Κυκλοφόρησε το πρώτο βιβλίο της δημοσιογράφου Βάλιας Πετούρη

Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η παρουσίαση του πρώτου βιβλίου της δημοσιογράφου Βάλιας Πετούρη, με τίτλο «Από μένα αντίο», που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις «Μίνωας». Την εκδήλωση, που πραγματοποιήθηκε στις 22 Οκτωβρίου στην αίθουσα «Καρατζάς» της ΕΣΗΕΑ, άνοιξε με χαιρετισμό ο Γιάννης Κωνστανταρόπουλος, εκδότης των εκδόσεων Μίνωας, ο οποίος αναφέρθηκε στη σημασία της δημιουργίας βιβλίων υψηλής αισθητικής ποιότητας και στην υποστήριξη νέων συγγραφικών φωνών που θα θεωρηθούν κλασικοί από τις επόμενες γενιές.Στη συνέχεια, στην κατάμεστη αίθουσα μίλησαν ο Γιάννης Πανούσης, ομοτιμος καθηγητής Εγκληματολογίας, και η Μάιρα Παπαθανασοπούλου, συγγραφέας, οι οποίοι ανέδειξαν τη θεματική του βιβλίου και τη λογοτεχνική γραφή της συγγραφέως. Αποσπάσματα του βιβλίου διάβασε η ηθοποιός Κάτια Δανδουλάκη, προσδίδοντας με τη μοναδική της ερμηνεία συγκινησιακό βάθος στα κείμενα, ενώ τη συζήτηση συντόνισε ο δημοσιογράφος Ιορδάνης Χασαπόπουλος.Η Βάλια Πετούρη ευχαρίστησε τους συντελεστές της παρουσίασης, τις εκδόσεις Μίνωας καθώς και το κοινό που τίμησε με την παρουσία του την εκδήλωση. Όπως είπε η συγγραφέας, σκοπός της ήταν να μετατρέψει μια ερωτική ιστορία, με φόντο όχι μόνο το φλεγόμενο Παρίσι του '68, αλλά συνολικά τα μεγάλα γεγονότα του 20ου αιώνα στην Ευρώπη, σε ένα ντοκουμέντο γεμάτο ένταση, ηθογραφία και ψυχογραφία. Η παρουσίαση ολοκληρώθηκε σε θερμό κλίμα, με πλήθος παρευρισκομένων από τον χώρο της δημοσιογραφίας, της πολιτικής, των γραμμάτων και των τεχνών.Η Βάλια Πετούρη είναι δημοσιογρά­φος και παρουσιάστρια πολιτικών εκπομπών. Έχει ασχοληθεί πολλά χρόνια με το πολιτικό ρεπορτάζ και το πολιτικό σχόλιο. Χαρακτηριστι­κό πρόσωπο της δημόσιας τηλεόρασης (ΕΡΤ), ξεκίνησε την καριέρα της από τον τηλεοπτικό σταθμό Star, τον ραδιοφωνικό σταθμό Αθή­να 9.84 και την εφημερίδα «Αυγή». Το βιβλίο «Από μένα αντίο» αποτε­λεί το πρώτο της μυθιστόρημα, ενώ έχουν δημοσιευτεί, κατά καιρούς, πολλά άρθρα και διηγήματά της.Για το βιβλίο έγραψαν:«Εκεί που λες: “Όλα θα ξεχαστούν, ας νοσταλγήσουμε τουλάχιστον έναν κόσμο χωρίς εμάς”, η Βάλια με ένα “Αντίο”–κατ’ ευφημισμόν– έρχεται να μας στροβιλίσει συναισθηματικά και πο­λιτικά στην αβάσταχτη νεότητά μας».«Καταιγιστικό, συναισθηματικό, ιστορικό, ανατρεπτικό και βαθιά ανθρωπο­κεντρικό. Το διάβασα απνευστί!»«Με background τις πολιτικές ανατα­ράξεις, τις νίκες και τις ματαιώσεις μιας ολόκληρης εποχής, ο Άλκης και η Μα­ρίνα χαράζουν τη δική τους διαδρομή.Μέσα από την αφήγηση της συγγρα­φέως και μαζί με τους ήρωες του βιβλίου ξεκλειδώνεις δικά σου κομμάτια συλλο­γικών αναμνήσεων. Ένα βιβλίο που δεν το αφήνεις μέχρι την τελευταία σελίδα».καθηγητής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, πρ. υπουργός«Οι τελευταίες δεκαετίες του 20ού αιώνα αποτελούν το σκηνικό του μυ­θιστορήματος της Βάλιας Πετούρη. Μέσα από τη σχέση των δύο κεντρικών ηρώων αναδεικνύονται ενδιαφέρουσες πτυχές της σύγχρονης ελληνικής και ευρωπαϊκής ιστορίας, ενώ παράλληλα ο αναγνώστης συναντά αναφορές στην αρχαία ελληνική τραγωδία».