«Μικρές Επικράτειες»: Η νέα συλλογή διηγημάτων του Φαγιούμ αποτυπώνει τη γοητεία των ανθρώπων της διπλανής πόρτας

Υπάρχουν στιγμές που— σαν να αναγνωρίζει κάτι από εσένα στις σελίδες του. Τέτοιο είναι το νέο έργο του(κατά κόσμον Κωνσταντίνου Βατούγιου), με τίτλο «», που κυκλοφορεί από τις. Μια συλλογή εννέα διηγημάτων που μιλούν για εκείνους τους “ανθρώπους της πόλης” που συνεχίζουν να παλεύουν — όχι απαραίτητα για να νικήσουν, αλλά για να σταθούν όρθιοι μέσα στο καθημερινό τους σύμπαν.Από την Κοκκινιά και τον Κορυδαλλό, μέχρι στου Γκύζη και τις πιο αφανείς γειτονιές της πόλης, ο Φαγιούμ στήνει έναν λογοτεχνικό χάρτη όπου το αστικό τοπίο δεν είναι φόντο, αλλά πρωταγωνιστής. Οι δρόμοι, τα διαμερίσματα, οι ταράτσες και τα καφενεία μεταμορφώνονται σε μικρές επικράτειες ζωής, όπου οι ήρωες προσπαθούν να βρουν χώρο να υπάρξουν — έστω και λίγο.Ένας ναυτικός που μετρά τα σκαλοπάτια της επιστροφής του.Ένας αθλητικός παράγοντας που παρατηρεί τον κόσμο από το μπαλκόνι του.Μια φάλαινα που εγκλωβίζεται μεταφορικά σε μια κρεβατοκάμαρα.Μια “ορμόνη σταφυλιού” που αναζητά εξοχική ανάσα.Κάθε ιστορία μια στιγμή αναπνοής ανάμεσα σε ματαιώσεις, υπεκφυγές και μικρές προσωπικές επαναστάσεις. Οι «Μικρές Επικράτειες» δεν είναι μια απλή συλλογή διηγημάτων. Είναι ένα μωσαϊκό ανθρώπινων ψυχών, όπου το καθημερινό γίνεται ποιητικό, το ασήμαντο αποκτά βαρύτητα και το τυχαίο μετατρέπεται σε καθρέφτη της ζωής μας. Οι ήρωες του Κωνσταντίνου Βατούγιου είναι οι άνθρωποι της δίπλα πόρτας — εκείνοι που ποτέ δεν έγιναν πρωτοσέλιδα, αλλά έμαθαν να βασιλεύουν, έστω και αθόρυβα, στο μικρό τους βασίλειο.Η παρουσίαση του βιβλίου θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 10 Οκτωβρίου στις 7:00 μ.μ., στον Τεχνοχώρο Φάμπρικα (Μεγ. Αλεξάνδρου 125, Κεραμεικός — πίσω από την Ταινιοθήκη της Ελλάδος).Για το βιβλίο και τον συγγραφέα θα μιλήσουν:-Η Λίνα Γιάνναρου, δημοσιογράφος