Αλέξης Ζορμπάς του Νίκου Καζαντζάκη στο Κέντρο Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος»

Το Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού και οι Θεατρικές Παραγωγές «Τεχνηχώρος» παρουσιάζουν το εμβληματικό έργο του Νίκου Καζαντζάκη «Βίος και Πολιτεία του Αλέξη Ζορμπά» σε θεατρική διασκευή του Γιάννη Κακλέα / Γεράσιμου Ευαγγελάτου και σκηνοθεσία Γιάννη Κακλέα.Τον μυθικό Ζορμπά θα ενσαρκώσει ο Γιάννης Στάνκογλου και στο πλευρό του θα είναι η Όλια Λαζαρίδου στον ρόλο της Μαντάμ Ορτάνς. Την παράσταση θα πλαισιώσει ένα πολυπληθές καστ ταλαντούχων ηθοποιών που θα ανακοινωθούν σύντομα.Τον προσεχή Οκτώβριο λοιπόν, στη θεατρική σκηνή του Κέντρου Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος», ο Αλέξης Ζορμπάς, ένας ήρωας-σύμβολο, μας προτρέπει να ζήσουμε πέρα από τις συμβάσεις της σκληρής καθημερινότητας μια ζωή γεμάτη πάθος, μουσική, ηδονή, χορό, έρωτα και φως.Πειραιώς 254, ΤαύροςΤ. 212 254 0300