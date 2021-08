ΗΠΑ: Πέθανε η Τεξανή τραγουδίστρια και συνθέτης Νάνσι Γκρίφιθ

We are deeply saddened to hear that Nanci Griffith has passed. Our condolences to her family, friends and many fans.

May she Rest in Peace ♥️ pic.twitter.com/MwuQ2h53Ig — Rounder Records (@RounderRecords) August 13, 2021





Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Η βραβευμένη με Γκράμιτραγουδίστρια και συνθέτης της φολκπέθανε σε ηλικία 68 ετών, ανακοίνωσε σήμερα η δισκογραφική εταιρία Rounder Records μέσω Twitter, χωρίς να διευκρινίσει τα αίτια τουτης.από το Τέξας ήταν γνωστή από τα τραγούδια της όπως το "Love at the Five and Dime", που υμνεί τον Νότο.Η Γρίφιθ κέρδισε τογια το καλύτερο σύγχρονο φολκ άλμπουμ Other Voices, Other Rooms . To 1995 της απονεμήθηκε το βραβείο Kate Wolf Memorial από την Παγκόσμια Ένωση Φολκ Μουσικής. Το 2008, η Αμερικανική Μουσική Ένωση της απένειμε το βραβείο Americana Trailblazer.Η Γκρίφιθ πέθανε στο Νάσβιλ στις 6 Αυγούστου 2021, ωστόσο η είδηση ​​του θανάτου της ανακοινώθηκε μία εβδομάδα αργότερα, κατόπιν αιτήματός της.