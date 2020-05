Ναυτιλία: Μια «αόρατη» βιομηχανία στα μάτια των κυβερνήσεων

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Την βαρύνουσα, στη μετα-κορωνοϊό εποχή κατέθεσαν ως απόσταγμα της πολυετούς εμπειρίας τους υψηλόβαθμα στελέχη σημαντικών ελληνικών ναυτιλιακών εταιρειών και ναυτιλιακών ομίλων. Όλοι επεσήμαναν ότι δεν υπάρχει ακόμη καθαρή εικόνα για την επόμενη ημέρα αφού η. Απέκλεισαν την επιστροφή στην κανονικότητα όπως την εννοούσαμε πριν την πανδημία και ανέλυσαν τις επιπτώσεις που θα υπάρξουν και οι οποίες θα γίνουν μέρος της καθημερινότητας.Για το θέμα της αλλαγής πληρωμάτων παρέθεσαν τις ενέργειες που έκαναν οι εταιρείες τους στηρίζοντας αφενός όσους βρίσκονται πάνω στα πλοία για μεγαλύτερο διάστημα απότους αλλά και για εκείνους που είναι στη στεριά και περιμένουν μήνες για να μπαρκάρουν αντιμετωπίζοντας οικονομικά προβλήματα. Καυτηρίασαν το γεγονός ότι ενώ οι διεθνείς ναυτιλιακοί οργανισμοί καταβάλουν προσπάθειες για τη λύση του προβλήματος με την αλλαγή πληρωμάτων, τα κράτη δείχνουν να υποβαθμίζουν τη σοβαρότητα του θέματος.για να επισημάνει την έλλειψη παρεμβατικότητας της ναυτιλιακής βιομηχανίας στους πολιτικούς κύκλους και λόμπι.Το, υπό την αιγίδα του Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη. Συμμετείχαν οι, Σπύρος Βλασσόπουλος, Managing Director, Ionic Shipping (Mgt) Inc. – Κώστας Βλάχος, COO, Latsco Marine Management Inc. – Αντώνης Λάμπρος, Director, Centrofin S.A. – Βασίλης Σακέλλης, Managing Director, Alassia NewShips Management Inc. – Γιώργος Φράγκος, Διευθύνων Σύμβουλος, Sun Enterprises Ltd. Τη συζήτηση συντόνισε ο Δρ. Νικόλαος Π. Βεντίκος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών,