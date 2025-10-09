«Μικρές Επικράτειες»: Η νέα συλλογή διηγημάτων του Φαγιούμ αποτυπώνει τη γοητεία των ανθρώπων της διπλανής πόρτας
ΒΙΒΛΙΟ
Βιβλίο

«Μικρές Επικράτειες»: Η νέα συλλογή διηγημάτων του Φαγιούμ αποτυπώνει τη γοητεία των ανθρώπων της διπλανής πόρτας

Μια λογοτεχνική περιπλάνηση στην Αθήνα των μικρών θαυμάτων και των μεγάλων σιωπών — εκεί όπου οι ήρωες μαθαίνουν να επιβιώνουν, να ελπίζουν και, ίσως, να συγχωρούν

«Μικρές Επικράτειες»: Η νέα συλλογή διηγημάτων του Φαγιούμ αποτυπώνει τη γοητεία των ανθρώπων της διπλανής πόρτας
Υπάρχουν στιγμές που ένα βιβλίο μοιάζει να σε κοιτάζει πίσω — σαν να αναγνωρίζει κάτι από εσένα στις σελίδες του. Τέτοιο είναι το νέο έργο του Φαγιούμ (κατά κόσμον Κωνσταντίνου Βατούγιου), με τίτλο «Μικρές Επικράτειες», που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Άνω Τελεία. Μια συλλογή εννέα διηγημάτων που μιλούν για εκείνους τους “ανθρώπους της πόλης” που συνεχίζουν να παλεύουν — όχι απαραίτητα για να νικήσουν, αλλά για να σταθούν όρθιοι μέσα στο καθημερινό τους σύμπαν.

Από την Κοκκινιά και τον Κορυδαλλό, μέχρι στου Γκύζη και τις πιο αφανείς γειτονιές της πόλης, ο Φαγιούμ στήνει έναν λογοτεχνικό χάρτη όπου το αστικό τοπίο δεν είναι φόντο, αλλά πρωταγωνιστής. Οι δρόμοι, τα διαμερίσματα, οι ταράτσες και τα καφενεία μεταμορφώνονται σε μικρές επικράτειες ζωής, όπου οι ήρωες προσπαθούν να βρουν χώρο να υπάρξουν — έστω και λίγο.

Ένας ναυτικός που μετρά τα σκαλοπάτια της επιστροφής του.
Ένας αθλητικός παράγοντας που παρατηρεί τον κόσμο από το μπαλκόνι του.
Μια φάλαινα που εγκλωβίζεται μεταφορικά σε μια κρεβατοκάμαρα.
Μια “ορμόνη σταφυλιού” που αναζητά εξοχική ανάσα.

Κάθε ιστορία μια στιγμή αναπνοής ανάμεσα σε ματαιώσεις, υπεκφυγές και μικρές προσωπικές επαναστάσεις. Οι «Μικρές Επικράτειες» δεν είναι μια απλή συλλογή διηγημάτων. Είναι ένα μωσαϊκό ανθρώπινων ψυχών, όπου το καθημερινό γίνεται ποιητικό, το ασήμαντο αποκτά βαρύτητα και το τυχαίο μετατρέπεται σε καθρέφτη της ζωής μας. Οι ήρωες του Κωνσταντίνου Βατούγιου είναι οι άνθρωποι της δίπλα πόρτας — εκείνοι που ποτέ δεν έγιναν πρωτοσέλιδα, αλλά έμαθαν να βασιλεύουν, έστω και αθόρυβα, στο μικρό τους βασίλειο.

«Μικρές Επικράτειες»: Η νέα συλλογή διηγημάτων του Φαγιούμ αποτυπώνει τη γοητεία των ανθρώπων της διπλανής πόρτας
Κλείσιμο


Η παρουσίαση του βιβλίου θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 10 Οκτωβρίου στις 7:00 μ.μ., στον Τεχνοχώρο Φάμπρικα (Μεγ. Αλεξάνδρου 125, Κεραμεικός — πίσω από την Ταινιοθήκη της Ελλάδος).

Για το βιβλίο και τον συγγραφέα θα μιλήσουν:

-Η Λίνα Γιάνναρου, δημοσιογράφος
-Η Ρωξάνα Θεοδώρου, αρχειονόμος-βιβλιοθηκονόμος
-Η Αμαλία Κοντογιάννη, δραματολόγος

Μια βραδιά αφιερωμένη στις αθέατες πλευρές της πόλης και στις μικρές ιστορίες που τελικά μας καθορίζουν.

Ειδήσεις σήμερα:

«Ήταν μέσα στα αίματα, είχε εκατοντάδες πιρουνιές» - Συγκλονίζουν οι μαρτύριες για την έγκυο που κακοποιήθηκε από τον σύζυγό της

Νέες ταυτότητες: Από πότε οι πολίτες δεν θα μπορούν να ταξιδεύουν στην ΕΕ αν δεν τις έχουν εκδώσει - Η προθεσμία για τον Προσωπικό Αριθμό

Συγκλονίζει η Τζένιφερ Άνιστον: Προσπαθούσα επί 20 χρόνια να κάνω παιδί, δεν ξέρουν τι περνούσα

Thema Insights

Το μαζί που γεννιέται γύρω από ένα πιάτο ζυμαρικών

Το φαγητό είναι πολλά περισσότερα από βασική βιολογική ανάγκη. Είναι μια πράξη αγάπης, φροντίδας, συντροφικότητας και ένα πιάτο σπαγγέτι Barilla μπορεί να ενισχύσει την επαφή, να προκαλέσει σύνδεση και να δηλώσει ανυπόκριτα «είμαι εδώ για σένα»! Αυτή είναι η ιστορία πίσω από τη νέα καμπάνια της Barilla.

Start Υour Business: Ώθηση στις νέες ΜμΕ με 6 μήνες δωρεάν Internet και ψηφιακά εργαλεία από την COSMOTE TELEKOM

Μια ολοκληρωμένη πρωτοβουλία που παρέχει στις νεοσύστατες μικρομεσαίες επιχειρήσεις τεχνολογική υποστήριξη, εργαλεία παραγωγικότητας και ψηφιακές δυνατότητες για να αναπτυχθούν γρήγορα και με ασφάλεια στην αγορά.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης