίζουν τόσο ατομικό όσο και θεσμικό πειραματισμό και μάθηση σε κλίμακα, και την καλλιέργεια μιας οργανωτικής κουλτούρας που προωθεί τη δημιουργία αξίας με άλλους συνεργάτες.Εκείνοι οι οργανισμοί που κάνουν τη μετάβαση από κλειστά συστήματα και σχέσεις συναλλαγών «ένα προς ένα» σε ψηφιακές πλατφόρμες και δίκτυα αμοιβαία επωφελών συνεργασιών έχουν αποδειχθεί πιο ανθεκτικοί κατά τη διάρκεια της κρίσης.Με την οργάνωση για την ενθάρρυνση της δημιουργίας πληροφοριών -για παράδειγμα, με τη σύνδεση προηγουμένως μη συνδεδεμένων αγαθών και υπηρεσιών- η τεχνολογία φέρνει επανάσταση στον τρόπο με τον οποίο οι οργανισμοί σχετίζονται με τους πελάτες τους. Η δημιουργία ψηφιακά ενεργοποιημένων οικοσυστημάτων είναι επομένως κρίσιμη επειδή αυτά καταλύουν την ανάπτυξη και επιτρέπουν την ταχεία προσαρμογή. Δεν είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς ποιος είναι σε καλύτερη θέση για να πετύχει στο πιο ευέλικτο επιχειρηματικό περιβάλλον μετά τον COVID-19, όπου η δημιουργία αξίας μοιράζεται και οι στρατηγικές συνεργασίες έχουν ακόμη μεγαλύτερη σημασία.Για την δική μας προσαρμογή επανεξετάζουμε γρήγορα τις λύσεις που προσφέρουμε έτσι ώστε να επιταχύνουμε την ανάπτυξη ψηφιακών λύσεων. Η έμφαση θα είναι διαφορετική για κάθε τομέα. Για πολλούς εμπορικούς οργανισμούς, αυτό περιλαμβάνει τη δημιουργία μιας απρόσκοπτης εμπειρίας ηλεκτρονικού εμπορίου, επιτρέποντας στους πελάτες να ολοκληρώσουν όλα όσα πρέπει να κάνουν στο διαδίκτυο, από την αρχική έρευνα και την αγορά έως τις υπηρεσίες και τις επιστροφές. Για τις εταιρείες αυτοκινήτων, αυτό θα μπορούσε να σημαίνει τη δημιουργία νέων μοντέλων ψηφιακής διανομής για τον χειρισμό ανταλλαγών, χρηματοδότησης, συντήρησης και παράδοσης αυτοκινήτων στο σπίτι. Για βιομηχανίες όπως οι αεροπορικές εταιρείες, η διασφάλιση της υγείας και της ασφάλειας θα είναι απαραίτητη, για παράδειγμα, ανακαλύπτοντας εκ νέου την εμπειρία των επιβατών με «ανέπαφες» εμπειρίες check-in, επιβίβασης και πτήσης.Ενσωματώνουμε λύσεις δυναμικής ανάλυσης δεδομένων, Internet of Things και A.I. για καλύτερη διαχείριση των λειτουργιών. Οι εταιρείες πρέπει να ενσωματώνουν νέα δεδομένα και να δημιουργούν νέα μοντέλα για να επιτρέψουν τη λήψη αποφάσεων σε πραγματικό χρόνο. Με τον ίδιο τρόπο που έπρεπε να ξαναχτιστούν πολλά μοντέλα κινδύνου μετά την οικονομική κρίση του 2008, η χρήση δεδομένων και αναλυτικών στοιχείων βαθμονομείται εκ νέου ώστε να αντικατοπτρίζει την πραγματικότητα μετά τον COVID-19. Αυτό περιλαμβάνει ταχεία επικύρωση μοντέλων, δημιουργία νέων συνόλων δεδομένων και βελτίωση τεχνικών μοντελοποίησης.Με αυτό το δικαίωμα, θα μπορούμε να πλοηγηθούμε επιτυχώς στην πρόβλεψη ζήτησης, στη διαχείριση περιουσιακών στοιχείων και στην αντιμετώπιση νέων αναγκών. Επιταχύνουμε τον τεχνολογικό εκσυγχρονισμό μας. Ο οργανισμός μας, βελτιώνει σημαντικά την παραγωγικότητά του για να μειώσει τη βάση κόστους του και να χρηματοδοτήσει την ταχεία, ευέλικτη ανάπτυξη ψηφιακών λύσεων. Πρώτον, αυτό απαιτεί γρήγορη μείωση του κόστους πληροφορικής και καθιστώντας τα μεταβλητά, όπου είναι δυνατόν, για να ταιριάζει με τη ζήτηση. Αυτό σημαίνει τον υπολογισμό του κόστους που είναι ευέλικτο στο εγγύς έως μεσοπρόθεσμο διάστημα, για παράδειγμα, αξιολογώντας μη ουσιώδεις δαπάνες που σχετίζονται με έργα ή συντήρηση και ανακατανομή πόρων. Δεύτερον, αυτό περιλαμβάνει τον καθορισμό μιας μελλοντικής πλατφόρμας προϊόντων, την καθιέρωση των δεξιοτήτων και των ρόλων που απαιτούνται για τη διατήρησή της, τη χαρτογράφηση αυτών των δεξιοτήτων στο νέο μοντέλο οργάνωσης και την ανάπτυξη ηγετών που μπορούν να εκπαιδεύσουν τους ανθρώπους να γεμίσουν τους νέους ή προσαρμοσμένους ρόλους. Η επιβίωση κάθε επιχείρησης θα εξαρτηθεί κυρίως από το πόσο ανταγωνιστική είναι και πόσο ανταγωνιστική μπορεί να γίνει. Και η συμβολή των νέων τεχνολογιών στην ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας, δεν μπορεί παρά να αποτελεί το κλειδί για την επιβίωση κάθε επιχείρησης στην ψηφιακή εποχή, αλλά και περαιτέρω για την οικονομική ανάπτυξη της χώρας.