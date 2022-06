Τριήμερο Αγίου Πνεύματος: 10+1 βιβλία που θα σου φέρουν την επιφοίτηση για διάβασμα

Κλείσιμο

Σε περίπτωση που σε πιάσαμε να κοιτάζεις τη βιβλιοθήκη σου με απογοήτευση, κάτι μας λέει ότι έχουμε βρει τη λύση που ψάχνεις. Στην ατέλειωτη λίστα τουσεκάθε κατηγορίας, σε περιμένουν επιλογές κομμένες και ραμμένες για το γούστο σου – που θα προλάβουν να έρθουν στην πόρτα σου εγκαίρως, σε όποιο μέρος της Ελλάδας κα αν βρίσκεσαι, χάρη στην αποκλειστική συνεργασία της πλατφόρμας με την Courier Center.Θέλεις λίγη βοήθεια ακόμη; Ορίστε κάποιες από τις δικές μας αγαπημένες επιλογές.Είτε έχεις παρακολουθήσει την συγκλονιστική (και βραβευμένη με Όσκαρ) ομώνυμη ταινία, είτε όχι, είναι κάτι παραπάνω από βέβαιο ότι αξίζει να βάλεις το αριστούργημα του Savage στη λίστα των καλοκαιρινών σου αναγνωσμάτων. Αλλά οφείλουμε να σε προειδοποιήσουμε: δεν θα καταφέρεις να το αφήσεις από τα χέρια σου μέχρι την τελευταία σελίδα.Στο οπισθόφυλλο διαβάζουμε:Η εξουσία του σκύλου σηματοδοτεί την επιστροφή μιας από τις πιο δυνατές και ξεχωριστές φωνές της λογοτεχνίας. Κεντρικοί ήρωες δυο αδέλφια – και μια γυναίκα και ένα αγόρι, μάνα και γιος, που η άφιξή τους στο ράντσο των δυο αδελφών κλονίζει μια ήδη εύθραυστη γαλήνη. Από την πρώτη εντυπωσιακή παράγραφο έως την τελευταία λέξη, η φωνή του Τόμας Σάβατζ -και το έντονο πάθος και η σκληρότητα των χαρακτήρων του- αιχμαλωτίζει τον αναγνώστη του.«Συναρπαστικό και γεμάτο ένταση… λογοτεχνία στις καλύτερες στιγμές της». (Άννι Πρου) «Ο Τόμας Σάβατζ είναι πραγματικά σημαντικός συγγραφέας… ένας αριστοτεχνικός μυθιστοριογράφος». (Τζόναθαν Γιάρντλεϊ, Ουάσινγκτον Ποστ Μποοκ Γουόρλντ) «»Η Εξουσία του Σκύλου» προσφέρει τόσο μεγάλη ευχαρίστηση στον αναγνώστη, ώστε θα του συγχωρεθεί αν δεν αντιληφθεί με την πρώτη ματιά πως το συγκεκριμένο μυθιστόρημα εμπεριέχει τα πιο σημαντικά θέματα – ανάμεσά τους, τη δυναμική της οικογένειας, τη διαφορετικότητα της αγάπης και το ήθος της αμερικάνικης Δύσης. Για να το θέσουμε πιο απλά, Η «Εξουσία του Σκύλου» είναι αριστούργημα». (Λάρι Γουάτσον, συγγραφέας των «Μοντάνα 1948» και «Δικαιοσύνη»).Ο συγγραφέας του «Σασμού», επέστρεψε φέτος με ένα ακόμη μυθιστόρημα γεμάτο σασπένς, τοποθετημένο και πάλι (φυσικά) στην αγαπημένη του Κρήτη. Αυτή τη φορά, η πλοκή μας ταξιδεύει από το παρόν σε ένα παρελθόν όχι και τόσο μακρινό, σε μια ιστορία σκληρή όσο και μαγική, τυλιγμένη στο μυστήριο, τον έρωτα και τον πόνο.Στο οπισθόφυλλο διαβάζουμε:Χανιά, σήμερα:Στην Ιερά Μονή της Παναγιάς Ακρωτηριανής ο συντηρητής έργων τέ¬χνης Σταύρος Βεγράκης ανακαλύπτει μια αριστουργηματική και συνά¬μα «βλάσφημη» εικόνα, που κανείς δεν θα περίμενε να βρίσκεται σ’ ένα μοναστήρι. Ποιος είναι, άραγε, ο άγνωστος δημιουργός της, του οποίου την τέχνη χαρακτηρίζει ένας γνήσιος και απαράμιλλος ρεαλισμός, και κυρίως πώς έφτασε να ακολουθήσει μια τόσο τολμηρή τεχνική στις αγιογραφίες του; Σε ένα ταξίδι του στη Σμύρνη ο Βεγράκης θα βρει την άκρη της ιστορίας σε ένα εντελώς απρόσμενο μέρος. Επιστρέφοντας στα Χανιά, θα του αποκαλυφθεί μια τραγική ιστορία, βαθιά θαμμένη στη μνήμη της πόλης.Χανιά, 1900-1922:Μια μάνα ψαλιδίζει με άκαρδο πείσμα τις φτερούγες που πάνε να φυ¬τρώσουν στις πλάτες του παιδιού της. Ξεφεύγοντας για λίγο από το υγρό υπόγειο, τη φυλακή του, ο Ιωάννης, ένας «ατελής» άνθρωπος, πασχίζει να φτάσει στην τελειότητα. Ο νεαρός ζωγράφος τολμά το αδιανόητο, αδιαφορώντας για το τίμημα. Βλασφημία ή ωδή στον έρω¬τα είναι η δημιουργία του; Ποιος, όμως, μπορεί να κρίνει την τέχνη που πηγάζει από την αλήθεια της ψυχής; Στη δίνη της ανασφάλειας και των τραγικών ιστορικών γεγονότων, δύο νέα παιδιά δεν διστάζουν να ερωτευτούν μέχρις εσχάτων. Έναν αιώνα μετά, η αγάπη, η ανθρώπινη αναλγησία και το φοβερό τέλος είναι αδύνατο να ξεχαστούν…Ο συγγραφέας των bestseller που κατάφεραν κυριολεκτικά να αλλάξουν χιλιάδες ζωές («Το Δώρο» και «Το Δώρο 2») επέστρεψε με ένα νέο βιβλίο, με τον εύγλωττο τίτλο «ΝΑΙ». Μέσα από 20 διαλόγους, ο Ξενάκης μας μιλά για έννοιες που δεν μας έμαθαν όταν ήμασταν μικροί και μας καλεί να μάθουμε να αποδεχόμαστε τις προκλήσεις. Αν ανήκεις στους δεκάδες χιλιάδες θαυμαστές της δουλειάς του, θα χαρείς να μάθεις ότι το «ΝΑΙ» έρχεται στην πόρτα σου υπογεγραμμένο από τον ίδιο, αν το παραγγείλεις από το shopflix.gr.Στο οπισθόφυλλο διαβάζουμε:– Γιατί ΝΑΙ;– Γιατί ΝΑΙ είναι η πιο σύντομη και δυνατή λέξη.ΝΑΙ είναι η μητέρα κάθε Δημιουργίας.Όλα ξεκινούν με ένα ΝΑΙ.ΝΑΙ είπε ο Θεός πριν δημιουργήσει τον κόσμο.ΝΑΙ είπαν οι γονείς σου πριν σε φέρουν στη ζωή.ΝΑΙ είπαν οι πρόγονοί μας το ’21 πριν ξεκινήσουν την Επανάσταση.ΝΑΙ είπε η Ελλάδα την 28η Οκτωβρίου πριν αγωνιστεί για την ελευθερία της.– Το 1940 η Ελλάδα είπε ΟΧΙ.– Είπε ΟΧΙ στους Ιταλούς, αλλά ΝΑΙ στην ελευθερία της.Πίσω από ένα μεγάλο ΟΧΙ υπάρχει ένα ακόμη μεγαλύτερο ΝΑΙ. Ένα ΟΧΙ είναι αρκετό για να μη χάσεις.Μόνο με ένα δυνατό ΝΑΙ θα κερδίσεις. Όταν είσαι ανάμεσα σε ΝΑΙ και ΟΧΙ, πες ΝΑΙ. Και πες το σήμερα.Ισχυρή ερωτική ιστορία, ύμνος στη δύναμη και τη μαγεία της Φύσης ή ένα πανέμορφο ιστορικό μυθιστόρημα; Στην περίπτωση του βιβλίου της Kent, η απάντηση είναι «όλα τα παραπάνω», σε μια πυκνή πλοκή, αποτέλεσμα της εκτεταμένης έρευνας για τα ταξίδια των μεταναστών προς τους «Νέους Κόσμους» στην άλλη πλευρά του πλανήτη, αλλά και της κοινωνικής ευαισθησίας της συγγραφέα, που καταφέρνει να συλλάβει πολυδιάστατους γυναικείους χαρακτήρες, με πραγματικές αγωνίες του χθες και του σήμερα.Στο οπισθόφυλλο διαβάζουμε:1836, Πρωσία. Η Χάνε Νουσμπάουμ είναι σχεδόν δεκαπέντε χρονών και οι περιορισμοί της γυναικείας ζωής στο Κάι την πνίγουν, μέχρι που συναντά την Τέα και δίπλα της βρίσκει την αποδοχή. Οι Νουσμπάουμ είναι Παλαιολουθηρανοί και η προσευχή τους γίνεται στα κρυφά ‒ είναι μια κοινότητα υπό απειλή. Προκειμένου να ξεφύγουν από το κράτος και την Ένωση της Εκκλησίας, οι κάτοικοι του χωριού στριμώχνονται ασφυκτικά σ’ ένα πλοίο με προορισμό τη Νότια Αυστραλία, όπου θα μπορούν να ζουν χωρίς φόβο, ελεύθεροι. Ανάμεσα στις κακουχίες του ταξιδιού, το τραγούδι των φαλαινών μπαίνει στην καρδιά της Χάνε, μαζί με το θαύμα της αγάπης για την Τέα. Ο δικός τους δεσμός είναι τόσο ισχυρός, που είναι αδύνατο να σπάσει.1838, Νότια Αυστραλία. Μια νέα αρχή γίνεται σε μια παλιά γη. Ο Θεός, η κοινωνία και η ίδια η φύση αποφασίζουν ότι η Χάνε και η Τέα δεν μπορούν να είναι μαζί. Η ηρωίδα ταλαντεύεται ανάμεσα στα άκρα, στους κανόνες, στην αγάπη του Θεού και το φόβο του Ανθρώπου, ταλαντεύεται ακόμα κι ανάμεσα στο Πριν και το Μετά του Θανάτου. Αλλά μέσα στο αδύνατο κρύβεται η λατρεία… 1984 Ο Μεγάλος Αδελφός, George Orwell



Κάτι μας λέει ότι αυτό το βιβλίο το έχεις ξανακούσει, έτσι δεν είναι; Αφήνοντας τα (όχι και τόσο πετυχημένα) αστεία κατά μέρος, αν δεν έχεις διαβάσει ακόμη το αριστούργημα που σημάδεψε γενιές ολόκληρες με τις διορατικές όσο και δυσοίωνες προβλέψεις του για το μέλλον, θα σε συμβουλεύαμε να το κάνεις… χθες. Επίλεξε την εκπληκτική (και πρώτη) διασκευή του σε κόμικς από τον εξαιρετικό Fido Nesti και είμαστε σίγουροι ότι θα τελειώσεις το graphic novel ήδη από το Σάββατο.Στο οπισθόφυλλο διαβάζουμε:Το 1984 αφηγείται την ιστορία του φοβισμένου Γουίνστον Σμιθ, ο οποίος ζει σε έναν κόσμο απόλυτης καταπίεσης. Στην Ωκεανία το να έχεις ελεύθερη σκέψη θεωρείται βαρύτατο έγκλημα. Σε μια κοινωνία όπου έχει θεσμοθετηθεί το ψέμα, ο Γουίνστον επαναστατεί και, στη λαχτάρα του για αλήθεια και ελευθερία, διακινδυνεύει τη ζωή του αφήνοντας τον εαυτό του να ερωτευτεί μια όμορφη συνάδελφό του, την Τζούλια, και να στραφεί ενάντια στο καθεστώς. Εκδεδομένο για πρώτη φορά το 1949, το προφητικό έργο του Όργουελ βρίσκει την απεικόνισή του σε αυτό το λαμπρό graphic novel. Ο Fido Nesti γεννήθηκε στο Σάο Πάολο το 1971. Αυτοδίδακτος καλλιτέχνης, εργάζεται στις εικονογραφήσεις και στα κόμικς πάνω από 30 χρόνια. Έργα του έχουν δημοσιευτεί σε έντυπα όπως τα The New Yorker, Rolling Stone και Americas Quarterly, καθώς και σε πολλές άλλες εκδόσεις.Ο μετρ του τρόμου, Stephen King, ενώνει τις δυνάμεις του με τον Peter Straub για να συνθέσουν μια ιστορία που είναι σίγουρα προτιμότερο να διαβάσεις στην παραλία, υπό το παρήγορο φως της ημέρας. Ερεβώδες και τρομακτικό, παρά τον όγκο του, Το Φυλαχτό θα σε αναγκάσει να φτάσεις μέχρι την τελευταία σελίδα πριν τελειώσει το τριήμερο με την καταιγιστική πλοκή του.Στο οπισθόφυλλο διαβάζουμε:«Στις 15 Σεπτέµβρη του 1981, ένα αγόρι ονόµατι Τζακ Σόγιερ στεκόταν εκεί που νερό και γη συναντιούνται, µε τα χέρια στις τσέπες του τζιν του, ατενίζοντας τον ρυθµικό κυµατισµό του Ατλαντικού.Ήταν δώδεκα χρονών και ψηλός για την ηλικία του. Η απαλή θαλασσινή αύρα έσπρωχνε τα µακριά καστανά του µαλλιά πίσω από το καθαρό µέτωπό του. Στεκόταν εκεί, χαµένος µες στα γεµάτα σύγχυση και πόνο συναισθήµατα που τον πληµµύριζαν τους τελευταίους τρεις µήνες.Η τάξη και η οµαλότητα εξαφανίστηκαν από τον κόσµο του Τζακ. Η ζωή έµοιαζε πια ρευστή και ανεξέλεγκτη, σαν το νερό που σάλευε µπρος του. Πήγαιναν από τόπο σε τόπο – αυτός γιατί τον ανάγκαζε η µητέρα του? εκείνη τι την ανάγκαζε όµως;Η µητέρα του έτρεχε, έτρεχε.»Από ποιον ή από τι τρέχει να ξεφύγει; Από τον θάνατο…Ο νεαρός Τζακ αποφασίζει να τη σώσει. Αναζητά ένα φυλαχτό σε έναν παράλληλο κόσµο γεµάτο κινδύνους και ψέµατα, σε ένα βασίλειο αθώων και τεράτων, όπου η φλόγα της ζωής µπορεί εύκολα να σβήσει, στην αέναη µάχη µεταξύ καλού και κακού. Βιολέτα, Isabel Allende



Με αφορμή την πανδημία – και στη διάρκειά της – η πιο πολυδιαβασμένη ισπανόφωνη συγγραφέας στον κόσμο, έγραψε μια μοναδική ιστορία γυναικείας ενδυνάμωσης. Μέσα από την ιστορία της Βιολέτας, μιας γυναίκας που έζησε έναν ολόκληρο αιώνα, παρακολουθούμε όχι μόνο τον δικό της ψυχισμό να εξελίσσεται μέσα από τις χαρές και τις τραγωδίες της ζωής της, αλλά και τον κόσμο γύρω της που αλλάζει, με τις θεματικές που αγγίζει το βιβλίο να περιλαμβάνουν τον φεμινισμό, τη λεκτική κακοποίηση, τις παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, την ομοφυλοφιλία και την κλιματική αλλαγή.Στο οπισθόφυλλο διαβάζουμε:Η Βιολέτα ήρθε στον κόσμο εν μέσω μιας καταιγίδας το 1920. Ήταν η πρώτη κόρη μιας οικογένειας που είχε ήδη πέντε ζωηρά αγόρια. Από την αρχή, η ζωή της σημαδεύτηκε από ξεχωριστά γεγονότα: οι αναταράξεις του Μεγάλου Πολέμου ήταν ακόμη αισθητές, όταν η ισπανική γρίπη έφτασε στις ακτές της Λατινικής Αμερικής, όπου ήταν η πατρίδα της, σχεδόν ταυτόχρονα με τη γέννησή της. Σε ένα γράμμα που η Βιολέτα γράφει στο πιο αγαπημένο της πρόσωπο ξεδιπλώνει την ιστορία της ζωής της, που καλύπτει εκατό χρόνια με αβάσταχτους καημούς και παθιασμένους έρωτες, πλούτη και φτώχεια, τρομερές απώλειες και μεγάλες χαρές. Η διαδρομή της ξετυλίχτηκε παράλληλα με τις ιστορικές εξελίξεις ενός ολόκληρου αιώνα και διαμορφώθηκε από τον αγώνα για τα δικαιώματα των γυναικών, την άνοδο και την πτώση τυράννων και, εντέλει, όχι από μία αλλά από δύο πανδημίες. Μέσα από τα μάτια μιας γυναίκας η οποία, χάρη στο ακατάβλητο πάθος, την αποφασιστικότητα και το χιούμορ της, κατάφερε να επιβιώσει σε ταραγμένους καιρούς, η Ιζαμπέλ Αλιέντε μάς προσφέρει για άλλη μια φορά ένα έπος που εμπνέει αλλά και συγκινεί.Ναι, Orwell ξανά – αλλά πάντα υπάρχει χώρος για ένα ακόμη αριστούργημα. άλλωστε, το περιοδικό Time το κατέταξε στις 100 κορυφαίες αγγλικές νουβέλες. Με χιούμορ και μοναδική οξυδέρκεια, ο συγγραφέας καυτηριάζει το σταλινικό καθεστώς, μέσα από μια ιστορία που ρέει σαν παραμύθι – και καθόλου τυχαία αποτελεί σημείο αναφοράς από την έκδοσή της μέχρι και σήμερα.Στο οπισθόφυλλο διαβάζουμε:Στο αγρόκτημα του κυρίου Τζόουνς τα ζώα, με επικεφαλής τα γουρούνια, επαναστατούν εναντίον των ανθρώπων και τους διώχνουν. Τα γουρούνια όμως, και ο αρχηγός τους, ο Ναπολέοντας, δεν αργούν να διαφθαρούν από την εξουσία και μια νέα τυραννία παίρνει τη θέση της παλιάς. Το τελικό σύνθημα είναι »Όλα τα ζώα είναι ίσα αλλά μερικά ζώα είναι πιο ίσα από τα άλλα». Το Κίνημα της Αυτοκτονίας, Πέτρος Μάρκαρης



Το πιο πρόσφατο μυθιστόρημα του εξαιρετικού έλληνα συγγραφέα, το έργο του οποίου έχει ξεπεράσει κατά πολύ τα στενά σύνορα της χώρας μας, φέρνει το μυστήριο στα χρόνια των lockdown. Η δύσκολη ατμόσφαιρα εκείνης της περιόδου γίνεται το τέλειο φόντο ανεξήγητων εγκλημάτων, τα οποία με τη σειρά τους λειτουργούν ως οχήματα για να κατανοήσουμε καλύτερα τις συνέπειες της πανδημίας στον ανθρώπινο ψυχισμό.Στο οπισθόφυλλο διαβάζουμε:Η Αθήνα σε αλλεπάλληλα λοκντάουν. Η κοινωνία διχάζεται και οι συγκρούσεις πληθαίνουν. Ο αστυνόμος Χαρίτος βουτάει πάλι στα βαθιά. Πρέπει να λύσει δύο γρίφους που δε φαίνεται να συνδέονται μεταξύ τους: μια σειρά από αυτοκτονίες, αλλά και μια σειρά από δολοφονίες γιατρών. Και σαν να μην του έφταναν όλα αυτά, πρέπει να αντιμετωπίσει τις επιπτώσεις των συνθηκών στα μέλη της οικογένειάς του.Το «Κίνημα της Αυτοκτονίας» είναι ένα μυθιστόρημα του διεθνούς συγγραφέα Πέτρου Μάρκαρη για την πανδημία, το χάσμα των γενεών και των αντιλήψεών τους, αλλά και τη σύγκρουση της αυτοθυσίας με τη βία και το έγκλημα.Μια ιστορία που δεν είναι αυτοβιογραφική, όμως αντλεί από πολλές πραγματικές ιστορίες – και έναν ακόμη πιο αληθινό τόπο και χρόνο. Ο έρωτας ως κάτι παραπάνω (ή ίσως λιγότερο) από αυτό που είναι πραγματικά. Ένα ταξίδι αυτογνωσίας, που μάλλον μοιάζει περισσότερο με το δικό μας από ό,τι θα θέλαμε να παραδεχτούμε. Και η υπέροχη γραφή της αγαπημένης Δήμητρας Παπαδοπούλου. Δεν έχουμε να προσθέσουμε κάτι – πέρα από το βιβλίο στο καλάθι μας.Στο οπισθόφυλλο διαβάζουμε:Η ηρωίδα είναι μια από τις συνηθισμένες περιπτώσεις που έλαβε την πάγια εντολή να σπουδάσει, να γίνει ένα αξιοπρόσεχτο μέλος της αγέλης και, αν είναι δυνατόν, ο αρχηγός της.Όλα τα άλλα μοιάζανε μόνο με χάσιμο χρόνου.Κι έτσι βρέθηκε φοιτήτρια στα Εξάρχεια, στα μπαρ, στις καταλήψεις και στη γεμάτη ελπίδες εποχή για επανάσταση, να σπαταλάει τη μοναδική περιουσία του ανθρώπου:τον χρόνο.Μην ξέροντας προς τα πού να πορευτεί, κατευθύνθηκε προς έναν έρωτα, που τον λέγανε Βασίλη.Εκεί πάνω κούμπωσε όλες τις ελπίδες για τα δύσκολα ερωτήματα της ύπαρξης.Και ένα βράδυ, ανακατωμένη με τη μυρωδιά του δακρυγόνου και του τσιγάρου, άκουγε απαντήσεις από μια ξέμπαρκη, που πριν γίνει αστρολόγος έκανε πιάτσα στη Σόλωνος. «Άκου! Εσείς σε προηγούμενη ζωή ήσασταν αντρόγυνο».«Σ’ αυτήν μπορείς να μου πεις τι είμαστε;» «Κάτσε, βρε παιδάκι μου, εδώ μάλλον πληρώνεις όσα του ’κανες τότε. Αυτός σε άλλη ζωή ήτανε πολύ πιστός κι εσύ πήγαινες με άλλους και τώρα σε ξεπληρώνει». «Σε ποια ζωή ήμασταν αντρόγυνο;» τη ρώτησε. «Α, πολύ παλιά». «Πόσο παλιά;» «Μπορεί και στην αρχαία Αίγυπτο».Υπήρξε ποτέ νήπιο που να κατάφερε να αντισταθεί ση γοητεία της Πέππα; Αν υπήρξε, εμείς δεν έτυχε να το γνωρίσουμε. Με λίγα λόγια, πρόκειται για την εγγυημένη λύση – ειδικά στα ταξίδια, που δεν μπορείς να πάρεις μαζί σου 45 παιδικά βιβλία για να διαλέγει.Στο οπισθόφυλλο διαβάζουμε:Φανταστικοί Μονόκεροι ζωντανεύουν μέσα από τις αναδυόμενες εικόνες αυτής της μοναδικής ιστορίας με πρωταγωνίστριες την Πέππα και την Σούζι! Ποιος κρύβεται στο μαγεμένο δάσος; Ποιος ζει στο ανθισμένο βασίλειο; Η Πέππα και η Σούζι ψάχνουν για μονόκερους. Βοήθησέ τες να βρουν πού κρύβονται τα μαγικά πλάσματα και δες τους μονόκερους να ξεπετάγονται μπροστά σου!