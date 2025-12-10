H «Μαύρη Γαλότσα» είναι μία κωμωδία για όλη την οικογένεια

Η τρυφερότητα, η καθημερινή τριβή και οι προβληματισμοί που χαρακτηρίζουν τις αληθινές σχέσεις μέσα σε μία οικογένεια δίνουν το παρόν τους και ξεδιπλώνονται, στην κωμωδία «Μαύρη Γαλότσα» της Βάσιας Αργέντη με τους: Ελένη Καστάνη, Μέμο Μπεγνή και Αντιγόνη Νάκα. Η παράσταση θα ταξιδέψει σε όλη την Ελλάδα με πρεμιέρα από την Θεσσαλονίκη στις 19 Ιανουαρίου 2026.

Ένα ζευγάρι καθημερινό. Ένα ζευγάρι που ακροβατεί μεταξύ απόλυτης αγάπης και έρωτα από τη μία και αντικειμενικών προβλημάτων από την άλλη. Επτά χρόνια αναμονής για την πολυπόθητη πρόταση γάμου. Επτά χρόνια «θα» και «θα»…Πώς είναι όταν εστιάζει κανείς μόνο στα δικά του προβλήματα; Σε ένα σπίτι δεν βρίσκονται δύο κόσμοι μονάχα. Κάθε άνθρωπος «σέρνει» και την οικογένεια του μέσα στη σχέση του, είτε κυριολεκτικά, είτε μεταφορικά. Ζήλιες, ασυνεννοησίες και ό,τι άλλο έχει «κληρονομήσει» ο Λευτέρης από την οικογένεια του το φέρνει στη σχέση του με την Αλκυόνη. Με κορυφαία κυριολεκτική προσθήκη στη σχέση τους , που παίρνει σάρκα και οστά…. Τη μαμά του! Μία πεθερά που φαινομενικά έρχεται απρόσκλητη για δικούς της λόγους στο σπίτι του γιου της…αλλά είναι αυτή η αλήθεια;;;;;!!!!





Πρωταγωνιστούν:Ελένη ΚαστάνηΜέμος ΜπεγνήςΑντιγόνη ΝάκαΚείμενο/Σκηνοθεσία: Βάσια Αργέντη