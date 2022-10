Το Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηματογράφου του Los Angeles θεσμοτεθεί την Παγκόσμια Πρωτοβουλία Ελληνικού Κινηματογράφου!

Κλείσιμο

• Το ήδη εδραιωμένο «International Project Discovery Forum» του LAGFF, ένα διεθνές εργαστήριο δημιουργίας σεναρίου, θα προσφέρει workshops στην Ελλάδα υπό την επίβλεψη Αμερικανών επαγγελματιών.• Πολλαπλή σειρά online και διά ζώσης προβολών και εκδηλώσεων σε διαφορετικούς τομείς, όπως η παράδοση, η διαφορετικότητα, η ενδυνάμωση των γυναικών και το κίνημα LGBTQAI+.Ο Αλέξης Γεωργούλης – συνιδρυτής του «Cultural Creators Friendship Group» στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο – δήλωσε: «Είμαι πραγματικά ενθουσιασμένος με την αποστολή του GGFI. Υποστηρίζω θερμά αυτή τη σημαντική πρωτοβουλία για την ελληνική κινηματογραφική βιομηχανία. Δεν υπάρχει παρόμοια δράση σαν αυτή. Είναι ακριβώς αυτό που χρειάζεται η Ελλάδα!».Η Νία Βαρντάλος, μέλος του GGFI ένθερμη υποστηρίκτρια εδώ και χρόνια του LAGFF, μοιράστηκε τον ενθουσιασμό της: «Έχοντας μόλις ολοκληρώσει μια απίστευτα υπέροχη εμπειρία σκηνοθετώντας το My Big Fat Greek Wedding 3 που γυρίστηκε εξ ολοκλήρου στην Ελλάδα, μπορώ να πω μετά βεβαιότητας… στην επόμενη ταινία σας… go Greek!»«Ως Έλληνας πολίτης έχω ονειρευτεί να γυρίσω σειρά σε μια από τις πιο όμορφες χώρες του κόσμου. Πλούσια σε τοπία και λουσμένη στο πιο εκπληκτικό φως, τα νησιά και η ηπειρωτική Ελλάδα προσφέρουν ατελείωτα σκηνικά για να εμπλουτίσουν την αφήγηση μας», δήλωσε ο Greg Yaitanes τηλεοπτικός σκηνοθέτης και παραγωγός (House of the Dragon), μέλος επίσης του GGFI.