House of the Dragon: Τι να κάνεις περιμένοντας τη δεύτερη σεζόν

Ο βασιλιάς είναι νεκρός και το φινάλε της εκρηκτικής πρώτης σεζόν του «House of the Dragon» ξεχειλίζει από φόβο και αβεβαιότητα, θλίψη, ανησυχία αλλά και την αποφασιστικότητα της Άλισεντ να προστατεύσει την οικογένειά της. Παρασκηνιακά σχέδια και συνωμοσίες για τη φυλή Ταργκάρυεν στο Γουέστερος μας κάνουν να ανυπομονούμε για το νέο επεισόδιο.Κι ενώ ακόμα δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση για την έναρξη της πολυαναμενόμενης δεύτερης σεζόν, υπάρχει τρόπος να μάθεις όλα όσα θα συμβούν στην συνέχεια, χωρίς αναμονή! Το prequel του Game of Thrones είναι βασισμένο στο βιβλίο «» του George R.R. Martin. Στο βιβλίο θα διαβάσεις την ιστορία της οικογένειας Ταργκάρυεν, ξεκινώντας από την περίοδο του Αίγκον τον Κατακτητή, δημιουργού του Σιδερένιου Θρόνου. Εστίασε στα κεφάλαια με τους «Κληρονόμους του Δράκου» για να μάθεις όσα συμβαίνουν μετά την βασιλεία του Τζαιχαίρυς I Ταργκάρυεν, όταν οι γενιές των Ταργκάρυεν αγωνίζονται για την κατοχή της εξουσίας μέχρι τον εμφύλιο πόλεμο που λίγο θα λείψει να αφανίσει την δυναστεία τους.Πώς ήταν το Γουέστερος όταν οι δράκοι κυριαρχούσαν στους ουρανούς; Ποια ήταν τα χειρότερα εγκλήματα του Μαίγκορ του Αμείλικτου; Τι συνέβη πραγματικά κατά τη διάρκεια του Χορού των Δράκων; Αυτά είναι μόνο μερικά από τα συναρπαστικά ερωτήματα που απαντώνται στην παρούσα έκδοση, το πρώτο από τους δύο τόμους της καθοριστικής ιστορίας του Οίκου των Ταργκάρυεν. Game of Thrones: Σύγκρουση Βασιλέων



Το δεύτερο βιβλίο της επικής σειράς επικεντρώνεται στον εμφύλιο πόλεμο μεταξύ των Επτά Βασιλείων του Γουέστερος και στην ταυτόχρονη αποστολή της Νταινέρυς να κατακτήσει τα βασίλεια για τον εαυτό της.Ενώ η δεύτερη τηλεοπτική σεζόν του Game of Thrones βασίστηκε στο βιβλίο, παρέκκλινε με ορισμένους βασικούς τρόπους. Διάβασέ το για να ανακαλύψεις τις διαφορές και να συγκρίνεις τις εκδοχές των γεγονότων.