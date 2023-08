Ο Μικρός Νότος σε φθινοπωρινή περιοδεία με τον «Ραφτάκο των λέξεων» και τις «Αισωπομαχίες»

Αισωπομαχίες

Η παράσταση κυκλοφορεί και σε cd! Αναζητήστε το στο www.mikrosnotos.gr Χορηγός: EVLOGIA- Στο εκδοτήριο εισιτηρίων της Ticketservices, στην οδό Πανεπιστημίου 39, Αθήνα.- Μέσω τηλεφώνου με χρέωση πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας: T. 2107234567- Μέσω διαδικτύου με χρέωση πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας στη διεύθυνση www.ticketservices.gr , Modus Vivendi by Krateros Katsoulis,στις 11πμ, Αισθητικό Δάσος Υμηττού,στις 6μμ, Κινηματογράφος Αλεξάνδρα,στις 6.30μμ, Αισθητικό Δάσος Υμηττού,στις 6μμ, Modus Vivendi by Krateros Katsoulis,στις 11.30πμ, Modus Vivendi by Krateros Katsoulis,στις 11.30πμ, Modus Vivendi by Krateros Katsoulis,στις 11.30πμ5 γνωστοί και πολυαγαπημένοι μύθοι του Αισώπου ζωντανεύουν μπροστά στα μάτια μικρών και μεγάλων, με αγνά χειροποίητα υλικά, διαδραστικά παιχνίδια, ζωντανή μουσική και τραγούδια, με χιούμορ και απρόβλεπτες μεταμορφώσεις!Μάχες, έριδες, συγκρούσεις, ανταγωνισμοί και αψιμαχίες συνθέτουν ένα σκηνικό εκρηκτικό σε μία παράσταση όπου τα παιδιά αναλαμβάνουν σημαντικό και ενεργό ρόλο στην εξέλιξη των ιστοριών. Τύμπανα, κιθάρα, άρπα, βροντή, καζού, magic drum, καλίμπα, ξύστρα, μουσική γαβάθα, καστανιέτες, κρόταλα, ζήλιες, καχόν, δίνουν ζωντάνια και ρυθμό, σε μία παράσταση όπου οι ιστορίες και η ζωντανή μουσική έχουν τον πρώτο λόγο.Τα παιδιά συστήνονται με τους ηθοποιούς αλλά και με τα μουσικά όργανα, ζουν τα παθήματα και τα μαθήματα από τον κόσμο των ζώων και της φύσης, βιώνουν τις μεταμορφώσεις των ηρώων.Mε κέντρο της παράστασης την ανάγκη των ανθρώπων για συνύπαρξη, μία παρέα -οι ηθοποιοί και τα παιδιά μαζί- μιλάμε μέσα από ιστορίες και μύθους με ζώα, για αξίες ανεκτίμητες, όπως η ειρήνη, η δικαιοσύνη, η φιλία, η εργατικότητα, η δύναμη της σκέψης, η αλληλεγγύη, η αγάπη, η γενναιότητα, η συμφιλίωση…συνθέτουν τη διαδραστική, μουσική παράσταση! που παρουσιάζει, σε, που "μιλάει" με αλληγορίες για τη ζωή - μέσα από παθήματα ζώων- και μας διδάσκει τη σπουδαιότητα των πιο υψηλών αξιών & ιδανικών!Ιδέα-Καλλιτεχνική επιμέλεια:Κείμενα*-Σκηνοθεσία*Πρωτότυπη ΜουσικήΣύνθεση Ρυθμικών τοπίων Έλσα Λουμπαρδιά Στίχοι τραγουδιών**Κείμενα/Σκηνοθεσία/Πρωτότυπη μουσική/Στίχοι για τον «Τζίτζικα και Μέρμηγκα» και «Δύο Τράγους» και Στίχοι για τον «Λαγό και τη Χελώνα»:Σκηνικό-Κοστούμια:Επιμέλεια κίνησης:Eπιστημονικός σχεδιασμός διαδραστικού μέρους:Ηθοποιοί:Ζωντανή μουσική:Φωτογραφίες:Γραφιστικός σχεδιασμός υλικού:Υπεύθυνη Τύπου: ΕΟργάνωση σχολικών παραστάσεωνΔιεύθυνση Παραγωγής:Παραγωγή:Προπώληση: https://www.ticketservices.gr/event/aisopomaxies-2023/ Πληροφορίες: 210 7234567 | Προπώληση: 10 ευρώ / Εισιτήριο στο ταμείο: 12 ευρώΔιάρκεια παράστασης: 60 λεπτά | Για παιδιά από 4+Χορηγός: EVLOGIA- Στο εκδοτήριο εισιτηρίων της Ticketservices, στην οδό Πανεπιστημίου 39, Αθήνα.- Μέσω τηλεφώνου με χρέωση πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας:T. 2107234567- Μέσω διαδικτύου με χρέωση πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας στη διεύθυνση www.ticketservices.gr , Κινηματογράφος Φλερύ,στις 6.30μμ, Modus Vivendi by Krateros Katsoulis,στις 11πμ, Αισθητικό Δάσος Υμηττού,στις 6μμ, Αισθητικό Δάσος Υμηττού,στις 6μμ, Modus Vivendi by Krateros Katsoulis,στις 11πμ, Αισθητικό Δάσος Υμηττού,στις 6μμ, Modus Vivendi by Krateros Katsoulis,στις 11.30πμ, Modus Vivendi by Krateros Katsoulis,στις 11.30πμ